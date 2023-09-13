突破登革熱治療困境！元樟生技手握高潛力藥物

台北2023年9月13日 /美通社/ -- 儘管登革熱在台持續延燒，然而我國主要依然只是靠傳統噴撒殺蚊藥劑的方式來防止疫情擴散。主要原因為現今登革熱尚無核准療法，受感染者目前僅能靠緩解症狀的藥物進行支持性療法。全球有超過一半人口受到登革熱威脅，其中近八成位於亞洲地區；世界衛生組織在 2019 年，更將其列入年度 10 大世界公衛問題之一。在此背景之下，登革熱疫苗與藥物研發正迫在眉睫。

缺乏疫苗與療法，登革熱醫療市場將達 54 億美元

隨著近年疫病趨勢，登革熱療法將是未來的生醫風口，但由於醫藥技術門檻極高，故目前核准的疫苗與藥物如鳳毛麟角，加上登革熱疫情的方興未艾，故當前臨床市場醫療需求巨大，尤其是巴西、泰國、越南、印度等登革熱疫情相當嚴峻的國家。據國際市場調研公司 Growth Market Reports 指出，登革熱醫療的市場估值將在未來 10 年內成長 6 倍，規模高達 54 億美元。

從台灣出發，元樟生技研發台灣第一個登革熱藥物

為了突破登革熱的治療困境，台灣元樟生技（6864）投入療法研發多年；近期成功宣布藥物展現出對登革病毒的抑制效果，成為台灣第一家研發登革熱藥物的公司。

於此同時，在台灣與泰國同時進行的雙邊試驗中，旗下 COVID-19 抗病毒藥物 YUAN-01、YUAN-03 抑制登革病毒 DENV-2 感染力的有效性皆得到證實。元樟生技董事長蔡宜儒指出，該藥物有機會成為登革熱的候選藥物，也已著手展開後續階段的動物試驗。此外，元樟生技也將攜手國外知名藥廠、新藥開發基金等單位，進行策略性結盟，以提供藥物進一步的研究數據，同時共同開發出更具經濟規模的登革熱藥物，目標對準全球登革熱治療市場。

放眼全球，紐西蘭新創獲鉅資挹注開發登革熱療法

隨著登革熱治療市場逐漸擴大，紐西蘭生技新創 Kimer Med 因研發登革熱與茲卡病毒治療藥物，成功取得數百萬美元資金挹注，更預計在 2 年內將藥物推展至臨床試驗階段。

位於同個生醫賽道的元樟生技，也正透過自研 AI 藥物篩選平台，加速小分子藥物開發進程並增加藥物研發成功率，藉此拉開與競爭對手的差距並脫穎而出。除此之外，獨有的技術優勢也將強化登革熱藥物的研發進程，未來計畫將與各國衛生單位合作，聯手解決棘手的公衛問題。

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