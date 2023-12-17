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TNL+ 2023/12/17,
勞工

加班不給錢、過勞不給休，政府工作者正在上演「全員逃走中」

加班不給錢、過勞不給休，政府工作者正在上演「全員逃走中」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

原來，人事總處所謂的減少加班，指的是減少加班費支出；靈活排班，則是建立在榨取勞動力上。這群政府工作者甘冒風險走上街頭抗議，要的不是錢，而是活得像人的勞動條件。在此之前，早有人血跡斑斑。

週休三日提案毫無意外的被打了回票，弔詭的是，當初提案者的理由是縮短工時、減少加班，人事行政總處的回覆竟是：週休三日將導致公務員延長辦公時數大幅提升，增加人力調度排班困難。（註一）言下之意，維持現狀就能減少加班、靈活排班。

那現狀是如何呢？6月15日警察節當天，警消及各類公務員團體上街吶喊「別再凹基層，還我加班費」、「加班給錢、天經地義」。台灣警察工作權益推動協會理事長陳建宏表示，每月過勞加班後根本找不到時間補休，加班費還設有上限，甚至新人的每小時加班費連勞基法的時薪176元都不如。

原來，人事總處所謂的減少加班，指的是減少加班費支出；靈活排班，則是建立在榨取勞動力上。這群政府工作者甘冒風險走上街頭抗議，要的不是錢，而是活得像人的勞動條件。在此之前，早有人血跡斑斑。

工時做假帳，政府雇主帶頭違法

許多消防員的生活是這樣的：連續工作24小時（或48小時），再休息24小時（或48小時）不斷循環，造成每週工作87小時及每月350小時以上。若跟《勞基法》所定每月214小時的例外極端上限相比不僅高出許多，也相當於一般上班族一個月內上了超過兩個月的班。

消防員徐國堯、張家偉因而一狀告上法院，纏訟至大法官作出〈785號解釋〉，認定人事法令對於公務員「工作時間」、「加班補償」的保障一片空白，任由機關予取予求危害健康，政府才終於在2022年立下兩者的最底線。

針對工作時間，《公務員服務法》、《公務員服勤實施辦法》規定一天基本工作8小時，其後的加班時數上限如下：

  • 原則上，單日4小時，單月60小時。
  • 例外時，單日6小時，單月80小時。
  • 再例外，3日內無上限、3月內240小時。

上述遠較《勞基法》所定的極端上限單日4小時、單月54小時、3月內138小時更為苛刻。不僅立法者無法解釋為什麼同樣是勞動，政府工作者的加班時數硬是勞工還要高，實務上又把例外當常態，只要一紙公文報給上級，每件事都能解釋為「緊急突發事件」、「辦理重大專案」、「人力調度困難」、「季節週期性工作」，每個勞動力都能開到最大值。

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