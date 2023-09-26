陳宗賢《精準獲利》：「花仙子」初期賣汽車芳香劑，我第一個閃過的念頭是「這沒什麼搞頭」

文：陳宗賢

花仙子：台灣香氛領導品牌

公司經營理念

便利新科技，智慧好生活

公司願景目標

朝「亞洲華人第一品牌」之目標邁進。

公司發展沿革

年份 重要大事紀 1983 優特實業有限公司成立。 1984 推出「香香豆」，引領學生流行風潮。 1985 淡水第一工廠設立。 1990 推出「克潮靈」品牌。 1993 更名為「優特實業股份有限公司」。 淡水二廠成立，並開始自動化生產。 1996 更名為「花仙子企業股份有限公司」。 推出「去味大師」品牌。 1997 推出「驅塵氏」品牌。 1998 桃園觀音廠落成啟用。 2001 上櫃轉上市。 轉投資泰國花仙子公司，拓展泰國市場。 2002 成立上海及北京分公司。 2003 併購台灣潔氏，取得「潔霜」品牌。 取得Sara Lee公司總代理，銷售奇偉品牌鞋油及香必飄品 牌芳香劑。 2004 取得Sara Lee 芳香系列代工／Duskin 驅塵系列代工。 2005 導入SAP作業系統。 2007 代理美國康寧餐具，成為台灣地區總代理。 2010 轉投資馬來西亞花仙子公司，拓展馬來西亞市場。 於江蘇太倉投資成立蘇州花仙子環保科技有限公司。 台灣總部響應愛地球節能減碳，建置太陽光電發電系統。 2014 取得帝凱（好神拖品牌）公司經營權。 2017 成立越南花仙子。 2018 推出「Les Parfums de Farcent」品牌，提供更多質感香 2019 跨足個人護理領域，推出Farcent香水胺基酸沐浴露。 獨家代理芬蘭菲斯卡集團「皇家道爾頓」及西班牙刀具品 牌「阿科斯」 2020 董事會成立ESG委員會，以利永續發展。 跨足洗髮市場，推出Farcent香水奇蹟洗護髮。 因應疫情推出一系列天然抗菌防護商品。 2021 跨足男性沐浴市場，推出Farcent香水男性沐浴露。 推出「小蚊清」防蚊品牌。

公司經營重點變化

花仙子成立於1983年，當時公司名稱叫優特，不叫花仙子。花仙子一開始是賣隨身攜帶的香氛，一上市就大賣，造成家庭小工廠供不應求，於是隔年蓋了工廠，大規模量產，也開始賣起汽車芳香劑。

我在1988年接下花仙子的顧問案時，對它賣的汽車芳香劑，第一個閃過的念頭是「這沒什麼搞頭」。

因為1 Piece才賣幾十元，台灣的汽車總量又不大，因此我就向花仙子創辦人王堯倫分析，光賣汽車芳香劑，不足以讓公司變成知名企業。再加上汽車芳香劑是化學品，化學品對人體有害，將來容易被攻擊，因此不能只賣汽車芳香劑，還要賣對家庭生活有幫助、又不含有害成分的商品。

王堯倫訴諸研討、實驗後，除濕劑「克潮靈」就應運而生。因為當時除濕機還未在台灣普及，除濕劑成了台灣家庭的必備品，因此我就為克潮靈這支商品訂了一個目標，即克潮靈要成為500萬戶家庭的必備品。

而公司就在這個目標共識下努力，結果隨著克潮靈大賣，公司也一躍成為業界第一大。後來我又發明補充包，補充包更讓公司創造上億元營收。

可見，商品對了，就贏了一半，因為需求者會競相來買。若是商品不對，我們就要強推強銷，如此就會累個半死。

附帶一提的是，我輔導期間，正好遇上花仙子的通路商高峰百貨選定花仙子的商品作為它玩「每日一物」的犧牲打，亦即高峰把花仙子的商品賣給店家，原本是賣15元，犧牲打下就只賣7元，已經低於它的進價，因此為了確保商品的品牌價值，我就動員公司全員到它那裡用7元買回來，當它賣光缺貨必須補貨，公司再以10元賣它，賺它第二次。

而隨著克潮靈大賣，公司也蓋了第二間工廠，並把工廠變成自動化生產。這間工廠是一棟四層樓建築，產線在一、二樓，倉庫在四樓，產線產出的成品都是用升降梯拉到四樓入庫，等到下午四點貨車來了，再用帆布滑道，像溜滑梯般，把一箱一箱的商品從四樓滑到一樓，讓貨車裝貨出貨。當時每天都有26部貨車在出貨，很壯觀，也激勵員工向心力。

後來為了準備上市櫃，花仙子就在1994年與1996-1999年先後調高資本額至3.8億元。公司能不斷擴增資本額，都不是靠股東拿錢出來、現金增資，而是靠盈餘轉增資。

再者，「優特」可以是公司名稱，卻不適合作為品牌名稱。因為我懂法文，因此我就將公司名稱從「優特」改成「花仙子」。花仙子的Farcent其實不是英文，是法文。

同時，公司的商品線原本只有除濕系列，1996年也增加了除臭系列。

另外，鑒於若要上市櫃，公司辦公室位在台北市舊城區（大同區庫倫街），較落後，不足以讓投資人信服，因此也在承德路買了新的辦公室，搬遷至新的辦公室。

接著，公司是先上櫃，上櫃六個月後轉上市。公司在2000年上櫃時，股價一直只有11、12塊，讓王堯倫很疑惑，於是就問我：「為什麼公司股價是這樣？」

我當時告訴他：「你們的股價一定是這樣。因為你們上櫃後，仍是家族企業。你們釋股都是家族親友入股，給員工的10%也有一半都變成自己的股份，你們家族就持股90%以上，市場沒有流通，投資人就炒不起來，股價自然只有這樣。如果你們願意再釋出30%的股權，股價就會不一樣。接著再一天到晚放出利多消息，股價就會更漂亮。」

果然，王堯倫一把一半的股權賣出去，股價就很快漲至70元以上。而公司營業額不高，上櫃時，營業額只有三億多，上市時，營業額只有四億多，公司可以在營業額不高的情況下，上櫃六個月後轉上市，主要是因為獲利很漂亮。

這也可見，一家公司要上市櫃，不需要把營業額做到數十億或數百億元，只要公司有核心價值，獲利很漂亮，就能上市櫃。當然，最低門檻是三億元，公司的營業額必須超過三億元，才有資格談上櫃。

另外，花仙子會申請ISO認證，主要是因為它是工廠，它要做國際市場。換言之，ISO是國際認證標準，當我們要做國際市場、國際貿易，或我們做的B2B 生意，客戶是國際大廠，我們就要配合國際大廠，取得ISO認證，才能做到國際大廠的生意。當然，我們若是只做台灣市場，沒有做國際市場，就不需要取得ISO認證。

因為我告訴王堯倫，花仙子要做大，就要設定中長期發展目標，並且跨出台灣，才有機會，因此花仙子上市後，就開始做國際市場。

而花仙子做國際市場，第一站就是泰國。泰國是花仙子在東協設立的第一個銷售據點與工廠。花仙子是在2001年進駐泰國，算是較早進駐東協的台灣企業。會選擇泰國作為第一站，主要是因為泰南人愛漂亮，非常喜歡香氛，包包都會放香氛，香氛在泰國有市場，再加上曼谷自古以來就是國際化程度很高的大都市，比較開放。

除泰國外，花仙子也在2010年與2017年先後進駐馬來西亞與越南，設立東協的第二個與第三個銷售據點與工廠。

因為從台灣做好，運到東協，不僅交期長，運費不便宜，還要被課高關稅，因此我引導花仙子要在地化。而花仙子在泰國與越南在地化，工廠都是自己設，設小廠，然後當地生產、當地銷售，因此獲利不錯。