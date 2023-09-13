2023/09/13,
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印尼廖內群島居民反對中資太陽能廠，爆發抗議暴動數十人遭逮

印尼廖內群島居民反對中資太陽能廠，爆發抗議暴動數十人遭逮
印尼鎮暴警察（示意圖）Photo Credit：Gettyimages.

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數千名印尼廖內群島居民11日在巴淡印尼自由貿易區管理局前抗議，反對中資在當地建設太陽能玻璃廠，因家園開發生態城導致被迫搬遷，抗議行動演變成暴動並造成多人受傷，其中43人遭警方逮捕。

（中央社）數千名印尼廖內群島居民11日在巴淡印尼自由貿易區管理局前抗議，反對中資在當地建設太陽能玻璃廠，因家園開發生態城導致被迫搬遷，抗議行動演變成暴動，43人遭警方逮捕。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，居民反對為了蓋一座中資工廠要求林邦島（Rempang）內7500名居民搬遷。廖內群島省（Riau Islands）發言人扎瓦尼（Zahwani Pandra Arsyad）昨天籲民眾冷靜，並說部分示威者在巴淡市（Batam city）的巴淡印尼自由貿易區管理局（BP Batam）外與警方發生衝突，造成多人受傷。

巴淡印尼自由貿易區管理局發言人亞斯圖蒂（Ariastuty Sirait）表示，林邦島生態城是與當地公司PT Makmur Elok Graha（MEG）合資計畫，而這家公司又與中國信義玻璃集團合作，將投資115億美元（約新台幣3618億元）蓋製造玻璃和太陽能電池板工廠。

印尼投資部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）說，工廠95%產量將用於出口，預計能創造3萬5000個工作機會。但此計畫也持續引發爭議，包括數千人在巴淡印尼自由貿易區管理局外抗議，與警方爆發肢體衝突；上週則因為有警方強行進入林邦島的村落，引發村民反彈，部分學生、居民和幼童因警方施放催淚瓦斯而受傷。

林邦島社區居民發言人蘇迪（Suardi）表示，島上居民希望能繼續留在村莊，因為自17世紀以來，這裡一直是他們的家園，並批評當局未曾溝通協調，「並非所有居民都反對搬遷，部分居民已經接受政府提供的免費房屋補償，並開始進行登記作業」。

這起事件在印尼社會引發高度關注，印尼總統佐科威（Joko Widodo）昨天說，民眾與警方爆發衝突是因當局沒有向居民提供充分資訊，「這是溝通不良案例」。

中國信義玻璃集團的巨額投資是佐科威7月訪問中國時促成，當時印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）發聲明表示，工廠投資協議只是佐科威在中國訪問中的眾多承諾之一，仍有數十億美元的投資尚未宣布。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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