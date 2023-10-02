朱家安：電子書閱讀器舒緩我的網路成癮
我們想讓你知道的是
然而，社群時代的環境會讓我們逐漸習慣「高速度、低理解」的閱讀模式。你滑手機可以滑得很快，一篇標明五分鐘讀完的文章，你30秒就滑完。這種快速的閱讀模式讓我們比較安心，不會覺得自己在快速的社群平台時代錯過些什麼。但代價可能是你其實也沒讀進去什麼。
文：朱家安
開始用電子書閱讀器之後，我的社群網路使用時間縮短，而讀書的專注力逐漸恢復。這些效果在我意料之外，事實上在體驗使用之前，我一直認為閱讀器就是個多餘的東西，根本不需要擁有：
「要看電子書，用手機和iPad就好，換頁快，還能上FB和看YT。為什麼我要在包包多放一個只能讀文件，需要0.5秒才能翻頁，又沒有其他功能的機器？」
但過去一個月把閱讀器帶在身邊，我才發現上面這些缺點其實是優點。
失去的注意力
在社群網路時代，我的閱讀習慣跟大家一樣逐漸改變：喜歡快速略讀、期待每幾秒鐘就有亮點或新東西、不容易長時間集中注意力。
這樣滑臉書當然沒問題，問題是這種習慣也覆蓋到其他閱讀場合。現在我在iPad或電腦上讀書和論文，也往往想要略讀跳過，或者跳出去看其他東西。
閱讀器並沒有立竿見影直接矯正我的閱讀心態，但確實讓上述阻礙舒緩許多。在閱讀器上看東西，我發現自己比較容易進入心流，之前需要花一個月斷續看完的書稿，把閱讀器帶身上，一週就可以搞定。
我不確定這個差異來自什麼原因。有可能光是手上拿著的東西不能上臉書都有差別，或者用閱讀器而不是iPad閱讀，能帶來某種儀式感，讓我比較不會浮現讀書以外的念頭。開始使用閱讀器之後，我的閱讀量差不多增加了一倍，花在社群平台的時間則減少了一些。閱讀器只能讀書，不能看FB和YT，過去我以為這是缺點，因為我不知道我缺的就是一個只能讀書，不能看FB和YT的東西。
有些東西就是應該慢慢讀
電子書閱讀器是用電子墨水，翻頁比較慢，有些人會不習慣，覺得浪費時間。我當初也是這樣覺得，零點幾秒的翻頁時間聽起來很短，但體感上跟用手機看書還是差很多。像是如果你玩動作遊戲，一秒是60幀還是30幀就是差很多。
但後來我不再這樣覺得了，兩個理由：
首先，整體來說你還是賺到時間。
「一頁0.3秒，看200頁不就浪費一分鐘？」但不管是浪費一分鐘還是三分鐘其實都無所謂。因為在現代，你的閱讀時間的競爭對手是你看YT和滑社群平台的時間，不是翻頁的時間。坦白說，如果你能專心看一小時書，根本不差那一分鐘。
如果你跟我一樣，是會忍不住分心的人，連看書都要開分頁，那你光是讓手上拿著一個沒辦法看YT和臉書的東西，就直接賺到閱讀時間了。（對啦你也可以拿真正的書，但我家已經放不下真正的書了）
再來，閱讀的天花板不是翻頁的速度，而是理解的速度。
電子書翻頁比較慢，對一些人來說很影響閱讀節奏。你急著想看到下一頁在幹嘛，等一秒都嫌多。然而問題在於，或許閱讀本來就不該那麼快。你的眼睛可以刷得很快，但是你的大腦理解的速度會因此就變快嗎？很難說。有些速讀技巧能把你的閱讀速度增加五倍或更多，但你其實只有讀沒有懂。
然而，社群時代的環境會讓我們逐漸習慣「高速度、低理解」的閱讀模式。你滑手機可以滑得很快，一篇標明五分鐘讀完的文章，你30秒就滑完。這種快速的閱讀模式讓我們比較安心，不會覺得自己在快速的社群平台時代錯過些什麼。但代價可能是你其實也沒讀進去什麼。
有些東西適合用社群時代的「速讀」方式去讀，有些東西不適合。如果一個東西本來就是要慢慢讀，那機器翻頁慢就算依然是效能上的缺點，但其實不會影響到你的閱讀。當你翻頁，本來就不急著看到下一頁在幹嘛，而是可以想想上一頁在幹嘛、自己是否有理解。
閱讀器適合我嗎？
有些人沒用過閱讀器看書，擔心自己不適應、無法養成習慣，買了也是白搭。這些顧慮很合理，我有兩個建議。
第一個是，是時候聯絡朋友了！
跟朋友借一台摸摸看。兩三天的時間可能無法讓你測試自己是否能養成習慣，但可以確認你喜不喜歡手感、能否接受比手機慢的翻頁時間等等。
回想兩年前，我想嘗試用閱讀器讀書，就是先跟劉芷妤借來試試。結果劉芷妤的機器裡面都是漫畫，最後沒買閱讀器而是買了《間諜家家酒》。
我的第二個建議是，你可以確認「空檔」。
如同前述，閱讀器真的是用來改善閱讀習慣的。如果買了閱讀器只是偶爾用一下，沒到改變習慣的程度，在我看來閱讀器的潛力並沒發揮。因此，若你考慮使用閱讀器，可以先回顧一下過去一週有哪些「除了拿來用閱讀器看書，還真的沒有更好的事情可以做」的時刻。像是通勤、睡前閒暇、工作固定空檔之類。這種時候沒有更好的事情可以做，所以如果包裡有閱讀器，你很容易就能說服自己真的拿出來讀個幾頁。（現在閱讀器已經是我出差固定會帶的東西了，其他東西如下圖）
習慣是養出來的，只要有固定使用就有機會養成習慣，然後慢慢調整閱讀心態，讓自己更能靜下心讀長的和複雜的東西。如果你有這類空檔，除了拿閱讀器出來之外真的沒有什麼事情可以做，那你就比較能肯定自己入手閱讀器之後真的會用。
找回閱讀的手感
閱讀器給我相當特別的體驗。我以為閱讀器功能太少，但其實是我平常用的東西功能太多。我以為閱讀器翻頁太慢，但其實是我平常社群網站滑得太快。話說回來，我的手機需要這麼多功能嗎？還是說這只是資本主義之下市場競爭的副產品？我需要這麼快速的瀏覽社群平台嗎？還是說這只是社群時代FOMO（fear of missing out）的表現？我們都正在被現代社會改變，之前我覺得自己不適應閱讀器，其實我不適應的是好好的專心的閱讀。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！