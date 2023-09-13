緯謙攜中華軟協共推智慧零售，助業者迎戰全通路商機

隨著數位科技迅速演進，全球零售業正在經歷前所未有的變革，緯謙科技（WiAdvance）與中華民國資訊軟體協會智慧零售暨物流供應鏈促進會攜手合作，於9月13日舉辦「擁抱變局 駕馭新零售」論壇，吸引逾100多位零售業、物流業及資訊服務業者到場交流，共同探討OMO全通路整合、數據應用與供應鏈創新管理等關鍵議題，助業者面臨挑戰和機遇之際，更好地迎接新零售時代的變革浪潮。

在後疫情時代，智慧零售更加注重運用人工智慧（AI）、大數據分析以及物聯網等新興科技工具，以提升消費者的購物體驗，並透過整合線上與線下銷售途徑，打造完整的零售供應鏈生態，為消費者創造更加便利、安全且個人化的購物體驗。

中華軟協智慧零售物流供應鏈促進會夏志豪會長表示，OMO虛實整合應用是近年熱門議題，線上數位工具及線下實體服務的資訊整合，使業者得以更迅速有效的累積「數據資產」，再透過這些數據分析應用，優化服務模式與消費者體驗。未來將是群策群力才能發揮綜效創造多贏，期望借助創新技術工具與資訊服務，加速整體零售業數位轉型。

活動展現豐沛的產官實力，由中華軟協智慧零售物流供應鏈促進會夏志豪會長與台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群陳仲儒總經理開場致詞，會中邀請金財通商務科技、阿卡邁科技、緯謙科技等進行專題演講，解析零售物流、電商資安、生成式AI應用和數據分析發展與產業生態。此外，專家座談則邀請車聯網新創三維人余嘉淵創辦人、艾立運能林炫伯總經理、和盟電子商務林上人總經理、直通國際黃偉翰資深經理共同與談，針對「跨域供應鏈，OMO全通路實戰應用」進行觀點交流，分享如何應用創新工具帶起營運、行銷、物流供應鏈管理模式的轉變，推動零售與物流業開創更多商機。

面對產業應用的多元發展，AI、數據應用無疑是未來競爭力的關鍵，但技術導入、時間與預算成本，都令中小微型零售業者望之卻步。緯謙科技以雲端顧問與技術專家協助零售業者加速轉型應用，從顧客、商品、服務、物流到場景各面向，都可藉由雲端與數據分析不斷優化，提升營運效率和清楚的銷售數據洞察。唯有掌握這些隱藏在流程中、難以逐一道出的「應用眉角」，才能進行OMO全通路整合，以科技力、創新力、跨界力建構零售新時代。

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