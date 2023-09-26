陳宗賢《精準獲利》：「花仙子」初期賣汽車芳香劑，我第一個閃過的念頭是「這沒什麼搞頭」
我們想讓你知道的是
《精準獲利》是陳宗賢教授最新的企業經營管理學作品。也是在大學與研究所教了48年的書、71家企業的專業總經理與執行長，與近50年來輔導過3000多家企業精粹出來的商業策略大全。本書累積陳宗賢教授50年來的經營心法與心路歷程整理，並以實際經營與輔導的台灣28家精準獲利成功企業案例佐證，讓經營者、創業家、經理人能快速「轉念、轉變、轉型」，不只在多變的時代環境中勝出，營收還能倍數成長。
文：陳宗賢
花仙子：台灣香氛領導品牌
公司經營理念
便利新科技，智慧好生活
公司願景目標
朝「亞洲華人第一品牌」之目標邁進。
公司發展沿革
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年份
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重要大事紀
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1983
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優特實業有限公司成立。
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1984
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推出「香香豆」，引領學生流行風潮。
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1985
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淡水第一工廠設立。
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1990
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推出「克潮靈」品牌。
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1993
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更名為「優特實業股份有限公司」。
淡水二廠成立，並開始自動化生產。
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1996
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更名為「花仙子企業股份有限公司」。
推出「去味大師」品牌。
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1997
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推出「驅塵氏」品牌。
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1998
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桃園觀音廠落成啟用。
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2001
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上櫃轉上市。
轉投資泰國花仙子公司，拓展泰國市場。
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2002
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成立上海及北京分公司。
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2003
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併購台灣潔氏，取得「潔霜」品牌。
取得Sara Lee公司總代理，銷售奇偉品牌鞋油及香必飄品
牌芳香劑。
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2004
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取得Sara Lee 芳香系列代工／Duskin 驅塵系列代工。
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2005
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導入SAP作業系統。
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2007
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代理美國康寧餐具，成為台灣地區總代理。
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2010
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轉投資馬來西亞花仙子公司，拓展馬來西亞市場。
於江蘇太倉投資成立蘇州花仙子環保科技有限公司。
台灣總部響應愛地球節能減碳，建置太陽光電發電系統。
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2014
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取得帝凱（好神拖品牌）公司經營權。
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2017
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成立越南花仙子。
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2018
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推出「Les Parfums de Farcent」品牌，提供更多質感香
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2019
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跨足個人護理領域，推出Farcent香水胺基酸沐浴露。
獨家代理芬蘭菲斯卡集團「皇家道爾頓」及西班牙刀具品
牌「阿科斯」
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2020
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董事會成立ESG委員會，以利永續發展。
跨足洗髮市場，推出Farcent香水奇蹟洗護髮。
因應疫情推出一系列天然抗菌防護商品。
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2021
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跨足男性沐浴市場，推出Farcent香水男性沐浴露。
推出「小蚊清」防蚊品牌。
公司經營重點變化
花仙子成立於1983年，當時公司名稱叫優特，不叫花仙子。花仙子一開始是賣隨身攜帶的香氛，一上市就大賣，造成家庭小工廠供不應求，於是隔年蓋了工廠，大規模量產，也開始賣起汽車芳香劑。
我在1988年接下花仙子的顧問案時，對它賣的汽車芳香劑，第一個閃過的念頭是「這沒什麼搞頭」。
因為1 Piece才賣幾十元，台灣的汽車總量又不大，因此我就向花仙子創辦人王堯倫分析，光賣汽車芳香劑，不足以讓公司變成知名企業。再加上汽車芳香劑是化學品，化學品對人體有害，將來容易被攻擊，因此不能只賣汽車芳香劑，還要賣對家庭生活有幫助、又不含有害成分的商品。
王堯倫訴諸研討、實驗後，除濕劑「克潮靈」就應運而生。因為當時除濕機還未在台灣普及，除濕劑成了台灣家庭的必備品，因此我就為克潮靈這支商品訂了一個目標，即克潮靈要成為500萬戶家庭的必備品。
而公司就在這個目標共識下努力，結果隨著克潮靈大賣，公司也一躍成為業界第一大。後來我又發明補充包，補充包更讓公司創造上億元營收。
可見，商品對了，就贏了一半，因為需求者會競相來買。若是商品不對，我們就要強推強銷，如此就會累個半死。
附帶一提的是，我輔導期間，正好遇上花仙子的通路商高峰百貨選定花仙子的商品作為它玩「每日一物」的犧牲打，亦即高峰把花仙子的商品賣給店家，原本是賣15元，犧牲打下就只賣7元，已經低於它的進價，因此為了確保商品的品牌價值，我就動員公司全員到它那裡用7元買回來，當它賣光缺貨必須補貨，公司再以10元賣它，賺它第二次。
而隨著克潮靈大賣，公司也蓋了第二間工廠，並把工廠變成自動化生產。這間工廠是一棟四層樓建築，產線在一、二樓，倉庫在四樓，產線產出的成品都是用升降梯拉到四樓入庫，等到下午四點貨車來了，再用帆布滑道，像溜滑梯般，把一箱一箱的商品從四樓滑到一樓，讓貨車裝貨出貨。當時每天都有26部貨車在出貨，很壯觀，也激勵員工向心力。
後來為了準備上市櫃，花仙子就在1994年與1996-1999年先後調高資本額至3.8億元。公司能不斷擴增資本額，都不是靠股東拿錢出來、現金增資，而是靠盈餘轉增資。
再者，「優特」可以是公司名稱，卻不適合作為品牌名稱。因為我懂法文，因此我就將公司名稱從「優特」改成「花仙子」。花仙子的Farcent其實不是英文，是法文。
同時，公司的商品線原本只有除濕系列，1996年也增加了除臭系列。
另外，鑒於若要上市櫃，公司辦公室位在台北市舊城區（大同區庫倫街），較落後，不足以讓投資人信服，因此也在承德路買了新的辦公室，搬遷至新的辦公室。
接著，公司是先上櫃，上櫃六個月後轉上市。公司在2000年上櫃時，股價一直只有11、12塊，讓王堯倫很疑惑，於是就問我：「為什麼公司股價是這樣？」
我當時告訴他：「你們的股價一定是這樣。因為你們上櫃後，仍是家族企業。你們釋股都是家族親友入股，給員工的10%也有一半都變成自己的股份，你們家族就持股90%以上，市場沒有流通，投資人就炒不起來，股價自然只有這樣。如果你們願意再釋出30%的股權，股價就會不一樣。接著再一天到晚放出利多消息，股價就會更漂亮。」
果然，王堯倫一把一半的股權賣出去，股價就很快漲至70元以上。而公司營業額不高，上櫃時，營業額只有三億多，上市時，營業額只有四億多，公司可以在營業額不高的情況下，上櫃六個月後轉上市，主要是因為獲利很漂亮。
這也可見，一家公司要上市櫃，不需要把營業額做到數十億或數百億元，只要公司有核心價值，獲利很漂亮，就能上市櫃。當然，最低門檻是三億元，公司的營業額必須超過三億元，才有資格談上櫃。
另外，花仙子會申請ISO認證，主要是因為它是工廠，它要做國際市場。換言之，ISO是國際認證標準，當我們要做國際市場、國際貿易，或我們做的B2B 生意，客戶是國際大廠，我們就要配合國際大廠，取得ISO認證，才能做到國際大廠的生意。當然，我們若是只做台灣市場，沒有做國際市場，就不需要取得ISO認證。
因為我告訴王堯倫，花仙子要做大，就要設定中長期發展目標，並且跨出台灣，才有機會，因此花仙子上市後，就開始做國際市場。
而花仙子做國際市場，第一站就是泰國。泰國是花仙子在東協設立的第一個銷售據點與工廠。花仙子是在2001年進駐泰國，算是較早進駐東協的台灣企業。會選擇泰國作為第一站，主要是因為泰南人愛漂亮，非常喜歡香氛，包包都會放香氛，香氛在泰國有市場，再加上曼谷自古以來就是國際化程度很高的大都市，比較開放。
除泰國外，花仙子也在2010年與2017年先後進駐馬來西亞與越南，設立東協的第二個與第三個銷售據點與工廠。
因為從台灣做好，運到東協，不僅交期長，運費不便宜，還要被課高關稅，因此我引導花仙子要在地化。而花仙子在泰國與越南在地化，工廠都是自己設，設小廠，然後當地生產、當地銷售，因此獲利不錯。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心