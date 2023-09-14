印度偕美國、歐盟及中東各國聯手打造「香料之路」，抗衡中國「一帶一路」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

印度總理莫迪（Narendra Modi）於2023年9月9日舉行的20國集團新德里峰會（2023 G20 New Delhi summit）期間，與美國、歐盟（EU）、阿拉伯聯合大公國（UAE）以及沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）等國共同簽署協議，擬建立一條連接印度、中東與歐洲的「香料之路」（Spice route），此舉被視為欲與中國的「一帶一路」倡議（B&R）抗衡。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，此次簽署的協議為「印度－中東－歐洲經濟走廊」（以下簡稱IMEC）合作備忘錄（MOU），該經濟走廊涵蓋2大路線，一條從印度出發、橫跨阿拉伯海（Arabian Sea）最終到達阿拉伯聯合大公國的東西向經貿走廊，另一條則是印度連結沙烏地阿拉伯、約旦等中東諸國以及歐洲的北部貿易走廊。

美國總統拜登（Joe Biden）對此盛讚莫迪是促成IMEC協議的重要推手，並強調IMEC的夥伴關係與20國集團（以下簡稱G20）的「同一個地球，同一個家園，同一個未來」理念相符。

「這絕對是件大事，我要感謝印度總理莫迪的努力，共同建設永續、高品質的公共建設及投資計劃，一同創造美好的未來，這也是此次G20峰會關注的重點，尤其在我們盡力消弭中、低收入國家公共建設不足的現在，更需最大的強化區域投資建設。」拜登在G20峰會上如此說道。

《印度時報》另指出，IMEC亦是七大工業國組織（G7）自2022年6月提出「全球公共建設與投資夥伴計畫」（以下簡稱PGII）的一部分，PGII以向最低度開發國家（LDC）、發展中國家（Developing country）提供公共建設資金作為運行目標，該計畫同樣被視作美國及歐盟對中國一帶一路的反擊。

IMEC能為印度、中東及西方世界帶來哪些益處？

英國《衛報》（The Guardian）指出，IMEC將採用鐵路及海運的方式將印度與歐盟、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、約旦以及以色列等國的經貿互動緊密連結，以更快的速度、更少的成本及更具競爭力的價格促進區域經濟合作，預計IMEC能使印度與歐洲之間的貿易速度加快約40％。