【專訪】諾貝爾和平獎得主馬特維丘克：若國際社會無法阻止普亭重現蘇聯帝國野心，可能影響台灣未來

（中央社）「這場戰爭不只是烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭，而是極權主義與民主主義兩種體系的戰爭」，去（2022）年諾貝爾和平獎得主之一的烏克蘭人權團體代表馬特維丘克警告，若國際社會無法阻止普亭重現蘇聯帝國的野心，可能影響台灣的未來。

世界知識論壇（World Knowledge Forum）12至14日在韓國首爾舉行，12日邀請到去年諾貝爾和平獎得主之一的烏克蘭「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties，簡稱CCL）代表馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）發表特別演說。CCL去年與白羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）共同獲頒諾貝爾和平獎。

「我們很感謝許多國家在烏克蘭這個歷史轉捩點表達支持」，馬特維丘克接受《中央社》訪問時表示，文明世界在烏克蘭剛開始遭遇大規模入侵時，表示「讓我們一起幫助我們的朋友不要失敗」，烏克蘭因而得到能夠自衛的武器，並首度進行相關制裁。不過她認為，「是時候改變劇本了，應是『讓我們幫助烏克蘭快速取勝』。」

人權律師出身的馬特維丘克，在大學畢業後推動成立CCL，與極權政府對抗，9年前開始致力於紀錄普亭政權在烏克蘭殺害、拷問、性侵等各種針對一般民眾的殘忍行徑，並搜集相關證據，這些證據在國際刑事法院（ICC）對普亭將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令等司法活動中成為重要資料。

民主陣營有必要合作助烏克蘭快速戰勝

俄羅斯在去年2月入侵烏克蘭，引起國際關注，但戰爭其實早在2014年俄羅斯占領頓巴斯（Donbass）與克里米亞半島時就已開始，「俄羅斯為了阻止烏克蘭民主的重大轉變，開始了一場以俄國為起點的戰爭」，馬特維丘克說，普亭害怕的不是北大西洋公約組織（NATO）或是其他國際機構，而是「自由」的理念。

「這是極權主義與民主主義之間的戰爭」，馬特維丘克嚴肅表示，普亭試圖說服全世界不去追求民主、法治與人權，因為這些「偽劣的特質」（fake quality）傷害不了他；「我們必須證明他的想法是錯的」，馬特維丘克強調，這不只是烏克蘭的事，而是全世界共同的任務，「我們必須贏得這場戰爭，證明民主是有效的、法治是有必要的、正義是有可能性的。」

但若這場戰爭更加長期化，「人民將無法恢復國家秩序，對世界發展產生巨大影響」，馬特維丘克指出，現在可以看到擁有核武的國家快速增加，這代表政府為取得主導權，將投入更多資金在軍武上，而非發展社會福祉、教育、公民科技或解決社會不平等與氣候變遷等全球議題上，世界對每個人來說變得更加危險。

烏克蘭的未來與台灣息息相關

「俄羅斯大規模入侵烏克蘭之前，普亭與習近平針對新的國際秩序發表了聯合聲明」，馬特維丘克指出，由此可看出中俄政權的邏輯是，「領導人必須建立在殘酷的力量之上，而不是基於規則的秩序。」

中國國家主席習近平2022年2月初在北京冬奧期間與訪問北京的普亭會面，發表聯合聲明中雖未直接提及烏克蘭，但譴責北約支持冷戰意識形態，也重申恪守「一中原則」，承認台灣為中國領土不可分割的一部份等。

馬特維丘克認為，台灣地理位置雖與烏克蘭相距甚遠，「但台灣的未來將視俄羅斯在烏克蘭的戰爭而定。」她說，「若我們能恢復國際秩序並阻止普亭，將對世界上其他領導人的思維方式產生影響。」

她也建議，「時刻做好最壞的準備」，「獨裁者跟這些領導人的想法都有一個共通點，他們只攻擊弱者」，馬特維丘克建議，應善用每一分鐘讓自己變得強大，「而且這是一個新時代，科技可以改變戰爭，也可以改變很多人的生命。」

極權迫害之前不存在「中立」

馬特丘維克對不久前20國集團（G20）發表的共同聲明中未直接批判俄羅斯行徑表示憂心，這顯示國際社會無法進一步利用制裁壓迫俄羅斯。「有些國家聲稱保持『中立』而拒絕加入制裁」，她強調，「在這種嚴重破壞國際秩序與造成人們痛苦的行為之前，不存在所謂的『中立』，不抵制俄羅斯就是代表支持俄羅斯。」

「我住在基輔，我的家鄉與其他城市不斷遭受俄羅斯的火箭及無人機攻擊，正是因為他們仍有很多資金，足以購買並生產這些設備。」馬特維丘克指出，仍有跨國公司並未撤出俄羅斯，持續向俄國販售商品，「這表示他們仍在繳稅給俄羅斯」；同時，俄方也利用政客及商人影響民主國家的積極制裁意願。

談到正在俄羅斯訪問的北韓領導人金正恩，「北韓的領導人與獨裁者受到俄羅斯熱烈歡迎，這並不奇怪，因為蘇聯政權總是相互合作」，馬特維丘克說，這代表民主國家的人民應該更強烈地互相支持，「因為蘇維埃政權正用同樣的方式壓制自由」。

她也指出，目前國際缺乏制裁像普亭這種獨裁者的機制，二戰結束後針對發動侵略性戰爭的獨裁者召開的紐倫堡審判等努力，都是在納粹政權垮台後才進行，「我們生活在一個新的時代，我們不能再等待，正義必須獨立於獨裁政權之外」，馬特維丘克指出，他們犯下的罪行毋庸置疑，「毋需等待戰爭何時、或以何種形式結束」才向他們問責或嘗試建立相關機制。

將正義還給每一個人

CCL過去9年來紀錄了上萬件遭受戰爭犯罪迫害的案例，戰爭帶來的大量死傷讓每一條人命都成了「數字」，而這些數字背後不只是戰場上的士兵，更多的是非武裝的一般民眾。