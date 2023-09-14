獨家：讀者爆駭客協會去年6月已通報醫指付漏洞，大洸醫管提2改善承諾、3使用建議
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大洸醫院管理顧問股份有限公司推出醫療院所數位支付工具「醫指付」與30家銀行、135家醫療院所合作，目前使用者約有100萬人，每月交易量約17萬筆，每月交易總金額約7億元，今年卻傳出盜刷災情。其實早在去年6月，台灣駭客協會就曾通報醫指付的密碼設計有安全漏洞，但直到今年有民眾向數位發展部陳情，該公司才開始重視這個問題。
大洸醫院管理顧問股份有限公司推出醫療院所數位支付工具「醫指付」，今年傳出盜刷災情，有民眾向數位發展部陳情，牽動衛生福利部、金融監督管理委員會，還有為數不少的受害者，都在等大洸醫管給個交代。
從事網站設計的讀者Ｓ向《關鍵評論網》投訴，台灣駭客協會（HITCON）的資安漏洞通報平台ZeroDay早在去年6月就發現密碼太簡單，容易造成大量資訊外洩。去年通報後遲未收到修補回報，若該公司早點處理，或許現在就不會盜刷成災。
對此，大洸醫管表示，最近兩個月才聽聞有盜刷事件，刻正積極處理中。大洸醫管並承諾，最慢2週找出漏洞並向社會大眾說明，今年底App改版，將改採6位密碼並加上登入成敗通知。
在問題釐清前，大洸醫管建議使用者3個因應方式，第一是改用額度低的信用卡，第二是改用以餘額付款的一卡通，第三是付款前再綁卡，付款後立即取消綁定。
醫指付密碼太簡單，駭客協會去年6月就發現大有問題
Ｓ與哥哥需要陪父母到大醫院回診，「醫指付」讓他們輕鬆許多。Ｓ說，就醫後只要有手機就能立即付款，不需排隊結帳，而且一支手機可註冊多位眷屬，可輕鬆為家人付繳費。
根據大洸醫管公司官網，醫指付與30家銀行、135家醫療院所合作，使用者只要綁定信用卡、輸入4位數字密碼，就完成支付，今年起一卡通也能用。
今年5月，Ｓ綁定醫指付的信用卡在國外被盜刷，因為同張卡還有綁定其他App，還不敢肯定問題出在哪裡。後來Ｓ聽哥哥說，他已被盜刷兩張卡，兩張都綁定過醫指付，Ｓ才驚覺有異。Ｓ上網搜尋發現，PTT、mobile01 都有很多人回報被盜刷，Google Play也被刷滿一星負評，許多受害者就只有綁定醫指付的那張卡被盜刷。
更令Ｓ訝異的是，台灣駭客協會（HITCON）的資安漏洞通報平台ZeroDay早在2022年6月21日就有「醫指付app安全漏洞」通報紀錄，平台明確指出「過於簡單之密碼，可經由該問題取得後台完整權限，且容易造成大量資訊外洩。」
Ｓ說，醫指付帳戶綁定手機，密碼只有4位數字，但沒有任何防護或多重認證機制。無論密碼輸入正確或錯誤，都不會收到通知或警告，等於是只要嘗試一萬次，就能暴力破解密碼。ZeroDay也提醒，一旦破解密碼，登入後可以看到使用者自行設定的親友資訊（姓名身份證），還能看到就醫的交易紀錄（時間、地點、信用卡資訊）。
ZeroDay去年的通報處理狀態始終停留在「未回報修補狀況」，直到今年8月負評四起，大洸醫管8月7日在臉書發布聲明，強調所採用的AWS（Amazon Web Service）雲端儲存方案已獲得最高等級認證，可保障交易安全。為杜絕境外盜刷，大洸醫管也宣布關閉國外IP連線，等於是取消由海外親友代為付款的功能。
大洸醫管回應盜刷事件，被專業者看出不懂資安
大洸醫管的聲明不但不能止血，反而引起資安專業社群的不以為然。擁有1.4萬名社員的臉書公開社團「雷神講堂」當天就評論道「AWS拿到PCI-DSS Level 1 認證關你家什麼事啊？...自己的軟體進駐之後，就要自己負擔所有資源裡面的資料管理，以及軟體弱點的安全責任。」雷神講堂直言，大洸醫管的說法只是顯示該公司對於資安防禦「一點概念也沒有。」
「這份聲明就是在標榜他的大門用多高級的材質，但如果有人把鎖偷走了，門板材質再高級又有什麼用？」Ｓ說，醫指付的登入密碼和刷卡密碼是一樣的，刷卡後沒有二次認證，密碼輸入錯誤無限次也不擋、不通知，「連這麼基本的資安問題都沒處理到，可以合理懷疑它還有更多漏洞。」
一個多月過去，大洸醫管9月11日發出第二份聲明，強調已啟動資安應對機制，將委請資安鑑識機構儘速追查問題。目前已執行主機弱點掃描、滲透掃描、源碼掃描，同時更換加解密金鑰、加強異常監測及紀錄機制。
大洸醫管承諾2週內找出漏洞、年底改版App，給消費者3建議
大洸醫管總經理、台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥昨（13日）接受電話採訪表示，7、8月陸續聽聞盜刷問題，後來有民眾去向數位發展部陳情。公司已委託台灣最大的資安公司來進行鑑定，預計最快7天、最慢14天，就能知道哪個環節出問題。完整鑑定報告會交給數發部、金管會、衛福部，也會向社會大眾說明。
吳明彥表示，醫指付至少用過一次使用者約有100萬人，每月交易量約17萬筆，每月交易總金額約7億元；絕大部分都是小額交易，只有少數開刀接受特殊治療的金額較高，最高曾有單筆75萬、100萬元的紀錄。他說，現在還不能確定「是我們這邊漏，還是銀行端漏」，但他認為不會是密碼的問題。
吳明彥強調，四位數密碼是付錢用的，但密碼登進去也看不到卡號。要經過兩端授權、持有解密金鑰，才能看到加密過的卡號資訊，但也不能排除駭客很厲害，可以部分解密。預計今年底App會完成改版，將改為6位數密碼，並加上登入成敗的簡訊通知。
年底才完成改版，中間這段時間，消費者該怎麼辦？吳明彥說，本週二（12日）已與135家合約院所緊急開線上會議，討論出三個建議，提供擔心盜刷的消費者參考。首先是改綁定額度較低的信用卡，再者是改用以餘額付款的一卡通，這兩種做法可以減少盜刷的金額，第三種作法則是「使用前再綁卡，用完立刻取消。」
衛福部：只管醫療院所資安，個資法要問國發會
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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