紐約近兩年最大IPO案：安謀交易首日市值突破650億美元遠高於目標，聯發科投資2500萬美元取得0.05%股權
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英國晶片設計大廠安謀（ARM Holdings Ltd）13日發布新聞稿表示，14日在那斯達克交易所掛牌交易，按首次公開募股（IPO）來看，目標市值超過520億美元，為紐約近兩年來最大IPO案。軟銀集團（SoftBank）旗下的安謀交易首日股價收漲近25%，使其市值突破650億美元，遠高於目標市值。
紐約近兩年最大IPO案，安謀目標市值逾520億美元
（中央社）英國晶片設計大廠安謀（ARM Holdings Ltd）13日發布新聞稿表示，14日在那斯達克交易所掛牌交易，按首次公開募股（IPO）來看，目標市值超過520億美元，為紐約近兩年來最大IPO案。
安謀宣布將IPO每股定價為51美元，是目標區間的上限，凸顯投資人在人工智慧（AI）熱潮的高度興趣。
安謀為日本科技投資者軟銀集團（SoftBank）所屬，是智慧型手機晶片設計的全球領導者。
近年來因Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、烏克蘭戰爭和各國利率調升情況下，市場對較高風險的投資興趣減少，也導致科技業的IPO陷入停滯。投資人認為安謀的IPO可為其他科技業上市試探水溫。
若這次安謀的IPO表現良好，其他公司可能會考慮上市籌資，進而在未來幾個月推動新的交易。
蘋果（Apple）、谷歌（Google）和輝達（Nvidia）等多家科技大廠最近表示，他們有興趣以安謀上市定價來認購。
安謀約10%的股分上市，預計可為軟銀籌集約50億美元。軟銀將保留安謀其餘9成左右的股權。
聯發科投資2500萬美元，取得安謀0.05%股權
（中央社）晶片設計大廠聯發科14日晚間公告，子公司Gaintech Co. Limited投資安謀美國存託憑證（ADSs），投資金額2500萬美元，取得安謀約0.05%股權。聯發科表示，雙方是長期合作夥伴。
安謀在美國啟動初次公開發行，母公司軟銀對安謀估值為640億美元。國外媒體日前報導，安謀的客戶蘋果、輝達及超微已同意投資。
晶圓代工龍頭台積電日前臨時董事會已決議，以不超過1億美元額度內，認購安謀普通股股份，持股比重約0.2%。台積電先前表示，參與安謀公開發行（IPO），主要是為了策略目的，讓台積電在未來與重要供應商、合作夥伴的合作中，處於有利地位。
聯發科表示，此次投資安謀主要是財務投資規劃，取得安謀49萬196股。
聯發科表示，與安謀是長期合作夥伴。至於是否透過參與安謀的公開發行，展現對安謀的支持態度，聯發科低調並未回應。
美股收高，安謀掛牌首日行情亮麗
（中央社）在交易商消化美國強勁的零售銷售數據之際，美股主要指數今天收高，而晶片設計大廠安謀在那斯達克交易所掛牌首日的股價也大漲。
《法新社》報導，由於汽油價格上漲提振加油站業績，美國8月零售銷售增幅超乎預期；8月生產者物價指數（PPI）也因能源需求大增而成長。
軟銀集團（SoftBank）旗下的安謀交易首日股價收漲近25%，使其市值突破650億美元，遠高於目標市值。
道瓊工業指數上漲331.58點或0.96%，以34907.11點作收。
標準普爾500指數上揚37.66點或0.84%，收4505.10點。
科技股那斯達克指數上漲112.47點或0.81%，收13926.05點。
費城半導體指數上漲23.78點或0.67%，收3584.23點。
安謀上市首日大漲近25% 市值達650億美元
（中央社）軟銀集團旗下的安謀國際科技公司今天股價勁揚，相較那斯達克交易所初次公開募股（IPO）定價大漲近25%，重燃投資人對欲振乏力的IPO市場出現好轉的希望。
《路透社》報導，安謀IPO定價為51美元，在那斯達克交易所以每股56.10美元開出，大漲24.68%，收63.59美元，讓這家英國晶片設計大廠市值達650億美元。
市場人士指出，企業IPO過去2年因地緣政治緊張和利率飆升而遭受嚴重打擊，安謀的強勁表現顯示投資人對IPO的需求可能正在回升。
加拿大多倫多資產管理公司Anson Funds合夥人馬里克（Salman Malik）表示：「這是一次成功的IPO……將對IPO管道產生正面影響，並顯示人工智慧（AI）主題充滿活力。」
若干企業預定未來數週掛牌上市，包括雜貨配送服務公司Instacart、德國休閒鞋製造商勃肯（Birkenstock）和行銷自動化平台Klaviyo等。
銀行家和分析師認為，如果這些企業IPO成功，可能在2024年引發一波股票發行熱潮。
安謀先前將IPO價格定在市場區間頂端後，昨天市值達到545億美元，對於仍持有90.6%安謀股權的軟銀集團（SoftBank）而言，相當於賺了48.7億美元。
軟銀集團2016年斥資320億美元讓安謀私有化。至少從2020年起，軟銀集團即尋求出售部分安謀持股以變現；軟銀那一年同意以400億美元出售安謀給輝達公司（Nvidia），但因監管方面的阻礙放棄了這項交易計畫。
新聞來源
- 紐約近兩年最大IPO案 安謀目標市值逾520億美元（中央社）
- 聯發科投資2500萬美元 取得安謀0.05%股權（中央社）
- 美股收高 安謀掛牌首日行情亮麗（中央社）
- 安謀上市首日大漲近25% 市值達650億美元（中央社）
延伸閱讀
- 台積電拍板以不超過1億美元策略性投資安謀，有助未來在邊緣運算發展
- 英特爾砸46億美元波蘭設廠，助歐盟打造晶片供應鏈；傳英特爾爭取成為安謀IPO錨定投資者
- 英國《金融時報》：安謀研發先進半導體原型，恐成聯發科對手
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
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