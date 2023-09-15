建國一甲子的馬來西亞，為何會有兩個「國慶日」和兩個「自治日」？

如果讀者只看維基百科，可能所接收到的資訊是，馬來西亞的國慶日落在1957年8月31日，不過，隨著近年馬來西亞政治的巨變，威權體制的鬆動，更多人開始重視了過去所忽略的「馬來西亞日」，甚至是「砂拉越日」和「沙巴日」。

為何馬來西亞政府決定從2011年起，在8月31日的國慶日後，慶祝9月16日的「馬來西亞日」？又為何位於婆羅洲島的東馬砂拉越、沙巴二州，分別在2012、2023年正式慶祝「砂拉越日」和「沙巴日」呢？

要了解自治日、獨立日和建國日這些國慶相關的日子，就必須回到1950-60年代全球解殖和冷戰的背景。

馬來亞的自治日和獨立日

二戰結束後，以英國為首的歐洲強權無法維持統治海外龐大的殖民地。即使殖民地的民族主義仍未強大到以武力獨立，西方強權也有意識地挑選稍微聽話的當地領袖，培養當地的民主與自治能力，為確保殖民地和平獨立後，不受共產勢力影響，危害自身的利益。

馬來西亞就在這樣的背景下誕生，英人先後在1955年8月1日讓馬來半島的馬來亞聯邦自治，馬來王子東姑阿都拉曼成了唯一一任的馬來亞聯邦首席部長（Chief Minister of Malaya Federation），英人仍控制外交和國防長達兩年。1957年8月31日，馬來亞聯邦正式獨立，東姑成為首相（Prime Minister）。

以上是馬來西亞人背到滾瓜爛熟的國慶日背景，然而當時的新加坡、汶萊、砂拉越和北婆羅洲（後來的沙巴）仍在英人的掌控下。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 馬來西亞地圖

新加坡和汶萊的自治日和獨立日

面積小、地理位置優越，當時的新加坡和汶萊對英人來說，是兩塊殖民成本低，經濟價值高的「肥肉」。新加坡是東西航海貿易的戰略港口，汶萊則是高石油產量的金母雞。