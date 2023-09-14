普亭會晤金正恩約2小時，暗示俄羅斯可協助北韓打造衛星；美國批准對韓國50億美元F-35戰機軍售
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金正恩在開場致詞時強調「北韓與俄羅斯關係在外交政策占有最優先順位」，這點顯得意味深長，因為北韓實際在經濟上極為依賴中國，此時特別強調與俄羅斯關係的重要性，很有可能是暗示將更投入軍事及核武發展。13日會談前，北韓也向東海發射兩枚短程彈道飛彈示威。前韓國駐俄大使朴魯璧指出，這次會談顯示北韓與俄羅斯討論的不只是單純的武器問題，而是打算改變兩國關係。
普亭會晤金正恩，暗示俄羅斯可協助北韓打造衛星
（中央社）俄羅斯媒體13日報導，俄國總統普亭與北韓領袖金正恩在俄國遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會談，普亭暗示，俄國可幫北韓打造衛星。
俄國媒體引述普亭（Vladimir Putin）的話報導：「這就是我們來到這裡的原因。北韓領袖對火箭技術展現出很大的興趣。他們想要發展自己的太空計畫。」
《法新社》報導，金正恩向來極少出訪海外，這次是他自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後第一次出訪，他12日搭乘特製防彈火車入境俄羅斯。
金正恩此行率領最高層軍事官員，包括北韓人民軍（Korean People's Army）元帥朴正天（Pak Jong Chon）和軍需工業部長趙春龍（Jo Chun Ryong）。
專家認為，普亭與金正恩選在東方太空發射場會面，具有象徵意義，並釋出一個訊息：俄國可能會協助北韓發展火箭和衛星計畫。
北韓近期兩度嘗試發射軍事偵察衛星進入軌道，都以失敗告終。
脫北者出身的「世界朝鮮問題研究所」（World Institute for North Korean Studies）所長安燦一（An Chan-il）告訴《法新社》：「東方太空發射場似乎是很理想的地點，因為它攸關雙邊利益，例如提供北韓要求的衛星技術。」
安燦一說，俄羅斯很想得到北韓的庫存砲彈，可能要用在烏克蘭戰場；北韓則正尋求協助，希望升級北韓空軍和海軍使用的蘇聯時代裝備。
他還說：「如果北韓大量提供多管火箭發射器和其他砲彈給俄羅斯，可能為烏克蘭戰爭帶來顯著影響。」
金正恩與普亭會談約2小時，強調北韓永遠支持俄羅斯
（中央社）《俄羅斯新聞通訊社》報導，總統普亭與北韓領導人金正恩13日在東方太空發射場的會談已結束，時長約2小時。稍早金正恩告訴普亭，他會把深化兩國關係當成「第一要務」。
《塔斯社》（TASS）報導，普亭與金正恩13日首先與彼此的代表團會談，然後進行一對一磋商，兩位領導人接著前往參加歡迎金正恩的正式晚宴。
金正恩稍早矢言拉近與俄羅斯的關係，表示北韓會「永遠支持俄羅斯」。普亭則稱俄國可以幫助北韓打造衛星，暗示兩國可能也會討論軍事合作，還說他「非常高興」在俄羅斯見到金正恩。
《法新社》報導，金正恩告訴普亭，北韓會把跟俄羅斯的雙邊關係列為「第一要務」，並稱俄羅斯將擊敗企圖破壞俄國安全的「霸權主義勢力」。
根據《俄羅斯電視台》（Russian TV）播出的影片，金正恩說：「我們向來對俄羅斯政府採取的所有措施，表達完全且無條件的支持。我藉著這次機會，再次聲明我們將永遠支持俄羅斯。」
俄國去年全面入侵烏克蘭後遭西方排擠，因此希望跟其他不受西方歡迎的強硬派領導人加強結盟。
美國官員與專家表示，俄羅斯有興趣購入北韓彈藥，用在烏克蘭戰場上，而這類武器交易將違反全球對俄羅斯的制裁。
稍早被記者問及議程是否包括軍事合作時，普亭回答：「我們會討論所有議題，不用急，有的是時間。」
從金正恩的隨行成員可看出，這次峰會明顯聚焦於軍事。根據北韓國家媒體，隨同金正恩出訪的高階軍官包括北韓人民軍元帥朴正天、軍需工業部長趙春龍等人。
《俄羅斯國家電視台》播放的影像顯示，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）皆出席與金正恩的會談。
專家指出，在東方太空發射場會談具有象徵意義，尤其北韓最近兩度嘗試讓軍事間諜衛星進入軌道，皆宣告失敗。
白宮上週警告，北韓若提供用於烏克蘭衝突的武器給俄羅斯，將「付出代價」。
挪威奧斯陸大學（University of Oslo）韓國研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）告訴《法新社》，金正恩與普亭會面，也必須承擔讓另一重要盟邦中國不滿的風險。
狄宏諾夫說，北京會擔心俄國把軍事技術移轉給北韓，將導致區域陷入不穩定。
狄宏諾夫還說，金正恩與普亭「可能會以北韓老舊的蘇聯時期軍火，交換俄羅斯較新型的軍事科技或強勢貨幣（或者是小麥）」。
「策略上來說，雙方都有所得，拿到他們現在正需要的東西。不過長遠來看，俄羅斯與首爾的重要關係將受到無法彌補的傷害。」
金正恩出訪期間射飛彈，分析：北韓控制體制更完善
（中央社）日本政府指出，北韓13日朝東方發射2枚彈道飛彈，研判落在日本專屬經濟區外側海域。分析指出，在領導人金正恩出訪時發射飛彈，顯示北韓核子和飛彈計畫的控制體制更加完善。
《日本放送協會》（NHK）報導，日本防衛省指出，北韓分別於日本時間13日上午約11時41分及11時51分左右，從北韓西岸附近朝東發射共2枚彈道飛彈，飛行最高高度均約50公里。
第1枚飛彈的飛行距離約350公里。而第2枚飛彈的飛行距離為650公里，且可能以不規則的軌跡飛行。
這是繼8月30日發射彈道飛彈之後，北韓今年第17次發射可能為彈道飛彈的物體，或使用彈道飛彈技術發射物體。
日本內閣官房長官松野博一13日指出，目前尚未接獲有飛機或船舶受害的訊息，並已透過北京大使館向北韓表達強烈抗議。
面對北韓再度發射飛彈，日本外務省亞洲大洋洲局長鯰博行、美國國務院北韓特使金星容、朝鮮半島和平交涉本部長金健3人已經通話，並共同理解包含13日的發射在內，「北韓以前所未有的頻率及新的方式發射飛彈，對國際社會是明顯且深刻的挑戰。」
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
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