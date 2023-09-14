獨家：讀者爆駭客協會去年6月已通報醫指付漏洞，大洸醫管提2改善承諾、3使用建議

大洸醫院管理顧問股份有限公司推出醫療院所數位支付工具「醫指付」，今年傳出盜刷災情，有民眾向數位發展部陳情，牽動衛生福利部、金融監督管理委員會，還有為數不少的受害者，都在等大洸醫管給個交代。

從事網站設計的讀者Ｓ向《關鍵評論網》投訴，台灣駭客協會（HITCON）的資安漏洞通報平台ZeroDay早在去年6月就發現密碼太簡單，容易造成大量資訊外洩。去年通報後遲未收到修補回報，若該公司早點處理，或許現在就不會盜刷成災。

對此，大洸醫管表示，最近兩個月才聽聞有盜刷事件，刻正積極處理中。大洸醫管並承諾，最慢2週找出漏洞並向社會大眾說明，今年底App改版，將改採6位密碼並加上登入成敗通知。

在問題釐清前，大洸醫管建議使用者3個因應方式，第一是改用額度低的信用卡，第二是改用以餘額付款的一卡通，第三是付款前再綁卡，付款後立即取消綁定。

醫指付密碼太簡單，駭客協會去年6月就發現大有問題

Ｓ與哥哥需要陪父母到大醫院回診，「醫指付」讓他們輕鬆許多。Ｓ說，就醫後只要有手機就能立即付款，不需排隊結帳，而且一支手機可註冊多位眷屬，可輕鬆為家人付繳費。

根據大洸醫管公司官網，醫指付與30家銀行、135家醫療院所合作，使用者只要綁定信用卡、輸入4位數字密碼，就完成支付，今年起一卡通也能用。

今年5月，Ｓ綁定醫指付的信用卡在國外被盜刷，因為同張卡還有綁定其他App，還不敢肯定問題出在哪裡。後來Ｓ聽哥哥說，他已被盜刷兩張卡，兩張都綁定過醫指付，Ｓ才驚覺有異。Ｓ上網搜尋發現，PTT、mobile01 都有很多人回報被盜刷，Google Play也被刷滿一星負評，許多受害者就只有綁定醫指付的那張卡被盜刷。

更令Ｓ訝異的是，台灣駭客協會（HITCON）的資安漏洞通報平台ZeroDay早在2022年6月21日就有「醫指付app安全漏洞」通報紀錄，平台明確指出「過於簡單之密碼，可經由該問題取得後台完整權限，且容易造成大量資訊外洩。」

Ｓ說，醫指付帳戶綁定手機，密碼只有4位數字，但沒有任何防護或多重認證機制。無論密碼輸入正確或錯誤，都不會收到通知或警告，等於是只要嘗試一萬次，就能暴力破解密碼。ZeroDay也提醒，一旦破解密碼，登入後可以看到使用者自行設定的親友資訊（姓名身份證），還能看到就醫的交易紀錄（時間、地點、信用卡資訊）。

ZeroDay去年的通報處理狀態始終停留在「未回報修補狀況」，直到今年8月負評四起，大洸醫管8月7日在臉書發布聲明，強調所採用的AWS（Amazon Web Service）雲端儲存方案已獲得最高等級認證，可保障交易安全。為杜絕境外盜刷，大洸醫管也宣布關閉國外IP連線，等於是取消由海外親友代為付款的功能。

大洸醫管回應盜刷事件，被專業者看出不懂資安

大洸醫管的聲明不但不能止血，反而引起資安專業社群的不以為然。擁有1.4萬名社員的臉書公開社團「雷神講堂」當天就評論道「AWS拿到PCI-DSS Level 1 認證關你家什麼事啊？...自己的軟體進駐之後，就要自己負擔所有資源裡面的資料管理，以及軟體弱點的安全責任。」雷神講堂直言，大洸醫管的說法只是顯示該公司對於資安防禦「一點概念也沒有。」

「這份聲明就是在標榜他的大門用多高級的材質，但如果有人把鎖偷走了，門板材質再高級又有什麼用？」Ｓ說，醫指付的登入密碼和刷卡密碼是一樣的，刷卡後沒有二次認證，密碼輸入錯誤無限次也不擋、不通知，「連這麼基本的資安問題都沒處理到，可以合理懷疑它還有更多漏洞。」

一個多月過去，大洸醫管9月11日發出第二份聲明，強調已啟動資安應對機制，將委請資安鑑識機構儘速追查問題。目前已執行主機弱點掃描、滲透掃描、源碼掃描，同時更換加解密金鑰、加強異常監測及紀錄機制。

大洸醫管承諾2週內找出漏洞、年底改版App，給消費者3建議

大洸醫管總經理、台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥昨（13日）接受電話採訪表示，7、8月陸續聽聞盜刷問題，後來有民眾去向數位發展部陳情。公司已委託台灣最大的資安公司來進行鑑定，預計最快7天、最慢14天，就能知道哪個環節出問題。完整鑑定報告會交給數發部、金管會、衛福部，也會向社會大眾說明。

吳明彥表示，醫指付至少用過一次使用者約有100萬人，每月交易量約17萬筆，每月交易總金額約7億元；絕大部分都是小額交易，只有少數開刀接受特殊治療的金額較高，最高曾有單筆75萬、100萬元的紀錄。他說，現在還不能確定「是我們這邊漏，還是銀行端漏」，但他認為不會是密碼的問題。

吳明彥強調，四位數密碼是付錢用的，但密碼登進去也看不到卡號。要經過兩端授權、持有解密金鑰，才能看到加密過的卡號資訊，但也不能排除駭客很厲害，可以部分解密。預計今年底App會完成改版，將改為6位數密碼，並加上登入成敗的簡訊通知。

年底才完成改版，中間這段時間，消費者該怎麼辦？吳明彥說，本週二（12日）已與135家合約院所緊急開線上會議，討論出三個建議，提供擔心盜刷的消費者參考。首先是改綁定額度較低的信用卡，再者是改用以餘額付款的一卡通，這兩種做法可以減少盜刷的金額，第三種作法則是「使用前再綁卡，用完立刻取消。」

衛福部：只管醫療院所資安，個資法要問國發會