年輕人想申請實習嗎？那個眼高手低的政大學生，沒兩個禮拜就自請離職了

文：銀行家PaPa

今天不講財報，想隨意分享最近帶年輕人的心得。最近公司訓練新人以及實習生的任務落到了我的頭上，負責讓他們快速熟悉業務以及公司文化。

新人RM沒有什麼問題，是十分有經驗的銀行家，99.9%的業務問題都可以自己處理，剩下的0.01%就是銀行使用的系統以及各種SOP要習慣而已。

帶這樣的自走砲新人就很舒服，他還能經常提供不同經驗與解決問題的方法，讓我的重擔減輕許多！我想不少主管也喜歡找到這樣的人，也會把他視為「資產」。

另外兩個是實習生，一個台大研一、一個政大大四。

台大研一的實習生「工作與學習態度優」、「成果品質優」、「職場倫理優」，我的同事都十分欣賞他，所以後來比較核心與重要的事情，我們都會邀請他參與，可惜暑假要考CFA，沒辦法跟我們續約，等於少了一個小戰將。

政大大四的這個，光是態度就有問題。

先說說上班時間好了，我們是表定9點上班，那他大哥每天都是9點半至9點40分上班，本來以為他有特殊狀況，有申請9點半上班，但後來詢問後發現並沒有！所以他是每天大遲到，某次還一整天不見蛋，也沒請假，LINE給他也都沒有回應。

後來跟其他RM確認這個大四生的工作狀態，每個RM的評價都不好，都給了一個「眼高手低」的回饋。

其實不意外，因為這個大四生也跟我抱怨過，每天都做一樣的事情很無聊，他很想跟我們一起去拜訪客戶，學習怎麼談jumbo case、怎麼架設額度等等，他是帶著這樣很大的野心來到這裡，結果被每天無聊routine澆熄了熱情，還不如答應還在等他回應的PE Fund。

所以我跟他說，不然你就去PE Fund啊，在我們這邊浪費時間幹嘛？

「但現在沒有位子......」他回應。

「啊靠北邊走？」我內心干譙。

不是才說他們在等你嗎？ㄟ，我隨便問問而已就被我打槍是在哈囉？再說了，請問市面上是有幾趴的上班族，每天工作都可以不一樣又有趣的？

而且有人可以還不會走就直接跑嗎？當然是從基礎做起，而且還要做到熟練，才可能有機會接觸到更核心的任務嘛！ㄟ！你連電話都不敢接不敢打了，我還帶你去看客戶嗎！？你連財報數字分類會分錯了，我還給你做財報分析喔？

本來我這邊比較核心的專案，比如總經研究、策略分析、 財報分析等等，打算拿一部分給他實習的，但發生這樣的事之後就想得美，你就只好去整理file櫃、整理每日新聞、打洞跟歸檔報表吧！

大概也是如此，其他RM也只給這個大四生無聊routine轟炸，比較核心的事情都請台大研一的幫忙，所以大四生再沒兩個禮拜就自請離職了，不過這樣對他對我們來說都好。

銀行是一個講紀律的工作環境，也是被高度監管的產業，如果想要一個自由自在的工作，銀行不是你該來的地方。

而且不要把前輩主管當笨蛋！

心態不正確的人，尤其是眼高手低的傢伙，我想不管到哪邊去都會鬱鬱寡歡、自覺懷才不遇，但最後受傷的絕對不是企業，而是你自己。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：想在銀行上班？年輕人你可以看看這篇。｜銀行家PaPa

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航