拜登彈劾調查：美國眾議院想查什麼？為何現在要趕總統下課？

Photo Credit: AFP / BBC News 白宮批評共和黨人已調查拜登多月，卻沒能找出任何指控總統行為不檢的證據。

共和黨籍的美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）宣佈，眾議院將對民主黨籍的美國總統拜登（Joe Biden）展開彈劾調查，焦點包括「濫權、妨礙與貪污腐敗指控」。

麥卡錫星期二（9月12日）宣佈此決定時，指責拜登就其家族的商業交易內容撒謊。白宮發言人伊恩．薩姆斯（Ian Sams）反駁稱，共和黨的指控毫無證據，是「最差劣的極端政治」。

共和黨內極右翼黨員近日施壓麥卡錫，要求盡快開展彈劾程序。知名頑固派，佛羅里達州聯邦眾議員馬特．蓋茨（Matt Gaetz）稱，啟動彈劾調查無異於「嬰兒學步」，並重申要逼宮麥卡錫。

BBC梳理拜登所面臨的指控，以及共和黨此刻提出彈劾總統的時機問題。

拜登彈劾調查到底要查什麼？

文：BBC記者小伯恩德．德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）華盛頓報導

Photo Credit: EPA / BBC News 麥卡錫指控拜登「對美國人民撒謊」。

1. 拜登家族涉嫌收受外來資金

美國聯邦眾議院監督委員會（House Oversight Committee）在8月初發出一份備忘錄，宣稱有證據顯示，拜登家族及其業務夥伴從外來源頭收取超過2000萬美元（6.4億元新台幣）。這包括中國、哈薩克、烏克蘭、俄羅斯與羅馬尼亞等國家。

委員會主席，肯塔基州聯邦眾議員詹姆斯．科默（James Comer）曾說——但未出具實質證據——杭特．拜登（Hunter Biden）將其父親——時任總統歐巴馬（Barack Obama）的副總統——當成「品牌」來「兜售」，「從（哈薩克、俄國與烏克蘭的）寡頭財閥中撈取好幾百萬元」。

但科默在8月9日發表的聲明中說：「除了讓人接觸到拜登的人際網絡，包括拜登本人外，（杭特．拜登）似乎未曾提供過實在的服務。」他還說老拜登曾經在首都華盛頓一家時髦的餐館裡，「跟來自世界各地，有給他兒子錢的寡頭們」聚餐。

然而，委員會取得的三份基於銀行記錄而撰寫的備忘錄，並未能辨別出有任何一筆支付是發予拜登總統的，也未能提供證據，證明他從中直接得益。

《華盛頓郵報》（Washington Post）8月份發表了對已披露證據的分析報導，指出只有700萬美元被送到拜登家族成員手中——主要是杭特．拜登——餘款則被發予「生意夥伴」。科默和其他共和黨籍議員則暗示整筆2000萬美元均由拜登家族收取。

2. 拜登「品牌」

杭特．拜登一位前生意夥伴德文．阿徹（Devon Archer）曾表示，在十年間，老拜登曾多次與潛在生意夥伴——包括外國國民——在電話上通話，「也許有個20次」。

眾議院的共和黨人曾說，這些通話與拜登宣稱不符——拜登曾說從不跟兒子討論商業交易。

阿徹作證稱，這些電話通話只是「閒話家常」，從未觸碰杭特．拜登的生意往來，也「從未討論任何生意往來」。

國會誠信計劃（Congressional Integrity Project）——一個立場傾向民主黨的監察組織——曾發表報告稱，阿徹的供詞「未能提供一絲證據」證明拜登有替兒子處理業務，構成利益衝突。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 多數針對拜登總統的指控均圍繞其兒子杭特．拜登的業務往來，以及拜登有否參與其中。

3. 賄賂計劃指控

共和黨人的另一焦點是聯邦調查局（FBI）接獲的一起未經核實的告密，聲稱拜登施壓烏克蘭政府革除一位高級檢察官，以阻止對烏克蘭能源企業布利斯瑪（Burisma）的調查。杭特．拜登是這家公司的董事會成員。這項指控最初出現於2019年，時任總統川普（Donald Trump）首次被彈劾之時。

共和黨籍聯邦參議員查克．格拉斯利（Chuck Grassley）取得FBI一份詳細記載有關指控的文件，並於7月將之公開。據文件所稱，前布利斯瑪執行長尼古拉．茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）據報曾說，他給杭特．拜登和老拜登支付了500萬美元。

在川普執政期間，美國司法部耗時八個月調查該宣稱，但最終因「證據不足」而放棄調查。

茲洛切夫斯基後來反駁該宣稱，並稱他從未聯繫老拜登或其職員，拜登在副總統任內也從未協助他或其企業。這是來自民主黨聯邦眾議員傑米．拉斯金（Jamie Raskin）所披露的一份訪談逐字稿。

在阿徹的供詞中，他也稱自己並不知曉有這樣的金錢交易存在過。

4. 優待杭特．拜登

眾議院共和黨人還引述兩名美國國稅局（IRS）告密者的供詞，暗示司法部蓄意干預已持續多年，針對杭特．拜登報稅表的調查。

這兩位IRS調查員今年稍早前作證時稱，司法部「故意拖延」，並阻擋調查程序。

眾議院共和黨人曾聲稱，這些證詞足以證明司法部受拜登指使起訴川普，同時在調查針對總統兒子的指控時予以寬待。

司法部否認指控；眾議院共和黨人在7月份曾傳召其他證人，他們作證稱，拜登總統與司法部長梅裡克．加蘭（Merrick Garland）均未干預調查。

5. 牽涉布利斯瑪公司調查的「勾結」

麥卡錫議長在宣佈啟動彈劾調查時，還提到了拜登幕僚與杭特．拜登團隊之間據稱曾進行的一些通信。

麥卡錫並未提供任何細節，但與眾議院監督委員會的說法相似。委員會曾指控副總統辦公室與杭特．拜登的一名商業搭檔「勾結」，在回答媒體有關布利斯瑪公司貪污腐敗問題的提問上預先協調。