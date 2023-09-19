《Barbie芭比》：意識形態與如實的場域，五階段結構呈現芭比的「進步史觀」

文：拉特飯

電影在《Barbie芭比》片頭之前，明顯致敬／諧擬庫柏力克（Stanley Kubrick）的《2001：太空漫遊》的男性導演、男性視角中，本來是猩猩學會了用骨頭做為工具的「創世紀」——進化成人類的造物者。

而《Barbie芭比》則是本來一群女孩扮家家酒，照顧娃娃，芭比誕生之後改變了女生兒時的玩具，同時影射女性從照顧娃娃進化到，操作芭比娃娃從事不同的角色扮演。

電影大致上五階段的結構，意味著《Barbie芭比》的「進步史觀」。從一開始普普藝術表現的人工塑膠鮮豔感，芭比娃娃在粉紅泡泡的「芭比世界」中保持完美與永恆。

泡泡的外面，則是美泰兒芭比娃娃製造公司的市場導向、商業價值的樣板化——芭比娃娃以女生為主的各種角色扮演象徵，而男生肯尼娃娃只是附屬周邊。

階段二，芭比本尊出現老化徵兆，開始與現實世界的交流，而肯尼在現實世界得知「父權」概念（或本文標題的「意識形態」一詞），回去之後把芭比世界變成現實世界的樣板化。

階段三，芭比本尊回到芭比世界的父權世界——女性角色放棄不同職業身分，成為一致性的男性樣板崇拜者。階段四，女性自覺用「民主制度」推翻父權世界，並且讓每個芭比娃娃意識到自己是誰。階段五，芭比本尊與芭比創造「聖母」協議讓芭比變成真人，擁有了記憶，並有懷孕的能力。

但《Barbie芭比》觀看特殊性並不像上述劇情的進展，而是「芭比」的符號性，在於當代社群中政治正不正確的政治性框架，那些結構主義式的意識形態框架，在如此後設的媒體社會，人人皆是自媒體的生產者並同時是接受者（粉絲與酸民），並可以相互反串甚至在迷因化流變中，成了什麼？

葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）身為時常關注女性生命的女導演，對於父權社會的「反應」無庸置疑，面對當下很懂政治正確的各式各類的象徵性「自助餐」，與女性主義本身相對強調「陰柔」，不只是對於男子氣概的嘲諷，甚至它會是對於各種權力系統、去中心化的思考，於是像是來到了傅柯（Foucault）的後結構思考。

《Barbie芭比》頂多是美國民主黨進步自由派的「個人主義」式宣稱——「獨立思考」、「活出自己，乃至於尊重多元族群諸如此類。頂多是（意識到）資本主義的收編各種新奇，甚至連平凡的素人芭比、過於怪奇、停產逼機（囧）的芭比也會被收編進來的「多元價值」。

雖然《Barbie芭比》談的不會是意義與象徵背後的本質（註）、各方政治角力的矛盾，甚至真理的探尋。但作為電影的物質性，於是政治與性別的笑話和表現方式依舊具有「效度」，就是它仍然「好笑」，別無其他。

《Barbie芭比》在意識形態與如實的「場域」中，芭比世界的平滑鮮豔完美永恆，與現實世界斑駁雜亂老化廢棄兩種畫質來回切換，最後選擇從政治的象徵性棲居（或像著床）在個體的生命記事，如同芭比本尊成為活生生的人之前，像是人類在臨死前閃回（flashback）一連串實實在在的生活片段，如實的在當下世界中擁有了女性成長歷程的喜怒哀樂，還有經痛、懷孕等天生的身體苦難。

備註

進步自由派的「個人主義」式宣稱：獨立思考、活出自己。有時候難道不是種象徵性、雞湯式宣稱？當《Barbie芭比》中只是一段鼓勵提醒的話，就可讓芭比娃娃成為真的人類就如同受洗，而並非需要複雜辯證，甚至到最後發現根本沒有「獨立思考」這一回事（ex:一切都是社會關係，如此社會主義式思考），當然這和《Barbie芭比》要談的無關，所以寫在備註。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《Barbie芭比》 – 意識形態與如實的場域

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航