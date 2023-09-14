跨界突破：TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團9月22日發表會解碼台日數位未來

今年6月關鍵評論網媒體集團宣布合併日本最大數位原生媒體集團Mediagene後，改名TNL Mediagene，並將於今年9月22日在政大公企中心舉辦首次公開發表會。這場發表會不僅是集團台日合併後的重要里程碑，也將集結多方專家和行業領袖，共同探討台日跨境商業、生成式AI和新零售的未來發展。

9月22日TNL Mediagene年度發表會，為你的企業營收帶來更多潛能，即刻報名

本次發表會三大主軸：台日跨境經營、生成式AI技術運用、大數據獲利未來

TNL Mediagene充分認識到，儘管台灣品牌廠商在產品和外銷方面具有不小的優勢，但進軍日本市場往往遭遇在地化和文化適應的挑戰。因此，我們將在發表會分享Mediagene如何運用其25年的設計和整合行銷經驗，在「內容商務」（Content Commerce）領域內成功地整合並運用日本的媒體、文化資源，不僅幫助日本達成破億日幣的銷售營業額，也為品牌和產品在日本市場打開了更多營收的可能性。我們還將介紹日本成熟的一條龍式數位服務，以展示如何在日本市場取得更多成功。

隨著生成式AI時代的來臨，這次發表會也將專注於新科技對媒體和數位廣告產業的影響。我們將展示TNL Mediagene在生成式AI方面的實際應用案例，並討論這些先進技術如何推動整個產業進一步前進，從而帶來更高的營收。

在隱私權日益受到重視的今日，91APP也將參與這場盛會。他們將深入探討在大數據與隱私權之間如何取得平衡，並透過新零售的科技力量，開創電商與媒體的雙贏新局。

TNL Mediagene共同創辦人暨執行長鍾子偉（Joey Chung）表示：「從一個Facebook小粉絲頁發跡，TNL如今迎來了第十個年頭，並榮幸地與日本最大的原生媒體集團Mediagene達成整合。這不僅是一個里程碑，也是一個新的開始。隨著我們在內容豐富度和行銷整合能力上達到新的高度，加上集團的數位科技能力，我們堅信會為所有合作夥伴—無論是在台灣還是日本—帶來更多的雙贏契機。」

對於一直在尋找突破和創新機會的商業領袖和決策者來說，這次的發表會將是一個不能錯過的大好機會。我們誠摯地邀請您在這個充滿無限可能的數位世代中，與TNL Mediagene一同前行。

9月22日TNL Mediagene年度發表會，一次了解台日跨境經營、生成式AI、大數據獲利未來等三大營收潛能，即刻報名！

活動資訊：

活動名稱：【2023年關鍵評論網媒體集團年度發表會】策動關鍵未來：品牌跨海日本經營與AI數位革命

活動時間：2023 / 09 / 22 (五) 13:20-16:40（13:00開放進場）

活動地點：政大公企中心 2樓國際會議廳（台北市金華街187號）

活動形式：線下活動需預先報名

活動報名：Accupass報名

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責任編輯：Street

核稿編輯：Joanna