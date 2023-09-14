翁山蘇姬小兒子受媒體採訪：兩年來無法和母親聯絡，抨擊緬甸當局拒絕讓翁山蘇姬就醫

一直以來較少在媒體前現身的翁山蘇姬小兒子 金·阿里斯（Kim Aris） ，因 擔心78歲母親的健康及緬甸政治現況，本週他接受多家媒體的採訪。

自2021年2月爆發政變以來，緬甸至今仍處於動蕩之中，當時軍方推翻了以翁山蘇姬為首的民選政府，並鎮壓反抗軍事統治的民眾，造成數千人被監禁或殺害，翁山蘇姬更因14項刑事罪名面臨27年徒刑。目前翁山蘇姬否認包括煽動、選舉舞弊和腐敗等​​所有指控，並持續提出上訴。

翁山蘇姬與已故丈夫麥可（ Michael Aris ）育有二子，長子亞歷山大（ Alexander Aris ）曾為翁山蘇姬於1991年替母親宣讀諾貝爾和平獎感言，而次子 阿里斯近期出現在媒體面前，是2011年與分隔十年的母親 在仰光機場會面時。

Photo Credit: GettyImages 2011年6月19日，分隔十年，翁山蘇姬和小兒子阿里斯在仰光機場終於會面。

（ 1991年 翁山蘇姬長子 亞歷山大 代替母親宣讀諾貝爾和平獎感言 ）

本 週三在阿里斯於倫敦接受《美聯社》採訪時表示：「我真的很想與她（翁山蘇姬）進行某種方式的聯繫，這樣我就知道她沒事，因為目前她無法聯繫到她的法律顧問。」而據阿里斯所知，翁山蘇姬無法聯繫她的私人醫生，不允許有任何訪客也不被允許與其他囚犯在一起，意味著處於單獨監禁的狀態。

阿里斯 表示這 幾十年來他一直試圖遠離鎂光燈，因為想低調維護家庭生活，他避免任何政治活動和使用社交媒體，然而令人絕望的緬甸局勢和兩年來無法和母親聯絡，讓他決定站出來。

有知情人士向《BBC》表示，翁山蘇姬患​​有慢性牙齦疾病和低血壓，且牙齦問題「變得更糟」，而目前當局有提供流質食物和藥物果凍以緩解翁山蘇姬的牙痛。對此阿里斯表示相當憂心，因患有如此痛苦的牙齦疾病而無法進食的人，若沒有適當的治療，對整個健康都會造成威脅。

Photo Credit: GettyImages 2011年7月7日，翁山蘇姬和兒子阿里走訪蒲甘的一個市場時受到民眾熱烈歡迎，阿里斯在背後雙手環抱母親給予保護。

對於緬甸政變至今的未解僵局，阿里斯表示：「如果把向烏克蘭軍隊提供的物資中的百分之二，提供給緬甸的反對力量（反軍政府勢力），那麼現在的情況就會大不相同。因此，我希望世界各地的人們能團結起來，努力幫助緬甸人民，以便我們能結束這場不必要的流血事件。」阿里斯 也分享 ，表示將展開為緬甸人道主義為目標的募款行動。

而關於阿里斯擔憂翁山蘇姬的健康問題，緬甸駐倫敦大使館目前並無任何回應，軍政府發言人周二也無接聽電話。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒