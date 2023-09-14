韋伯望遠鏡發現K2-18b系外行星有含碳分子，疑有生命存在跡象
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韋伯太空望遠鏡觀察到的數據，還包括可能偵測到稱為二甲基硫（dimethyl sulphide, DMS）的分子，而在地球大氣中發現的DMS，大多數是來自海洋中的浮游植物與微生物。NASA在聲明中說，推斷大氣中含有DMS的說法，比起其他發現「較不篤定」，因此需要進一步驗證。
（中央社）天文學家正在宇宙其餘地方尋找生命跡象，而系外行星K2-18b特別受到關注。NASA指出，韋伯太空望遠鏡可能已在K2-18b大氣中偵測到含碳分子，而在地球，分子只能由生命產生。
《歐洲新聞台》（Euronews）旗下網站Euronews Next報導，自天文學家2019年宣布在K2-18b行星大氣中發現水汽跡象後，K2-18b行星一直是受到廣泛研究的對象。後續探討相同數據的研究顯示，K2-18b行星大氣中的水汽實際上可能是甲烷。
K2-18b行星在獅子座繞著一顆紅矮星運行，距離我們的太陽系約120光年，質量是地球的8.6倍。
現在，美國國家航空暨太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）將更強大的鏡頭對準K2-18b，提供大量的新數據，發現K2-18b行星上有含碳分子，包括甲烷與二氧化碳，這引發了人們對K2-18b特徵的揣測，認為這顆星球的大氣可能富含氫氣，且表面被液態海洋覆蓋，而這些特徵可能是一顆行星有生命存在的跡象。
韋伯太空望遠鏡觀察到的數據，還包括可能偵測到稱為二甲基硫（dimethyl sulphide, DMS）的分子，而在地球大氣中發現的DMS，大多數是來自海洋中的浮游植物與微生物。
NASA在聲明中說，推斷大氣中含有DMS的說法，比起其他發現「較不篤定」，因此需要進一步驗證。
英國劍橋大學天文學家馬都蘇漢（Nikku Madhusudhan）解釋：「韋伯望遠鏡接下來的觀測結果應能證實，DMS是否確實大量存在於K2-18b行星的大氣中。」這項研究發表於英國《天文物理期刊通訊》（Astrophysical Journal Letters），馬都蘇漢是報告主要執筆人。
然而，NASA的確表示，在大氣中偵測到的大量甲烷與二氧化碳，以及缺乏氨的事實，支持了K2-18b富含氫的大氣層下可能有海洋的假說。
這顆星球據信是氫氣海洋行星（Hycean）世界中的一個例子，這種行星比地球大，但比太陽系中的氣態巨行星小，被一片液態海洋和厚厚的氮氣大氣覆蓋。
一些天文學家認為，氫氣海洋行星可能是有望找到生命證據的環境。
馬都蘇漢解釋：「我們的研究發現強調了在其餘地方尋找生命時，應將不同的宜居環境納入考量的重要性。傳統上，若要在太陽系外行星上尋找生命，主要是聚焦在較小的岩石行星，但更大的氫氣海洋行星世界，明顯更有利於大氣觀測。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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