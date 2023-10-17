中國習慣稱「巴以」衝突，這種講法已經代表了北京的態度——更加支持哈瑪斯
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瀏覽中國網路，大部分自媒體都在報導以色列的暴行，比如以色列人屠殺哈瑪斯的嬰兒、以色列人襲擊加薩等，如果只看中國的新聞的話，會覺得是以色列襲擊了哈瑪斯。有少數提到哈瑪斯率先發動戰爭的事實，但更多中國網友也覺得是以色列侵佔他國領土在先，哈瑪斯只是出於自衛。
大家都知道，作為一個專制國家，中國有時候還蠻特立獨行的，就是明明大家都比較意見一致的事，但中國偏偏有自己的解讀方式，雖說這個世界是支持言論自由，但還是難免被中國人的邏輯和想法驚掉下巴。
比如之前，俄羅斯發動了二戰以來歐洲最大的戰爭，西方各國都在聲援烏克蘭，但中國因為和俄羅斯親密的盟友關係，態度曖昧。而網路上傳出影片，中國的公立學校在教學生說烏克蘭是敗家子。因為烏克蘭從前蘇聯繼承了不菲的武器「遺產」，結果現在變成非常令人遺憾的國家。筆者在瀏覽了不同網站，依舊不明白為什麼「俄羅斯進攻烏克蘭」會連繫為烏克蘭是一個敗家子。
雖然網路上流傳的影片只有片段，不足以窺見事情全貌。但類似的影片不少，大部分都是在教室裡，學生在某個成年人的引導下回答俄烏戰爭的問題，這個成年人應該是老師或某個對學生很有影響力的角色。以中國社會的習慣，學校教授的內容一向要受到政府和教育局的管理和監督，如果沒有政府的默認甚至是授權，學校老師不會教授類似敏感內容，甚至拍攝影片上傳。
10月7日，哈瑪斯突襲以色列。以美國為首的西方國家率先發聲呼籲和平，並支持以色列保衛自己。《路透社》報導，美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發表聯合聲明：在未來的日子裡，我們將作為以色列的盟友和共同的朋友，保持團結和協調，以確保以色列能夠保衛自己，並最終為和平和一體化的中東地區創造條件。
但中國境內關於以巴衝突的報導依然是南轅北轍。首先中國習慣稱之為「巴以」衝突，巴勒斯坦在前以色列在後，雖然只是一字之差，但是中國社會一向注重排名前後，筆者深信這種講法是已經代表了中國政府的態度——更加支持哈瑪斯。
其次，瀏覽中國網路，大部分自媒體都在報導以色列的暴行，比如以色列人屠殺哈瑪斯的嬰兒、以色列人襲擊加薩等，如果只看中國的新聞的話，會覺得是以色列襲擊了哈瑪斯。有少數提到哈瑪斯率先發動戰爭的事實，但更多中國網友也覺得是以色列侵佔他國領土在先，哈瑪斯只是出於自衛。
對於這一次以巴衝突，中國的公立學校並沒有似上次俄烏戰爭中的「敗家子言論」，但被外界成為中共喉舌的前《環球時報》主編胡錫進的一些言論還是可以窺見中國的態度。胡錫進一開始有站在一個比較中立的立場，認為不管是自衛還是其他原因，戰爭都是弊大於利，任何人也不應該以暴行報復平民。他的發言受到很多中國網友支持。
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