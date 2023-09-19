《Barbie芭比》：意識形態與如實的場域，五階段結構呈現芭比的「進步史觀」
我們想讓你知道的是
《Barbie芭比》頂多是美國民主黨進步自由派的「個人主義」式宣稱——「獨立思考」、「活出自己，乃至於尊重多元族群諸如此類。頂多是（意識到）資本主義的收編各種新奇，甚至連平凡的素人芭比、過於怪奇、停產逼機（囧）的芭比也會被收編進來的「多元價值」。
文：拉特飯
電影在《Barbie芭比》片頭之前，明顯致敬／諧擬庫柏力克（Stanley Kubrick）的《2001：太空漫遊》的男性導演、男性視角中，本來是猩猩學會了用骨頭做為工具的「創世紀」——進化成人類的造物者。
而《Barbie芭比》則是本來一群女孩扮家家酒，照顧娃娃，芭比誕生之後改變了女生兒時的玩具，同時影射女性從照顧娃娃進化到，操作芭比娃娃從事不同的角色扮演。
電影大致上五階段的結構，意味著《Barbie芭比》的「進步史觀」。從一開始普普藝術表現的人工塑膠鮮豔感，芭比娃娃在粉紅泡泡的「芭比世界」中保持完美與永恆。
泡泡的外面，則是美泰兒芭比娃娃製造公司的市場導向、商業價值的樣板化——芭比娃娃以女生為主的各種角色扮演象徵，而男生肯尼娃娃只是附屬周邊。
階段二，芭比本尊出現老化徵兆，開始與現實世界的交流，而肯尼在現實世界得知「父權」概念（或本文標題的「意識形態」一詞），回去之後把芭比世界變成現實世界的樣板化。
階段三，芭比本尊回到芭比世界的父權世界——女性角色放棄不同職業身分，成為一致性的男性樣板崇拜者。階段四，女性自覺用「民主制度」推翻父權世界，並且讓每個芭比娃娃意識到自己是誰。階段五，芭比本尊與芭比創造「聖母」協議讓芭比變成真人，擁有了記憶，並有懷孕的能力。
但《Barbie芭比》觀看特殊性並不像上述劇情的進展，而是「芭比」的符號性，在於當代社群中政治正不正確的政治性框架，那些結構主義式的意識形態框架，在如此後設的媒體社會，人人皆是自媒體的生產者並同時是接受者（粉絲與酸民），並可以相互反串甚至在迷因化流變中，成了什麼？
葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）身為時常關注女性生命的女導演，對於父權社會的「反應」無庸置疑，面對當下很懂政治正確的各式各類的象徵性「自助餐」，與女性主義本身相對強調「陰柔」，不只是對於男子氣概的嘲諷，甚至它會是對於各種權力系統、去中心化的思考，於是像是來到了傅柯（Foucault）的後結構思考。
《Barbie芭比》頂多是美國民主黨進步自由派的「個人主義」式宣稱——「獨立思考」、「活出自己，乃至於尊重多元族群諸如此類。頂多是（意識到）資本主義的收編各種新奇，甚至連平凡的素人芭比、過於怪奇、停產逼機（囧）的芭比也會被收編進來的「多元價值」。
雖然《Barbie芭比》談的不會是意義與象徵背後的本質（註）、各方政治角力的矛盾，甚至真理的探尋。但作為電影的物質性，於是政治與性別的笑話和表現方式依舊具有「效度」，就是它仍然「好笑」，別無其他。
《Barbie芭比》在意識形態與如實的「場域」中，芭比世界的平滑鮮豔完美永恆，與現實世界斑駁雜亂老化廢棄兩種畫質來回切換，最後選擇從政治的象徵性棲居（或像著床）在個體的生命記事，如同芭比本尊成為活生生的人之前，像是人類在臨死前閃回（flashback）一連串實實在在的生活片段，如實的在當下世界中擁有了女性成長歷程的喜怒哀樂，還有經痛、懷孕等天生的身體苦難。
備註
進步自由派的「個人主義」式宣稱：獨立思考、活出自己。有時候難道不是種象徵性、雞湯式宣稱？當《Barbie芭比》中只是一段鼓勵提醒的話，就可讓芭比娃娃成為真的人類就如同受洗，而並非需要複雜辯證，甚至到最後發現根本沒有「獨立思考」這一回事（ex:一切都是社會關係，如此社會主義式思考），當然這和《Barbie芭比》要談的無關，所以寫在備註。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《Barbie芭比》 – 意識形態與如實的場域
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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