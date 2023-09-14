進口蛋誤標效期，台農董座冤喊「依平常作業模式」；國民黨赴監察院陳情農業部違法失職

進口蛋誤標效期，台農涂萬財喊冤：依平常作業模式

（中央社）台農蛋品洗選巴西蛋因誤標效期引發爭議，董事長涂萬財13日表示，國內並無進口蛋相關規定，都是依平常作業模式，就是用洗選日期再加1個月為有效期，怎料成冤大頭。

台農蛋品公司巴西進口蛋因原本效期應為9月24日，但標為10月5日，遭食藥署認定違反《食品安全衛生管理法》，並要求下架改正。

涂萬財13日接受《中央社》記者電話訪問指出，目前國內並無進口洗選蛋的相關規定，都是依平常作業模式，也就是用洗選日期再加1個月為有效期標示，並依重量分級包裝上市販售。

「問心無愧。」涂萬財說，這次是農業部主動找他幫忙洗選進口蛋，以每台斤新台幣40.5元向農業部進了308箱，再以48.5元賣給全聯，只有8元價差，還要運送、清理、物流等開銷費用，根本沒有賺錢。

涂萬財表示，自己養雞也賣雞蛋40多年了，如果蛋價太高，就沒有人願意買，穩定價格是他所盼望，一心只想讓民眾吃到平價的雞蛋，也沒有想過要發國難財，不料惹得一身腥，成了冤大頭。

屏東衛生局指出，配合食藥署，11日已前往台農蛋品位於屏東洗選場稽查，由於台農蛋品公司設於高雄，將稽查結果移由高雄市衛生局；高雄市衛生局表示，目前為止，台農蛋品未完成意見陳述，尚需要釐清進出貨數量等問題，以評估違規情節、責任歸屬與罰款額度。

農業部：新北查獲8盒錯標巴西雞蛋，為下架待回收

繼12日洗選廠台農公司確認有標錯巴西雞蛋效期，13日有媒體報導新北市政府在全聯某門市發現下架8盒巴西雞蛋，農業部呼籲民眾不要擔心，那是業者已下架放倉庫等待回收的商品。

農業部畜牧司發布新聞指出，針對媒體報導指稱新北市政府衛生局在其轄內擴大查核通路上是否有誤標效期的巴西雞蛋，並指出超市架上都沒有陳列販售台農巴西進口蛋品，其中有一間全聯門市查獲下架的8盒台農蛋品，都放置於倉庫退貨區，等待退貨。

畜牧司強調，報導所提及的這批蛋，和台農公司錯標效期的是同一批蛋；不過業者自知標錯效期後，12日已自行全面回收，相關通路也全面配合，所以地方政府查緝到的是已經下架且放在倉庫退貨區、等待退貨的商品，標錯效期的巴西雞蛋已全面回收，消費者莫擔心。

農業部12日發布新聞指出，經查核洗選廠有錯標巴西進口雞蛋的效期，最後一批的有效期限分別是9月24日、9月25日和9月27日，但有民眾在市面上發現有標成10月5日效期的巴西蛋品，這是錯標的，不過都還在有效期內，並會全面回收。

另外，洗選廠台農公司12日同步對外致歉，說明肇因是每天洗選量大、批次多而錯標，展開下架回收。

立院22日開議，邀陳建仁專案報告進口雞蛋

立法院長游錫堃13日主持朝野黨團協商達成共識，新會期9月22日開議，當天邀請行政院長陳建仁，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項的專案報告並備質詢；23日加開院會，邀請陳建仁提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢。

游錫堃13日下午召集黨團協商，研商新會期開議日等事宜。會中，率先發言的國民黨團總召曾銘宗具體建議9月22日開議，並要求陳建仁在施政報告前，先就社會關注的超思公司進口巴西雞蛋事件和防治登革熱疫情進行專案報告。

民進黨團總召柯建銘說，希望各黨團在本屆立法院最後一個會期理性回應社會各界需求，不要有占領議場主席台的情況。

柯建銘表示，尊重國民黨團等所提專案報告訴求，但重要的事還包括施政總質詢要開始，以及中央政府總預算案也要付委。

最後朝野協商達成共識，並由游錫堃宣讀立法院黨團協商結論決定事項包括，各黨團同意定於9月22日開議。

9月23日加開院會，與9月22日、26日合併為一次院會。9月22日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項的專案報告並備質詢；9月23日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢。

9月26日邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，報告後隨即進行施政總質詢。

10月3日邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告「113年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

10月3日及6日合併為一次會議；10月3日上午9時至10時為國是論壇時間，6日下午1時50分至2時30分處理臨時提案。

進口蛋爭議，國民黨赴監察院陳情農業部違法失職

農業部專案進口雞蛋引發爭議，國民黨13日到監察院遞交陳情書，呼籲監察院應該針對農業部恐涉刑法瀆職罪、圖利罪等情事，主動進行調查、糾正，還給台灣人民一個健康、有保障的食安環境。

農業部推動雞蛋專案進口屢遭質疑，國民黨副發言人呂謦煒、立委洪孟楷、台北市立委參選人李彥秀、宜蘭縣立委參選人黃琤婷13日上午到監察院陳情，呼籲監察院主動進行調查。

洪孟楷並表示，農業部不要得了便宜還賣乖，檢調應該站起來、監察院不要再睡了，一家資本額新台幣50萬元的公司，能進口8000多萬顆的雞蛋，難道沒有問題嗎，呼籲監查委員好好動起來，發揮五權分立的精神，如果裝睡的人叫不醒，大家就會用更大聲、更直接的方式，讓民進黨政府聽到真實憤怒的民意。

李彥秀說，到目前為止，整個民進黨政府像是睡著、失能了，從總統蔡英文、行政院長陳建仁到農業部長陳吉仲沒有說過一句道歉的話。有關超思議題，民進黨的護航超乎人民想像，要求陳吉仲應下台，也要求監察院介入調查。