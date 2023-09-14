遠洋漁工Supriyanto之死：歷經8年等待，台灣漁船「福賜群號」船長和輪機長遭起訴

2015年8月25日，來自印尼的Supriyanto展開在台灣漁船「福賜群號」（MAAN YIH CHYUU NO.33，登記編號CT4-2742）上過世，事發後Supriyanto屍體被送至屏東東港漁港，同年9月9日由屏東地檢署進行驗屍並偵辦，最後以「敗血症死亡」、無他殺嫌疑行政簽結，同在福賜群號上的其他7名漁工則被遣返印尼。

Supriyanto在漁船上過世一案，因疑點重重，經漁工維權團體向監察院陳情，並由監委王美玉進行調查，於2016年10月5日對屏東地檢署提出糾正，同年12月，屏東地檢署重啟調查，而在歷經8年後，今年8月23日由檢察官盧惠珍做出提起公訴的裁定，Supriyanto家屬委任的律師曾威凱也於9月13日收到起訴書。

Supriyanto之死

在今年播出後引發熱議，討論遠洋漁工處境的台劇《八尺門的辯護人》中，劇中關鍵證人蘇普里安托（Suprianto）便是參考Supriyanto的名字，只是兩人命運大不相同。

（《八尺門的辯護人》中的關鍵證人Suprianto）

2016年10月5日，監察委員王美玉提出糾正案指出，Supriyanto的死亡涉及虐待，且有兩份勞動契約的存在，而在「實際執行」版本中包括了不當扣薪、實領薪水不服原契約等不合理勞動條件。除此之外，漁業署對仲介無把關又漠視對境外聘僱外籍船員查核及管理責任，已嚴重違反經濟社會文化權利國際公約之規定。

根據監察院調查報告，Supriyanto死前有向船長反映身體不適，卻未獲船長及時就近安排治療，最終導致傷口感染引發菌血症，因敗血性休克死亡，而由手機拍攝的3段影片也有指控遭人毆打的「最後控訴」，然而屏東地方法院檢察署檢察官在相驗時，卻因通譯人員聽不懂「中爪哇語」，導致忽略死者生前控訴遭人毆打與虐待，即將本案行政簽結。

在屏東地檢署重啟調查後，2017年2月透過台灣國際勞工協會協助，Supriyanto家屬委任曾威凱律師於2017年6月提出刑事告訴狀，於2018年5月7日由律師聲請傳喚關鍵證人同船漁工Sukhirin來台作證。

而環境組織「綠色和平」2018年發布的《浩劫魚生》調查報告中也指出，根據全球漁業觀測站（Global Fishing Watch，GFW）的「福賜群號」航行紀錄，「福賜群號」未在船員落海後停留三日搜尋，當Supriyanto受傷後至死亡，該船也並未即時回港讓他就醫，甚至Supriyanto過世後，漁船仍是繼續捕魚作業。

圖片來源：翻攝自綠色和平《浩劫魚生》 綠色和平《浩劫魚生》調查報告中Supriyanto生前的影象。

「福賜群號」案件起訴書內容

根據起訴書內容，「福賜群號」船長陳凱治因未依據漁業法第54條第5款規定：「漁船船主在國外僱用外籍船員作業應遵守及注意事項」第15點，當船員因病或受傷時，有即時通報及救治之義務，造成漁工Supriyanto因延誤就醫而死亡，故依刑法276條「過失致人於死」起訴。

另船長陳凱治、輪機長陳金錶、同船印尼漁工Agus Setiawan因涉及毆打、傷害Supriyanto，以刑法第277條「傷害人之身體及健康者」起訴。另有一位涉案印尼漁工Munawir Sazali因已出境，發佈通緝中。

台灣國際勞工協會：遲來的正義，令人唏噓

長期關注此案的台灣國際勞工協會（TIWA）發布新聞稿表示，Supriyanto疑似受虐致死案，凸顯境外漁工人權、生命權毫無保障的事實，該案也引起國際人權、漁業團體對境外漁工被強迫勞動、暴力威脅現象的關注，而若非關切此案的漁工維權團契而不捨的陳情、監察委員王美玉進行調查並對屏東地檢署提出糾正，方使屏東地檢署重啟調查，否則關乎Supriyanto死亡真相的案情，就永遠被掩蓋了。

TIWA也表示，本案歷時整整8年，重啟調查之後，偵查十分緩慢，經常原因不明取消庭期、及間隔數年才開一次庭等情形，家屬及委任律師、協助團體均備受煎熬，如今歷時8年，終於盼得加害人被起訴的結果。遲來的正義，令人唏噓。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒