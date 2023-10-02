朱家安：電子書閱讀器舒緩我的網路成癮

文：朱家安

開始用電子書閱讀器之後，我的社群網路使用時間縮短，而讀書的專注力逐漸恢復。這些效果在我意料之外，事實上在體驗使用之前，我一直認為閱讀器就是個多餘的東西，根本不需要擁有：

「要看電子書，用手機和iPad就好，換頁快，還能上FB和看YT。為什麼我要在包包多放一個只能讀文件，需要0.5秒才能翻頁，又沒有其他功能的機器？」

但過去一個月把閱讀器帶在身邊，我才發現上面這些缺點其實是優點。

失去的注意力

在社群網路時代，我的閱讀習慣跟大家一樣逐漸改變：喜歡快速略讀、期待每幾秒鐘就有亮點或新東西、不容易長時間集中注意力。

這樣滑臉書當然沒問題，問題是這種習慣也覆蓋到其他閱讀場合。現在我在iPad或電腦上讀書和論文，也往往想要略讀跳過，或者跳出去看其他東西。

閱讀器並沒有立竿見影直接矯正我的閱讀心態，但確實讓上述阻礙舒緩許多。在閱讀器上看東西，我發現自己比較容易進入心流，之前需要花一個月斷續看完的書稿，把閱讀器帶身上，一週就可以搞定。

我不確定這個差異來自什麼原因。有可能光是手上拿著的東西不能上臉書都有差別，或者用閱讀器而不是iPad閱讀，能帶來某種儀式感，讓我比較不會浮現讀書以外的念頭。開始使用閱讀器之後，我的閱讀量差不多增加了一倍，花在社群平台的時間則減少了一些。閱讀器只能讀書，不能看FB和YT，過去我以為這是缺點，因為我不知道我缺的就是一個只能讀書，不能看FB和YT的東西。

有些東西就是應該慢慢讀

電子書閱讀器是用電子墨水，翻頁比較慢，有些人會不習慣，覺得浪費時間。我當初也是這樣覺得，零點幾秒的翻頁時間聽起來很短，但體感上跟用手機看書還是差很多。像是如果你玩動作遊戲，一秒是60幀還是30幀就是差很多。

但後來我不再這樣覺得了，兩個理由：

首先，整體來說你還是賺到時間。

「一頁0.3秒，看200頁不就浪費一分鐘？」但不管是浪費一分鐘還是三分鐘其實都無所謂。因為在現代，你的閱讀時間的競爭對手是你看YT和滑社群平台的時間，不是翻頁的時間。坦白說，如果你能專心看一小時書，根本不差那一分鐘。

如果你跟我一樣，是會忍不住分心的人，連看書都要開分頁，那你光是讓手上拿著一個沒辦法看YT和臉書的東西，就直接賺到閱讀時間了。（對啦你也可以拿真正的書，但我家已經放不下真正的書了）

再來，閱讀的天花板不是翻頁的速度，而是理解的速度。

電子書翻頁比較慢，對一些人來說很影響閱讀節奏。你急著想看到下一頁在幹嘛，等一秒都嫌多。然而問題在於，或許閱讀本來就不該那麼快。你的眼睛可以刷得很快，但是你的大腦理解的速度會因此就變快嗎？很難說。有些速讀技巧能把你的閱讀速度增加五倍或更多，但你其實只有讀沒有懂。

然而，社群時代的環境會讓我們逐漸習慣「高速度、低理解」的閱讀模式。你滑手機可以滑得很快，一篇標明五分鐘讀完的文章，你30秒就滑完。這種快速的閱讀模式讓我們比較安心，不會覺得自己在快速的社群平台時代錯過些什麼。但代價可能是你其實也沒讀進去什麼。

有些東西適合用社群時代的「速讀」方式去讀，有些東西不適合。如果一個東西本來就是要慢慢讀，那機器翻頁慢就算依然是效能上的缺點，但其實不會影響到你的閱讀。當你翻頁，本來就不急著看到下一頁在幹嘛，而是可以想想上一頁在幹嘛、自己是否有理解。

閱讀器適合我嗎？

有些人沒用過閱讀器看書，擔心自己不適應、無法養成習慣，買了也是白搭。這些顧慮很合理，我有兩個建議。

第一個是，是時候聯絡朋友了！

跟朋友借一台摸摸看。兩三天的時間可能無法讓你測試自己是否能養成習慣，但可以確認你喜不喜歡手感、能否接受比手機慢的翻頁時間等等。

回想兩年前，我想嘗試用閱讀器讀書，就是先跟劉芷妤借來試試。結果劉芷妤的機器裡面都是漫畫，最後沒買閱讀器而是買了《間諜家家酒》。

我的第二個建議是，你可以確認「空檔」。

如同前述，閱讀器真的是用來改善閱讀習慣的。如果買了閱讀器只是偶爾用一下，沒到改變習慣的程度，在我看來閱讀器的潛力並沒發揮。因此，若你考慮使用閱讀器，可以先回顧一下過去一週有哪些「除了拿來用閱讀器看書，還真的沒有更好的事情可以做」的時刻。像是通勤、睡前閒暇、工作固定空檔之類。這種時候沒有更好的事情可以做，所以如果包裡有閱讀器，你很容易就能說服自己真的拿出來讀個幾頁。（現在閱讀器已經是我出差固定會帶的東西了，其他東西如下圖）

Photo Credit: 朱家安 朱家安：我的出差行囊

習慣是養出來的，只要有固定使用就有機會養成習慣，然後慢慢調整閱讀心態，讓自己更能靜下心讀長的和複雜的東西。如果你有這類空檔，除了拿閱讀器出來之外真的沒有什麼事情可以做，那你就比較能肯定自己入手閱讀器之後真的會用。

找回閱讀的手感

閱讀器給我相當特別的體驗。我以為閱讀器功能太少，但其實是我平常用的東西功能太多。我以為閱讀器翻頁太慢，但其實是我平常社群網站滑得太快。話說回來，我的手機需要這麼多功能嗎？還是說這只是資本主義之下市場競爭的副產品？我需要這麼快速的瀏覽社群平台嗎？還是說這只是社群時代FOMO（fear of missing out）的表現？我們都正在被現代社會改變，之前我覺得自己不適應閱讀器，其實我不適應的是好好的專心的閱讀。