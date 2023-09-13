日本岸田內閣改組：上川陽子接外務大臣、11人初入閣、女性增至5人
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日本政府今天公布新內員名單，改組後內閣平均年齡為63.5歲，較改組前更年輕。新名單有11人首次入閣，且有5名女性閣員。據析，岸田希望給外界耳目一新感受來提升支持率。
（中央社）日本首相岸田文雄今（13）日改組內閣，19名閣員中有13人異動、6人續任，平均年齡較改組前年輕1歲多；13人中有11人首次入閣，女閣員從2人增至5人，追平2001年及2014年最多紀錄。
日本內閣不含首相共有19名閣員，依據日本憲法第68條規定的首相閣員任免權，首相可以在任期內改組部分或全數閣員。
內閣改組通常會跟執政黨的黨務主管人事異動連動，在同時期進行，主要目的是希望藉由改變內閣與執政黨黨務主管人事，讓政府支持度有所提升。
新內閣經閣員認證儀式後正式上路
綜合日本《讀賣新聞》及《富士新聞網》等日媒報導，岸田上午已在臨時內閣會議上接受閣員所提辭呈，日本政府也在下午公布新的閣員名單，接下來經過在皇居舉行的閣員認證儀式後，新的岸田內閣預計晚間正式上路。
岸田今天稍晚將在首相官邸舉行記者會，對外說明內閣改組目的及未來執政方向。
主要閣員續任延續執政框架
在內閣改組前，岸田先在自民黨中央黨部舉行臨時總務會議，決定主要的黨內一級主管人事異動。
身為自民黨總裁（黨主席）的岸田在會中表示，日本面臨內外重大課題，正處於關鍵時刻，「黨跟政府將團結一致擺脫目前困難局面，開創未來」。
這次改組由於內閣官房長官松野博一及財務大臣鈴木俊一等主要閣員續任，仍維持岸田政府執政基本框架；而負責福島第一核電廠「核處理水」排放入海工作的經濟產業大臣西村康稔，及負責就「個人號碼卡」進行總檢查的數位大臣河野太郎也續任。
與自民黨聯合執政的公明黨，也爭取到讓齊藤鐵夫續任國土交通大臣一職。
改組後內閣平均年齡更年輕
這次改組新入閣的13人中，只有上川陽子與新藤義孝曾有閣員經驗，另外11人都是首次入閣，且女性閣員從改組前的2人增加到5人，希望給外界耳目一新感受來提升支持率。這次改組異動幅度整體來說算是中等規模。
從年齡來看，閣員中年齡最高的是武見敬三、齊藤鐵夫及土屋品子的71歲；最年輕的是加藤鮎子的44歲。19名閣員加上岸田的平均年齡為63.5歲，較改組前的64.9歲「年輕」1歲多。
女性閣員一口氣增至5人
岸田這次改組共拔擢5名女性閣員，分別是外務大臣上川陽子、兒童政策擔當大臣加藤鮎子、復興大臣土屋品子、地方創生擔當大臣自見英子，及經濟安全保障擔當大臣高市早苗。
上川陽子過去曾擔任過1次少子化擔當大臣及3次法務大臣，這次是5度入閣。3名首次入閣的女性閣員都是「政二代」，加藤鮎子父親加藤紘一是自民黨前幹事長、土屋品子父親土屋義彥是參議院前議長、自見英子父親自見庄三郎是前郵政大臣。
岸田內閣改組前只有2名女性閣員，改組後一口氣增加到5名，追平2001年首相小泉純一郎內閣及2014年首相安倍晉三內閣所創的最多女性閣員紀錄。
考量派閥平衡，安倍派及麻生派人數居冠
這次改組從閣員所屬自民黨內派閥來看，安倍派4人、麻生派4人、茂木派3人、岸田派2人、二階派2人、谷垣團體1人、無派閥2人及公明黨1人，可以看出岸田著眼派閥平衡的考量。
內閣改組後閣員名單如下：
- 總務大臣：鈴木淳司（安倍派），首次入閣。
- 法務大臣：小泉龍司（二階派），首次入閣。
- 外務大臣：上川陽子（岸田派），5度入閣。
- 財務大臣：鈴木俊一（麻生派），續任。
- 文部科學大臣：盛山正仁（岸田派），首次入閣。
- 厚生勞動大臣：武見敬三（麻生派），首次入閣。
- 農林水產大臣：宮下一郎（安倍派），首次入閣。
- 經濟產業大臣：西村康稔（安倍派），續任。
- 國土交通大臣：齊藤鐵夫（公明黨），續任。
- 環境大臣：伊藤信太郎（麻生派），首次入閣。
- 防衛大臣：木原稔（茂木派），首次入閣。
- 內閣官房長官：松野博一（安倍派），續任。
- 數位大臣：河野太郎（麻生派），續任。
- 復興大臣：土屋品子（無派閥），首次入閣。
- 國家公安委員長：松村祥史（茂木派），首次入閣。
- 兒童政策擔當大臣：加藤鮎子（谷垣團體），首次入閣。
- 經濟再生擔當大臣：新藤義孝（茂木派）。
- 經濟安全保障擔當大臣：高市早苗（無派閥），續任。
- 地方創生擔當大臣：自見英子（二階派），首次入閣。
新聞來源
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
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除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html