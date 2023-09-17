【專訪】棒球作家張尤金：鈴木一朗在我心裡永遠有一個特殊的地位
我們想讓你知道的是
我認為台灣棒運的發展，不應局限在學習美日職棒最高水準的棒球舞台。近年來有大聯盟球探研究日本岩手縣的高中棒球，原因是這個農業縣竟能培育出大谷翔平、菊池雄星、佐佐木朗希這些世界級的棒球選手。當大聯盟也開始好奇並研究日本高校野球的訓練方式、人格養成時，更值得鄰近的台灣高中棒球參考。
筆訪：犁客｜筆答：張尤金
張尤金的專業是會計，不過更為人知的身分是獨家觀察、分析台灣、美國、日本的職業棒球運動的重要作家，除了在各個媒體撰寫職棒專欄之外，已經出版《天才的人間力，鈴木一朗》、《大谷翔平》兩本以選手為主的專書。在新作《一球入魂龍捲風，野茂英雄》出版時，我們請他談談他與棒球運動的緣分。
以下是我們的訪談。
- 問：您是什麼時候發現自己對棒球有興趣的呢？您是個自己喜歡運動的人嗎？曾經做過哪些運動？為什麼選擇那些運動？
答：小學三年級那年正好是1984年洛杉磯奧運，雖然棒球只是表演示範項目，但首度參賽的中華隊勇奪銅牌。我還記得我把《國語日報》小小一塊有關中華隊先發打序（第一棒江泰權、第二棒葉志仙、第三棒李居明⋯⋯）的報導剪了下來，珍藏在鉛筆盒的夾層好幾年。
後來郭泰源、莊勝雄、呂明賜等名將陸續加盟日職，及至1990年中華職棒聯盟開打，包括洛杉磯奧運、漢城奧運的棒球英雄們加入中職，催生了我們這一代許多球迷開始熱衷於國內外職棒。
我是台中一中棒球社末代會員，高一參加學校棒球社，在僅有的一場比賽留下一個打數一支安打、打擊率100％的紀錄。因為學校沒有棒球場地，我們都在教室外面的草地練習投球，在屢次打破教室玻璃、有一次還打到老師的頭之後，棒球社就被校方廢社了。
因為熱愛棒球，年輕時自己也想打棒球，我會模仿野茂英雄的「龍捲風投球」、鈴木一朗的「鐘擺打法」，如今能為偶像寫傳記，誠然是兒時夢想的另類實現。
- 問：台灣職棒剛開始的那段時期，您有沒有因為要看比賽而做過什麼特別的事？看比賽有什麼特別的經驗嗎？
答：1990年是中華職棒元年，那一年我剛考上高中。而台中省立棒球場就在台中一中對面，因此下課後常常書包一揹，揪同學一起過馬路到對面的棒球場排免費的學生票，吃完晚飯後，帶一杯思樂冰（當時還沒有手搖飲）進場看球，三五好友，微風徐徐，是一段很悠閒的棒球時光。
最特別的經驗是職棒二年開季前，中華職棒聯盟在台中一中禮堂舉辦球迷會。有機會和球星合照、簽名、說話，晚會上還因答對問題（誰是中華職棒史上第一位被觸身球的打者），而得到曾智偵的簽名球。
- 問：您還記得第一場現場看的比賽是什麼嗎？那是什麼情況下去看的？那場比賽中有什麼印象深刻的記憶？
答：第一次現場看球是中華職棒元年「三商虎 vs 味全龍」的總冠軍戰，我是三商虎迷，於是買票進場看唯一一場在台中的總冠軍戰。
雖然這場比賽三商虎以0:10慘敗，但能在現場為支持的球隊加油，又是當時最喜歡的投手——「老師」黃武雄——先發，是非常難忘的回憶。
- 問：20世紀八、九零代，網路及資訊傳播還不發達的時候，您用什麼方式獲得國外的職棒資訊呢？
答：當時國內報章雜誌的棒球資訊有限，我每天會利用下課時間跑到圖書館看《讀賣新聞》的紙本報紙。當時雖然不懂日文，但能看到滿滿的彩色圖片，從少數漢字與數字去拼湊資訊，也能讓高中時的我樂此不疲。
高中、大學時期，麥田出版社出了一系列運動書，開啟我對運動寫作的樂趣。這些超過三十年的書，不管我搬家過幾次，始終整整齊齊擺放在我房間的書櫃，這些不只是書，更是年輕回憶的珍藏。
- 問：除了美國、日本與台灣之外，您認為哪個國家的職業棒球運動是值得注意的？為什麼？您希望台灣的職業棒球運動能夠有什麼改變？
答：目前世界職棒仍聚焦在美日，而我開始關注日本高校野球，主要是從鈴木一朗、大谷翔平、野茂英雄的寫作過程，深入瞭解更多日本高校野球的文化與發展背景，進而產生興趣。
我認為台灣棒運的發展，不應局限在學習美日職棒最高水準的棒球舞台。近年來有大聯盟球探研究日本岩手縣的高中棒球，原因是這個農業縣竟能培育出大谷翔平、菊池雄星、佐佐木朗希這些世界級的棒球選手。當大聯盟也開始好奇並研究日本高校野球的訓練方式、人格養成時，更值得鄰近的台灣高中棒球參考。日本每年有超過4,000支高中棒球隊參加地區比賽，並以甲子園為目標，這是培育社會人球隊、國家隊、職棒隊的堅實基礎。
地理位置、球風均與日本相近的台灣棒球，如何從日本高校野球選手的育成過程（如大谷翔平的「曼陀羅九宮格」、冬天游泳訓練等）中有所學習與成長，我認為這是值得發展的方向。
- 問：看比賽比較直覺，而您需要用文字描述，您覺得用「運動寫作」最困難的部分是什麼？國外已經有人試著用AI寫出具有特定運動記者風格的賽後報導，您對此有什麼看法？
答：過去我撰寫網路棒球專欄超過十年，習於嵌入影片，讓網友以文字搭配影片的方式，來呈現特殊的球路位移、關鍵的比賽畫面，更能從影片中的比賽過程，喚起球迷對棒球運動的熱情。
然而書籍是無法嵌入影片的，如何讓讀者從文字中找到看球的熱情？我想到以選手的格言金句來傳達這份熱情，讓故事更鮮活更生動。第一本書《天才的人間力，鈴木一朗》呼應一朗的球衣背號51號，寫了五十篇一朗的人生故事，每一篇的開頭搭配一句格言，這種呈現方式獲得讀者好評，如今也成為我寫作中重要的風格與元素。
運動比賽的賽後報導有固定架構，確實是可以被AI所取代的，但如同前述，寫書有不同呈現方式、寫作風格、甚至創意發想，這是AI無法模仿或取代的。
不過隨著開放式AI技術的成熟，作者如何運用ChatGPT等最新AI技術來輔助蒐集資訊、翻譯外文，不僅有必要，我相信也會是未來的趨勢。
- 問：如果要您選出最喜歡的職棒球員（包括教練），美國、日本、台灣三地只能各選一位，年代不限，您會選誰？為什麼？
答：美日我會選鈴木一朗，台灣從缺。一朗是我在出書前撰寫網路專欄最多的主角，更是我第一本書的傳主，在我心裡永遠有一個特殊的地位。
在撰寫一朗傳記的過程中，我常常在夜闌人靜的時候，看著一朗的故事而眼眶紅了。一朗的人生，或其金句，永遠有一種感動人心的力量。
- 問：如果有下一本寫作計劃，您會選擇寫哪個球員或哪些主題？為什麼？
答：還是會延續前面三本書，以挑戰大聯盟的日本選手為主題，期待能更深入呈現日本野球中的武士精神。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html