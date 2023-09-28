《圖解氣的原理》：在西方科學家眼中，到底「氣」的成分為何？
我們想讓你知道的是
以流傳數千年的道書與現代科學驗證為經，以四階段練氣公式為緯，以圖解方式讓你更易理解與實踐。本書內容不是學術或哲學思想上的空口白話，更不會讓你流於依樣畫葫蘆的盲修瞎練，這是實修者對氣的深入研究成果，讓自古流傳的養生智慧，脫去玄祕面紗，貼近日常生活。
文：湛若水
科學家眼中的氣
自十九世紀中葉起，西方科學家即開始投入超心理學（ESP）的研究，尤其在美國杜克大學的萊恩博士（B. Rhine）成立超心理學研究所之後，更在全世界掀起研究特異現象的風氣。直到目前，氣功研究仍脫離不了特異功能的範圍，可謂走錯了方向，這一類的研究如催眠、轉世、彎曲鐵器、手指識字等，往往只能測知現象，無法得知真相。研究氣功還是應該從最基本的成分——「氣」著手。
其實，對於氣（人體能量）的研究，西方科學家早在進行。長久以來，科學家大都用aura這個名詞來形容人體周圍放射出來的光冕，後來也有人稱之為人體能場（human energy systems）。
自二十世紀三十年代起，許多科學家相繼投入了人體能場的研究，尤其在克里安照相術發明之後，由於人體氣場可以顯影觀察，更使此類的研究向前邁進一大步。本迪特（Bendit）夫婦更對人體的氣做了清晰的形象化描述，指出氣是由互相垂直的能流組成的，就像電場總是與相關的磁場垂直一樣；他們還發現人體各部有許多漏斗狀的場漩渦，稱為查克瑞（Chakra），亦即密宗、瑜伽所謂的「丹輪」或道家所稱的「穴道」。
環繞人體的靈氣，看起來像似一個由組織複雜的發光霧氣構成的卵狀團塊，科學家將之稱為金蛋（the auric egg）。西藏喇嘛羅桑倫巴在他的書中也曾提到這個人體的環形氣場，中國道家則稱這個環形氣場為「金光體」，它有趨避邪魔、保護人身的作用。
此外，目前的人體能量攝影（Aura及Photo）已頗為進步，不但能夠攝得丹輪的光彩明暗，也可以根據各個丹輪的強弱判知受測者的心理狀態。科學家也發現，人體的氣看起來是通過查克瑞的旋轉漩渦進出的，人體發生病變或功能失調時，相應部位的丹輪就產生異常和紊亂，能量也會減弱。這些丹輪還會受情緒和心理狀況所影響，使其色彩及強度發生變化。
為什麼丹輪會呈漩渦狀呢？就像颶風形成的原理一樣，氣旋轉時，順時針旋轉產生吸力，反之，逆時針旋轉時產生排力。練氣功的時候，我們可以用意念將氣以順時針旋轉進入身體，也能以逆時針旋轉將氣排出身體。為了要加強能量的吸取，我們會利用念力使穴道旋轉得快一點，以吸取更強的能量。
在西方科學家眼中，到底氣的成分為何？經過全世界許許多多學術單位不斷的研究，科學家們以各式各樣的儀器加以檢測，在物理、生理、數學上發現不少有關於氣的基本分析。截至目前為止，科學家的研究成果大約可以分為下列幾項：
（一）物理效應方面
- 紅外輻射效應：上海原子核研究所曾做過一個實驗，發現氣功師所發的氣含有一種「受低頻漲落調制的紅外輻射」，但其能量功率只有十分之幾微瓦（μw），遠不及理療用紅外輻射幾十瓦到幾百瓦的能量功率，但氣功師發功的能量雖低，治病效果卻遠超過理療儀器。
- 低頻磁場效應：北京工業學院測出氣功師的發功部位有一點二五～四高斯的磁場強度，而且氣功師在發出磁場信息時，常伴隨一些特異現象，例如頭部可經得起鋼條猛擊，針刺不痛、不出血，亦即能使本身及他人麻醉。
- 次聲效應：次聲波（infrasonic wave）是低於十六赫茲、人耳聽不到的聲波，可傳千里之遠。中國徐州醫學院實驗測出，氣功師入靜時穴位能發出九～十赫茲的次聲波。
- 靜電效應：一般生物組織不顯示電特性，但實驗測出氣功師的穴位有靜電效應。
- 液晶效應：人體細胞膜具有液晶結構。中國大陸清華大學在一九八三年實驗，氣功師對著液晶發功時，可以改變液晶的雙折射發生不同的變化，改變液晶中的分子排列，據此推衍，氣功有可能影響細胞內外物質和能量的運輸過程。
（二）生理效應方面
- 腦波：氣功能使腦部α波有序化增強，令大腦功能處於全腦共振的狀態，使人對內部器官的主動控制成為可能。
- 新陳代謝：根據美國哈佛大學的測試，練氣功時耗氧率下降十六％，二氧化碳排出量降低一四點六％，心跳率每分鐘平均減少五次，心血輸出量降低二十五％，乳酸濃度下降二十六％，顯示練習氣功能減緩新陳代謝，降低人體能量之消耗。
- 皮膚電：練功者皮膚電阻值遠高於一般人，顯示練功者自律神經較具穩定性。
- 體溫：上海第六人民醫院測試，練功者可使體溫上升，也可使體溫下降。
- 血液循環：在練功狀態下，意守部位血流量明顯增加，顯示氣功師可以按照自己的意念，使身體各部分的血流量發生重新分配；另外的測試得知，練功也能使膽汁、腎上腺素的分泌量增加。
- 生化參數：練功可使血液的PH值、血漿皮激素濃度降低，能夠延緩老化，增強免疫力。
- 人體能量：德國物理學家舒曼（W. O. Schumann）認為，地表與天空電層之間的球形蒼穹之處，相當於電學上所謂的空穴諧振器，其諧振頻率約在八～十赫茲之間，稱為「舒曼波」，氣功師發功時腦波維持在十赫茲以下，能與之發生諧震，有人認為舒曼波就是「先天氣」。日本東京大學笠松章與平井富雄兩位博士也做了一項實驗，發現禪定中的僧人，十赫茲左右的α波會頻繁出現。
（三）醫療效應方面
- 癌症：北京的一個療養院教授病人練氣功治療癌症，有效率高達八十九％，根據許多研究單位的實驗，證實氣功可以抑制、破壞癌細胞的生長。
- 免疫：經實驗證實，氣功可使細菌的菌體腫脹、破裂及溶解，抑制細菌的生長。因此，經常進入氣功態可將免疫力發揮到極致。
- 慢性病：各醫院採用氣功療法，證實氣功對治療高血壓、脈管炎、胃潰瘍、癱瘓等慢性病有顯著效果，這方面的實驗報告多得不可勝數。
由上述的說明得知，科學界的氣功研究相當積極，對於氣功呈現在物理、生理上、醫學上的一些效應，幾乎已完成了全面性的檢測及實驗，尤其在氣功治病的範疇更投入大量的人力物力，其效果也獲得大多數人的肯定。
近代科學研究氣功的歷史將近一世紀了，現在我們應該讓氣功走出實驗室，勇敢的步入實踐的階段，科學家和醫學家的研究方向應由「氣功是什麼？」改為「如何練氣功？」，也就是由「知其然」進步到知其所以然，期能早日實現氣功造福全人類的理想。
書籍介紹
本文摘錄自《圖解氣的原理（10週年暢銷紀念版）：口碑暢銷書《氣的原理》圖解版，讓你練氣養生更輕鬆上手》，商周出版
作者：湛若水
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以流傳數千年的道書與現代科學驗證為經，以四階段練氣公式為緯，以圖解方式讓你更易理解與實踐。
本書內容不是學術或哲學思想上的空口白話，更不會讓你流於依樣畫葫蘆的盲修瞎練，
這是實修者對氣的深入研究成果，讓自古流傳的養生智慧，脫去玄祕面紗，貼近日常生活。
數十年來，世界各國已有很多科學家投入氣功的研究，而且得知氣功可以改善健康、提高智力及調動先天潛能，但這些局部的研究發現仍難以一窺氣功的全貌。
而中國的氣功發展已有幾千年的歷史，只是氣功修練過程所產生的種種現象，常脫離人們的生活經驗，道家修練語言與現代數、理、化、生、醫用語無法接軌。
現代，健康是練習氣功的主要目的，因此本書即偏重在練氣與健康之間的關係，讓學習氣功的人得以明白功法原理，俾能正確地運用養生術。
筆者幸得偶遇進入在中國已經傳襲兩千餘年的梅花門學功夫，在三十餘年的練功過程中，無時無刻不在思索心法中所蘊含的道理，並找尋氣功與現代科學的相通之處。
本書即以道家練氣公式為綱目闡述氣功原理，在氣的種類、練化、功用及修練方法等面向，試圖為氣功建立初步架構。
在修道練氣這方面，古人的成就顯然比現代人高多了，所以本書採取「古今參照」的論述方式，相信更能讓我們瞭解氣功的真貌。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
本文章內容由「幸福空間」提供