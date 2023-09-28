《圖解氣的原理》：在西方科學家眼中，到底「氣」的成分為何？

文：湛若水

科學家眼中的氣

自十九世紀中葉起，西方科學家即開始投入超心理學（ESP）的研究，尤其在美國杜克大學的萊恩博士（B. Rhine）成立超心理學研究所之後，更在全世界掀起研究特異現象的風氣。直到目前，氣功研究仍脫離不了特異功能的範圍，可謂走錯了方向，這一類的研究如催眠、轉世、彎曲鐵器、手指識字等，往往只能測知現象，無法得知真相。研究氣功還是應該從最基本的成分——「氣」著手。

其實，對於氣（人體能量）的研究，西方科學家早在進行。長久以來，科學家大都用aura這個名詞來形容人體周圍放射出來的光冕，後來也有人稱之為人體能場（human energy systems）。

自二十世紀三十年代起，許多科學家相繼投入了人體能場的研究，尤其在克里安照相術發明之後，由於人體氣場可以顯影觀察，更使此類的研究向前邁進一大步。本迪特（Bendit）夫婦更對人體的氣做了清晰的形象化描述，指出氣是由互相垂直的能流組成的，就像電場總是與相關的磁場垂直一樣；他們還發現人體各部有許多漏斗狀的場漩渦，稱為查克瑞（Chakra），亦即密宗、瑜伽所謂的「丹輪」或道家所稱的「穴道」。

Photo Credit: 商周出版

環繞人體的靈氣，看起來像似一個由組織複雜的發光霧氣構成的卵狀團塊，科學家將之稱為金蛋（the auric egg）。西藏喇嘛羅桑倫巴在他的書中也曾提到這個人體的環形氣場，中國道家則稱這個環形氣場為「金光體」，它有趨避邪魔、保護人身的作用。

此外，目前的人體能量攝影（Aura及Photo）已頗為進步，不但能夠攝得丹輪的光彩明暗，也可以根據各個丹輪的強弱判知受測者的心理狀態。科學家也發現，人體的氣看起來是通過查克瑞的旋轉漩渦進出的，人體發生病變或功能失調時，相應部位的丹輪就產生異常和紊亂，能量也會減弱。這些丹輪還會受情緒和心理狀況所影響，使其色彩及強度發生變化。

為什麼丹輪會呈漩渦狀呢？就像颶風形成的原理一樣，氣旋轉時，順時針旋轉產生吸力，反之，逆時針旋轉時產生排力。練氣功的時候，我們可以用意念將氣以順時針旋轉進入身體，也能以逆時針旋轉將氣排出身體。為了要加強能量的吸取，我們會利用念力使穴道旋轉得快一點，以吸取更強的能量。

Photo Credit: 商周出版

在西方科學家眼中，到底氣的成分為何？經過全世界許許多多學術單位不斷的研究，科學家們以各式各樣的儀器加以檢測，在物理、生理、數學上發現不少有關於氣的基本分析。截至目前為止，科學家的研究成果大約可以分為下列幾項：

（一）物理效應方面

紅外輻射效應：上海原子核研究所曾做過一個實驗，發現氣功師所發的氣含有一種「受低頻漲落調制的紅外輻射」，但其能量功率只有十分之幾微瓦（μw），遠不及理療用紅外輻射幾十瓦到幾百瓦的能量功率，但氣功師發功的能量雖低，治病效果卻遠超過理療儀器。 低頻磁場效應：北京工業學院測出氣功師的發功部位有一點二五～四高斯的磁場強度，而且氣功師在發出磁場信息時，常伴隨一些特異現象，例如頭部可經得起鋼條猛擊，針刺不痛、不出血，亦即能使本身及他人麻醉。 次聲效應：次聲波（infrasonic wave）是低於十六赫茲、人耳聽不到的聲波，可傳千里之遠。中國徐州醫學院實驗測出，氣功師入靜時穴位能發出九～十赫茲的次聲波。 靜電效應：一般生物組織不顯示電特性，但實驗測出氣功師的穴位有靜電效應。 液晶效應：人體細胞膜具有液晶結構。中國大陸清華大學在一九八三年實驗，氣功師對著液晶發功時，可以改變液晶的雙折射發生不同的變化，改變液晶中的分子排列，據此推衍，氣功有可能影響細胞內外物質和能量的運輸過程。

（二）生理效應方面

腦波：氣功能使腦部α波有序化增強，令大腦功能處於全腦共振的狀態，使人對內部器官的主動控制成為可能。 新陳代謝：根據美國哈佛大學的測試，練氣功時耗氧率下降十六％，二氧化碳排出量降低一四點六％，心跳率每分鐘平均減少五次，心血輸出量降低二十五％，乳酸濃度下降二十六％，顯示練習氣功能減緩新陳代謝，降低人體能量之消耗。 皮膚電：練功者皮膚電阻值遠高於一般人，顯示練功者自律神經較具穩定性。 體溫：上海第六人民醫院測試，練功者可使體溫上升，也可使體溫下降。 血液循環：在練功狀態下，意守部位血流量明顯增加，顯示氣功師可以按照自己的意念，使身體各部分的血流量發生重新分配；另外的測試得知，練功也能使膽汁、腎上腺素的分泌量增加。 生化參數：練功可使血液的PH值、血漿皮激素濃度降低，能夠延緩老化，增強免疫力。 人體能量：德國物理學家舒曼（W. O. Schumann）認為，地表與天空電層之間的球形蒼穹之處，相當於電學上所謂的空穴諧振器，其諧振頻率約在八～十赫茲之間，稱為「舒曼波」，氣功師發功時腦波維持在十赫茲以下，能與之發生諧震，有人認為舒曼波就是「先天氣」。日本東京大學笠松章與平井富雄兩位博士也做了一項實驗，發現禪定中的僧人，十赫茲左右的α波會頻繁出現。

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（三）醫療效應方面

癌症：北京的一個療養院教授病人練氣功治療癌症，有效率高達八十九％，根據許多研究單位的實驗，證實氣功可以抑制、破壞癌細胞的生長。 免疫：經實驗證實，氣功可使細菌的菌體腫脹、破裂及溶解，抑制細菌的生長。因此，經常進入氣功態可將免疫力發揮到極致。 慢性病：各醫院採用氣功療法，證實氣功對治療高血壓、脈管炎、胃潰瘍、癱瘓等慢性病有顯著效果，這方面的實驗報告多得不可勝數。

由上述的說明得知，科學界的氣功研究相當積極，對於氣功呈現在物理、生理上、醫學上的一些效應，幾乎已完成了全面性的檢測及實驗，尤其在氣功治病的範疇更投入大量的人力物力，其效果也獲得大多數人的肯定。

近代科學研究氣功的歷史將近一世紀了，現在我們應該讓氣功走出實驗室，勇敢的步入實踐的階段，科學家和醫學家的研究方向應由「氣功是什麼？」改為「如何練氣功？」，也就是由「知其然」進步到知其所以然，期能早日實現氣功造福全人類的理想。

書籍介紹

本文摘錄自《圖解氣的原理（10週年暢銷紀念版）：口碑暢銷書《氣的原理》圖解版，讓你練氣養生更輕鬆上手》，商周出版

作者：湛若水

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以流傳數千年的道書與現代科學驗證為經，以四階段練氣公式為緯，以圖解方式讓你更易理解與實踐。

本書內容不是學術或哲學思想上的空口白話，更不會讓你流於依樣畫葫蘆的盲修瞎練，

這是實修者對氣的深入研究成果，讓自古流傳的養生智慧，脫去玄祕面紗，貼近日常生活。

數十年來，世界各國已有很多科學家投入氣功的研究，而且得知氣功可以改善健康、提高智力及調動先天潛能，但這些局部的研究發現仍難以一窺氣功的全貌。

而中國的氣功發展已有幾千年的歷史，只是氣功修練過程所產生的種種現象，常脫離人們的生活經驗，道家修練語言與現代數、理、化、生、醫用語無法接軌。

現代，健康是練習氣功的主要目的，因此本書即偏重在練氣與健康之間的關係，讓學習氣功的人得以明白功法原理，俾能正確地運用養生術。

筆者幸得偶遇進入在中國已經傳襲兩千餘年的梅花門學功夫，在三十餘年的練功過程中，無時無刻不在思索心法中所蘊含的道理，並找尋氣功與現代科學的相通之處。

本書即以道家練氣公式為綱目闡述氣功原理，在氣的種類、練化、功用及修練方法等面向，試圖為氣功建立初步架構。

在修道練氣這方面，古人的成就顯然比現代人高多了，所以本書採取「古今參照」的論述方式，相信更能讓我們瞭解氣功的真貌。

Photo Credit: 商周出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰