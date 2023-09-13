家電汰舊換新有補助 申請常見問題別輕忽

民眾申請補助需準備申請表及身分證件、存摺封面、裝機地址電費單、統一發票、產品保固卡、廢四機回收聯單等影本資料。能源局提醒，申請人應提供完整的聯絡資訊，包括手機號碼及電子信箱等，以利後續發送案件進度通知。而無論是網路申辦或紙本郵寄，送件前應詳細核對填寫的各項基本資料(如金融機構分行、帳號)及家電資料(如廠牌、型號、機號等)是否正確，以減少後續補件更正情形，加快案件審結撥款速度。

能源局也整理出補助審核常見問題，呼籲民眾特別留意：第一，申請資料如因翻拍或影印品質不佳，導致內容模糊難以辨認時，將請民眾重新提供圖檔或文件影本。第二，申請補助家電皆須檢附一張廢四機回收聯單(第三聯)，回收品項應確實勾選冷氣或冰箱；第三，新購家電如為分離式冷氣機，應檢附載明「室外機」型號之產品保固卡，而非「室內機」保固卡；第四，申請補助之家電應確實安裝使用，裝機地址須與台電電費單地址相同，且住家用電種類為「表燈非營業用」，若不符上述條件，將無法通過審核。

由於補助款採電匯方式撥付，能源局請民眾務必提供本人常用的台幣活儲/活存帳戶存摺影本，且勿使用特定用途帳戶(如外幣戶、年金戶、救助戶、退撫戶、公教戶等)或已裁併之金融機構帳戶，避免電匯作業失敗無法辦理撥款。申請人存摺帳戶類別如為專用撥薪戶或有設定存款/撥款額度上限者，應先與金融機構確認可否接受其他行庫款項轉入。

申請案經審核後如須辦理補件，補助審件中心將以手機簡訊及Email通知申請人，民眾接獲通知後，對補件訊息或線上補件方式有任何疑問，可利用補助專屬網站「進度查詢」及「補件回覆」功能，確認申請案件狀態並依系統指示上傳補件資料，或撥打補助專線02-2955-9666諮詢客服人員。

Photo Credit : 經濟部能源局

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