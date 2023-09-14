跨界突破：TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團9月22日發表會解碼台日數位未來
我們想讓你知道的是
TNL Mediagene將於今年9月22日在政大公企中心舉辦年度發表會，集結台日跨境商業、生成式AI和新零售的專家和行業領袖，探討未來發展。該發表會將分享Mediagene在整合行銷和日本市場進軍方面的經驗，展示生成式AI的應用案例，並探討隱私權的限制下如何透過大數據推動更高營收。
今年6月關鍵評論網媒體集團宣布合併日本最大數位原生媒體集團Mediagene後，改名TNL Mediagene，並將於今年9月22日在政大公企中心舉辦首次公開發表會。這場發表會不僅是集團台日合併後的重要里程碑，也將集結多方專家和行業領袖，共同探討台日跨境商業、生成式AI和新零售的未來發展。
9月22日TNL Mediagene年度發表會，為你的企業營收帶來更多潛能，即刻報名
本次發表會三大主軸：台日跨境經營、生成式AI技術運用、大數據獲利未來
TNL Mediagene充分認識到，儘管台灣品牌廠商在產品和外銷方面具有不小的優勢，但進軍日本市場往往遭遇在地化和文化適應的挑戰。因此，我們將在發表會分享Mediagene如何運用其25年的設計和整合行銷經驗，在「內容商務」（Content Commerce）領域內成功地整合並運用日本的媒體、文化資源，不僅幫助日本達成破億日幣的銷售營業額，也為品牌和產品在日本市場打開了更多營收的可能性。我們還將介紹日本成熟的一條龍式數位服務，以展示如何在日本市場取得更多成功。
隨著生成式AI時代的來臨，這次發表會也將專注於新科技對媒體和數位廣告產業的影響。我們將展示TNL Mediagene在生成式AI方面的實際應用案例，並討論這些先進技術如何推動整個產業進一步前進，從而帶來更高的營收。
在隱私權日益受到重視的今日，91APP也將參與這場盛會。他們將深入探討在大數據與隱私權之間如何取得平衡，並透過新零售的科技力量，開創電商與媒體的雙贏新局。
TNL Mediagene共同創辦人暨執行長鍾子偉（Joey Chung）表示：「從一個Facebook小粉絲頁發跡，TNL如今迎來了第十個年頭，並榮幸地與日本最大的原生媒體集團Mediagene達成整合。這不僅是一個里程碑，也是一個新的開始。隨著我們在內容豐富度和行銷整合能力上達到新的高度，加上集團的數位科技能力，我們堅信會為所有合作夥伴—無論是在台灣還是日本—帶來更多的雙贏契機。」
對於一直在尋找突破和創新機會的商業領袖和決策者來說，這次的發表會將是一個不能錯過的大好機會。我們誠摯地邀請您在這個充滿無限可能的數位世代中，與TNL Mediagene一同前行。
9月22日TNL Mediagene年度發表會，一次了解台日跨境經營、生成式AI、大數據獲利未來等三大營收潛能，即刻報名！
活動資訊：
- 活動名稱：【2023年關鍵評論網媒體集團年度發表會】策動關鍵未來：品牌跨海日本經營與AI數位革命
- 活動時間：2023 / 09 / 22 (五) 13:20-16:40（13:00開放進場）
- 活動地點：政大公企中心 2樓國際會議廳（台北市金華街187號）
- 活動形式：線下活動需預先報名
- 活動報名：Accupass報名
- 安排自由交流時間，創造與會嘉賓間更多合作和深度參與的機會。
如有相關問題，歡迎來信至 event@thenewslens.com，將由專人為您服務
責任編輯：Street
核稿編輯：Joanna
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供