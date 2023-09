《尋味・世界咖啡》：「fika」一詞在瑞典代表的意義，遠遠超過只是喝杯咖啡

文:藍妮・金士頓(Lani Kingston)

北歐人的生存與抵抗

十八世紀歐洲北部的薩米(Sápmi)地區,當地的原住民薩米人(Sámi)會在咖啡中放入gáffevuosta(馴鹿奶)、馴鹿肉乾或maŋŋebuoidi(馴鹿腸油脂)。

北歐國家或北歐地區,是指歐洲北部廣大地塊的地理與文化區域。挪威、瑞典、冰島、芬蘭、丹麥與法羅群島(Faroe Islands)都屬於北歐諸國,此地的居民每年都要喝下數量可觀的咖啡——尤其是居住於極北薩米地區的原住民薩米人。威廉.烏克斯(William H. Ukers)在出版於1922年的著作《關於咖啡的一切》(All About Coffee)提到,瑞典的人均咖啡消費量位居全球之冠。此趨勢並非僅在瑞典一國,北歐五國經常囊括全球咖啡消費量的前五名。

咖啡大約是在十七世紀晚期引進瑞典,接著很快也拓展至其他北歐國家,不過咖啡在此區域的起步並非一帆風順。在十八與十九世紀之間,瑞典對待咖啡豆的態度都是在禁止與課徵重稅之間交替,但一般大眾從未遵循這些禁令。走私頻傳,而咖啡隨即迅速成為普通人都能享用的飲料——並不僅限於中產階級。

譽為現代生物分類學之父的知名瑞典植物學家卡爾.林奈(Carolus Linnaeus/ Carl vonLinné)在1737年首度劃分出咖啡屬(Coffea)。林奈嘲弄著咖啡有害健康,並且對咖啡抱持著當時歐洲很普遍的國族主義想法——這種異國產品對瑞典的經濟與文化有害。

林奈與為數不少的醫師與國族主義者花了大量精力與時間,在當時尋找能夠取代咖啡的當地植物。漢娜.霍達克(Hanna Hodacs)在《瑞典的咖啡與咖啡替代品》(Coffee and Coffee Surrogates in Sweden)一書中寫到,山毛櫸籽(beech nuts)、烤焦麵包、蠶豆、橡實、葵花籽、燕麥、杜松子、玉米、裸麥、菊苣、栗子、花生、羽扇豆(lupine seeds)、紅蘿蔔、馬鈴薯以及紅或黑醋栗籽等等,都曾經在各式各樣的歷史文獻中,建議成為咖啡替代品。其中部分替代品往往會與真正的咖啡豆混合以增加供應量,同時也可以用來為特定或區域性偏好調整風味。

今日,fika的傳統已經是許多瑞典日常儀式的常見環節。fika同時是動詞也是名詞,據說是瑞典語的雙音節kaffe(咖啡)的顛倒。fika不僅有休息一下、慢下來、重新調整或與朋友見面的意思,也代表此時喝的咖啡與吃的kaffebröd(咖啡麵包或烘焙點心)。

安娜.布隆納斯(Anna Brones)與尤翰娜.肯因特瓦爾(Johanna Kindvall)在合著的《必咖fika:享受瑞典式慢時光》(Fika: The Art of the Swedish Coffee Break that fika)中說到,fika一詞代表的意義遠遠超過只是喝杯咖啡,尤其對於較年長的一代而言。「Ska vi fika?」(我們要不要來fika?)意思就是:「我們休息一下,一起聊聊,先慢下來吧。」許多fika點心也會把咖啡當成食材,例如到處都可見的chokladbollar(巧克力球)。

自1800年代起,挪威與瑞典開始流行將私釀烈酒加入咖啡飲用,尤其是鄉村地帶。這類強勁的飲品在不同地區各有眾多名字,例如Kaffedoktor(咖啡醫生)、Kaffegök、Karsk或Uddevallare。各地的製作配方也有所差異,例如有些地區會加點白蘭地或干邑。但是,民間的調配流程始終一致:先往杯底丟一枚硬幣,注入咖啡直到看不見硬幣,接著,倒入烈酒,直到硬幣的身影再度出現。

Photo Credit: 積木文化出版

丹麥人也喜歡他們的kaffepunch(咖啡加杜松子酒與糖)。1860年代,南日德蘭(Jutland)劃歸於德國統治。丹麥人會聚集在市政廳進行集會並頌唱丹麥歌曲,但德國統治當局禁止集會提供酒精飲品。人們在少了Kaffepunch的陪伴之下難以心滿意足地散會,因此Sønderjysk Kaffebord(南日德蘭咖啡桌)的傳統就此展開。

丹麥人把集會目的改說成「喝咖啡」,聚會時桌上會擺滿蛋糕與烘焙點心,並且無限供應Kaffepunch。德國當局無法干預非正式的聚會,參與者可以大方暢飲,盡情大談丹麥思想。每位參與者往往都會帶個蛋糕,因此也帶點競爭意味。如今,Sønderjysk Kaffebord仍然是日常傳統之一,也成為名符其實的烘焙點心與咖啡盛宴。

二十世紀的每一戶丹麥家庭幾乎都擁有一只招牌咖啡壺,也就是Madam Blå(藍夫人)。這只咖啡壺影響了整個丹麥的咖啡文化。此咖啡壺的尺寸範圍廣泛,從一至五十杯皆有,設計為早晨煮上一壺之後就放在爐上,一整天隨時想喝,就可以倒一杯。Madam Blå咖啡壺工廠在1966年關閉,但許多人家的廚房與咖啡館至今依舊留著這只琺瑯咖啡壺,懷念著舊有時光。

北歐的薩米地區包含挪威北部、瑞典、芬蘭與俄羅斯,一直以來居住於此處的原住民薩米人,其文化便由這片極寒氣候地帶所形塑。許多薩米人以牧養馴鹿為業,而半遊牧也是薩米人主要的食物來源。安妮.伍拉布(AnneWuolab)在《原住民風華:超越薩米與愛努之地的復興》(Indigenous Efflorescence: Beyond Revitalisation in Sapmi and Ainu Mosir)一書的「薩米咖啡文化」(Saami Coffee Culture)章節接受訪問,她表示咖啡最初只是為了補足馴鹿湯的滋味,但很快就以其獨有的風味成為薩米料理相當重要的一部分。