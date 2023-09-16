TNL+ 2023/09/16,
軍事

美國提供F-16的重大意義：普亭親手加速烏克蘭跟東歐國家的軍隊「北約化」

美國提供F-16的重大意義：普亭親手加速烏克蘭跟東歐國家的軍隊「北約化」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

一場烏克蘭戰爭打下來，把前華沙公約會員國裡面最後的華沙公約遺跡通通快速淘汰掉，並且以北約武器系統取而代之，除了普亭本人以外又還有誰能夠辦到？

俄羅斯去年發起對烏克蘭的戰爭的原因，除了「去納粹化」外的第二個理由就是要給烏克蘭「去軍事化」，實際上就是不讓烏克蘭加入北約。戰爭至今打了一年，雖然烏克蘭尚未加入北約，但是毫無疑問的其軍隊正在快速的「北約化」。豹一、豹二、挑戰者以及M1A1等主戰車，還有在戰場上多次立功的海馬斯（HIMARS）多管火箭，都不可能在沒有俄軍入侵的情況下進入烏克蘭。

尤其是在今年8月18日，美國同意向烏克蘭提供F-16戰鬥機，更是一款無論從象徵還是實質兩個角度來看都將有巨大影響力的武器。雖然這些F-16是來自荷蘭跟丹麥的二手貨，但美國還將為烏克蘭飛行員提供F-16的相關訓練。這是自1918年俄羅斯帝國垮台，烏克蘭第一次宣布獨立以來，首次有美軍先進戰機進入烏克蘭軍隊服務。

今日的烏克蘭空軍，甚至於與1918年的烏克蘭人民共和國空軍都沒有直接的關係，而是由住烏克蘭蘇維埃共和國的蘇聯空軍改編而成。其主力為蘇聯時代的Su-27與MiG-29戰機，由於俄羅斯在蘇聯解體以後沒有協助烏克蘭空軍升級他們的蘇愷或者米格機，因此直到開戰前這些戰鬥機都還停留在1990年代的水準。

而且直到開戰以前，烏克蘭戰機的數量只有俄羅斯的1／10，無論質量還是數量都處於劣勢。迄今筆者無法確認究竟烏克蘭還有多少架的MiG-29或Su-27戰機，因為開戰前他們的機隊應該已經損失殆盡，現有的MiG-29很多其實是波蘭與斯洛伐克所提供。不過筆者可以確定的是，如果沒有這場戰爭，即便烏克蘭和平加入北約，恐怕都無法如此迅速淘汰掉那些老舊的蘇聯戰鬥機。

哪怕是戰爭爆發，美國也不敢一開始就將提供給幾乎所有盟國的F-16戰鬥機提供給烏克蘭，以避免過度刺激俄羅斯。俄羅斯軍隊表現的差勁，但是又沒有差勁到無法壓制，或者摧毀與俄羅斯空天軍系出同源的烏克蘭空軍，導致光靠二手米格機已無法支撐戰局，使美國最後做出了將F-16戰鬥機供應給烏克蘭的決定。

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美軍後勤與情報體系進入

與陸權國家德國、海權國家英國最大的差異，在於美國是一個100%的空權國家，是否真心支持一個國家，就看美國願不願意提供與F-16相規格的戰鬥機。以中華民國的情況來看，與美國關係最好的時代為1950年代到1960年代，因此包括F-86、F-100以及F-104等戰鬥機都願意提供給台灣。等進入1970年代，隨著美國與中共的關係提升，就不願意再向台灣出售任何先進戰機。

一直要等到1990年代，隨著蘇聯解體還有中共再度成為美國的威脅，才有F-16進入台灣的機會。此次荷蘭皇家空軍提供的42架F-16AM／BM，還有丹麥皇家空軍提供的19架F-16A／B，其實都和中華民國空軍現役的F-16A／B型款式相類似，也算是歷史的巧合。荷蘭皇家空軍的F-16A在1999年級落MiG-29一架，是美國之外唯一在科索沃戰爭中創下F-16擊墜紀錄的空軍。

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