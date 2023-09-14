【專訪】諾貝爾和平獎得主馬特維丘克：若國際社會無法阻止普亭重現蘇聯帝國野心，可能影響台灣未來
我們想讓你知道的是
烏克蘭「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）代表馬特維丘克認為，台灣地理位置雖與烏克蘭相距甚遠，「但台灣的未來將視俄羅斯在烏克蘭的戰爭而定。」她說，「若我們能恢復國際秩序並阻止普亭，將對世界上其他領導人的思維方式產生影響。」
（中央社）「這場戰爭不只是烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭，而是極權主義與民主主義兩種體系的戰爭」，去（2022）年諾貝爾和平獎得主之一的烏克蘭人權團體代表馬特維丘克警告，若國際社會無法阻止普亭重現蘇聯帝國的野心，可能影響台灣的未來。
世界知識論壇（World Knowledge Forum）12至14日在韓國首爾舉行，12日邀請到去年諾貝爾和平獎得主之一的烏克蘭「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties，簡稱CCL）代表馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）發表特別演說。CCL去年與白羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）共同獲頒諾貝爾和平獎。
「我們很感謝許多國家在烏克蘭這個歷史轉捩點表達支持」，馬特維丘克接受《中央社》訪問時表示，文明世界在烏克蘭剛開始遭遇大規模入侵時，表示「讓我們一起幫助我們的朋友不要失敗」，烏克蘭因而得到能夠自衛的武器，並首度進行相關制裁。不過她認為，「是時候改變劇本了，應是『讓我們幫助烏克蘭快速取勝』。」
人權律師出身的馬特維丘克，在大學畢業後推動成立CCL，與極權政府對抗，9年前開始致力於紀錄普亭政權在烏克蘭殺害、拷問、性侵等各種針對一般民眾的殘忍行徑，並搜集相關證據，這些證據在國際刑事法院（ICC）對普亭將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令等司法活動中成為重要資料。
民主陣營有必要合作助烏克蘭快速戰勝
俄羅斯在去年2月入侵烏克蘭，引起國際關注，但戰爭其實早在2014年俄羅斯占領頓巴斯（Donbass）與克里米亞半島時就已開始，「俄羅斯為了阻止烏克蘭民主的重大轉變，開始了一場以俄國為起點的戰爭」，馬特維丘克說，普亭害怕的不是北大西洋公約組織（NATO）或是其他國際機構，而是「自由」的理念。
「這是極權主義與民主主義之間的戰爭」，馬特維丘克嚴肅表示，普亭試圖說服全世界不去追求民主、法治與人權，因為這些「偽劣的特質」（fake quality）傷害不了他；「我們必須證明他的想法是錯的」，馬特維丘克強調，這不只是烏克蘭的事，而是全世界共同的任務，「我們必須贏得這場戰爭，證明民主是有效的、法治是有必要的、正義是有可能性的。」
但若這場戰爭更加長期化，「人民將無法恢復國家秩序，對世界發展產生巨大影響」，馬特維丘克指出，現在可以看到擁有核武的國家快速增加，這代表政府為取得主導權，將投入更多資金在軍武上，而非發展社會福祉、教育、公民科技或解決社會不平等與氣候變遷等全球議題上，世界對每個人來說變得更加危險。
烏克蘭的未來與台灣息息相關
「俄羅斯大規模入侵烏克蘭之前，普亭與習近平針對新的國際秩序發表了聯合聲明」，馬特維丘克指出，由此可看出中俄政權的邏輯是，「領導人必須建立在殘酷的力量之上，而不是基於規則的秩序。」
中國國家主席習近平2022年2月初在北京冬奧期間與訪問北京的普亭會面，發表聯合聲明中雖未直接提及烏克蘭，但譴責北約支持冷戰意識形態，也重申恪守「一中原則」，承認台灣為中國領土不可分割的一部份等。
馬特維丘克認為，台灣地理位置雖與烏克蘭相距甚遠，「但台灣的未來將視俄羅斯在烏克蘭的戰爭而定。」她說，「若我們能恢復國際秩序並阻止普亭，將對世界上其他領導人的思維方式產生影響。」
她也建議，「時刻做好最壞的準備」，「獨裁者跟這些領導人的想法都有一個共通點，他們只攻擊弱者」，馬特維丘克建議，應善用每一分鐘讓自己變得強大，「而且這是一個新時代，科技可以改變戰爭，也可以改變很多人的生命。」
極權迫害之前不存在「中立」
馬特丘維克對不久前20國集團（G20）發表的共同聲明中未直接批判俄羅斯行徑表示憂心，這顯示國際社會無法進一步利用制裁壓迫俄羅斯。「有些國家聲稱保持『中立』而拒絕加入制裁」，她強調，「在這種嚴重破壞國際秩序與造成人們痛苦的行為之前，不存在所謂的『中立』，不抵制俄羅斯就是代表支持俄羅斯。」
「我住在基輔，我的家鄉與其他城市不斷遭受俄羅斯的火箭及無人機攻擊，正是因為他們仍有很多資金，足以購買並生產這些設備。」馬特維丘克指出，仍有跨國公司並未撤出俄羅斯，持續向俄國販售商品，「這表示他們仍在繳稅給俄羅斯」；同時，俄方也利用政客及商人影響民主國家的積極制裁意願。
談到正在俄羅斯訪問的北韓領導人金正恩，「北韓的領導人與獨裁者受到俄羅斯熱烈歡迎，這並不奇怪，因為蘇聯政權總是相互合作」，馬特維丘克說，這代表民主國家的人民應該更強烈地互相支持，「因為蘇維埃政權正用同樣的方式壓制自由」。
她也指出，目前國際缺乏制裁像普亭這種獨裁者的機制，二戰結束後針對發動侵略性戰爭的獨裁者召開的紐倫堡審判等努力，都是在納粹政權垮台後才進行，「我們生活在一個新的時代，我們不能再等待，正義必須獨立於獨裁政權之外」，馬特維丘克指出，他們犯下的罪行毋庸置疑，「毋需等待戰爭何時、或以何種形式結束」才向他們問責或嘗試建立相關機制。
將正義還給每一個人
CCL過去9年來紀錄了上萬件遭受戰爭犯罪迫害的案例，戰爭帶來的大量死傷讓每一條人命都成了「數字」，而這些數字背後不只是戰場上的士兵，更多的是非武裝的一般民眾。
“2022烏克蘭危機”的相關議題
- 2023-09-14 【專訪】諾貝爾和平獎得主馬特維丘克：若國際社會無法阻止普亭重現蘇聯帝國野心，可能影響台灣未來
- 2023-09-08 澤倫斯基為何選中烏梅洛夫出任國防部長？他在美國與中東都有廣泛人脈
- 2023-09-06 《路透社》：美將對烏交付爭議性貧鈾彈，觀察組織：烏克蘭去年集束彈藥死傷逾900人
Tags：
點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】