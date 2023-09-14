蘋果高階iPhone 15 Pro亮相，台積電、大立光、鴻海成贏家；微博降熱搜，中國經濟寒風難掀換機潮
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X平台網紅「李老師不是你老師」13日發文指出，有中國網友發現，蘋果發表會後，微博熱搜被立即撤下，這是往年沒有過的事情。因為往年無論發布的內容如何，蘋果新產品的討論熱潮都會持續很久，而今年不僅發表會結束之後熱搜就沒了，還曾短暫上過華為發布會的熱搜，這似乎也預示了蘋果接下來在中國的處境。
高階iPhone 15 Pro亮相，台積電、大立光、鴻海成贏家
（中央社）蘋果13日推iPhone 15系列新機，法人指出，高階版Pro系列A17 Pro晶片採用台積電3奈米製程，大立光是高階版鏡頭鏡片主要供應商，鴻海工業富聯是鈦金屬中框主供商，鴻海仍是高階版組裝代工主要受惠者。
蘋果（Apple）iPhone 15系列4款新機13日凌晨亮相，規格升級大部分符合市場預期，其中iPhone 15系列全面導入支援互動顯示的動態島（Dynamic Island）功能以及USB-C連接埠，此外高階版iPhone 15 Pro和Pro Max採用蘋果設計、台積電3奈米先進製程代工的A17 Pro晶片，並採用航太等級鈦金屬中框設計，取代以往不鏽鋼材質。
至於頂級版iPhone 15 Pro Max是否具備更高倍數光學變焦的潛望鏡頭設計，外媒看法不一，有外媒提到iPhone 15 Pro Max具備獨家配備支持高達6倍光學變焦的潛望鏡頭，但也有媒體指出，儘管iPhone 15 Pro Max具備120公釐5倍光學變焦、望遠相機擁有4連反射稜鏡設計，但應該不是外傳的潛望鏡頭設計。
觀察規格升級及相關供應鏈，美系外資法人13日報告分析，台灣大立光是高階版iPhone 15 Pro系列鏡頭鏡片主要供應商，中國舜宇光學也切入相關供應鏈。韓國媒體先前預期，日本索尼（Sony）主供影像感測元件，韓國LG Innotek主供鏡頭模組。
在鈦金屬中框，美系法人評估，鴻海旗下工業富聯是主要供應商，在USB-C連接埠和傳輸線，中國立訊精密及鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技是主要供應者。
在新機組裝代工供應鏈，包括韓媒和歐系外資法人評估，iPhone 15主要代工廠為鴻海和立訊精密，iPhone 15 Plus組裝廠為立訊精密與和碩，高階iPhone 15 Pro代工廠為鴻海與和碩，頂級版iPhone 15 Pro Max主要組裝廠為鴻海及立訊精密。
在比例分配上，韓媒與歐系外資法人評估，鴻海在iPhone 15整體組裝代工比重約58％至60％，立訊精密占比約28％至30％，和碩占比約13％。
觀察高階機種比重，韓媒與歐系外資評估，包括iPhone 15 Pro和Pro Max系列比重約63％至65％，其中頂級版iPhone 15 Pro Max比重可升至35％，iPhone 15和15 Plus合計占比約35％。
AI默默發功，蘋果新品基本功能提升幕後功臣
（中央社）其他企業試圖透過人工智慧（AI）進行重大變革，蘋果（Apple）則是利用這個新興技術來改善最新配件的基本功能。
《路透社》報導，在沒有使用「人工智慧」這幾個字來形容這項新興技術下，蘋果剛曝光的iPhone產品線和一款智慧型手錶有著經過改良的半導體設計來驅動全新AI功能，而這些功能大多是用來改善基本功能，諸如接聽電話和拍出更好的影像等。
6月的開發者大會同樣沒提到AI，但數月來這項技術已悄悄在幕後重塑蘋果幾項核心軟體商品。
相較之下，微軟（Microsoft）和Alphabet的谷歌（Google）各自在AI方面設下目標規模則較遠大。業界領袖已出面警告，若毫無管束地開發諸如生成式AI等新工具，恐會帶來潛在危害。
蘋果全新Series 9 Apple Watch配備的晶片，數據處理能力更上一層樓，特別是添加了4核心「神經網路引擎」，讓處理機器學習任務的速度提升，最高可達兩倍。蘋果將晶片內加速AI功能的積木式設計稱之為神經網路引擎。
這款Apple Watch的AI組件讓語音助理Siri準確度提升25％。
納入機器學習晶片零件，同時讓蘋果得以推出一個全新的人機互動方式：戴上智慧錶那隻手的雙指互點兩下，就有「連按兩下」效果，可以用來接聽或掛斷電話、暫停播放音樂，或接收天氣等資訊等。
這個構想是讓民眾一隻手拿著咖啡杯或牽狗繩時，戴錶的那一隻手仍能透過「手指互點兩下」的手勢控制Apple Watch。這項功能之所以行得通，是因為新的晶片和機器學習有辦法偵測到細微動作，以及使用者兩指互碰時血流產生的變化。
蘋果同時大秀iPhone產品線升級的影像捕捉功能。這家企業長久以來提供的「人像」模式，都是透過運算來模擬大型相機鏡頭的「景深」背景模糊效果。然而，使用者必須自己記得開啟這項功能。如今，手機相機將自動辨識出畫面是否有人物，並收集之後模糊背景時所需的資料。
蘋果絕對不是唯一將AI加入硬體的智慧型手機製造商。例如，Google的Pixel手機即已允許使用者移除照片中的「路人甲」或雜物。
iPhone 15預約增逾7成，電信高層：Pro Max供不應求
（中央社）蘋果13日發表iPhone 15系列，遠傳表示，預約量已較去年同期成長逾7成；台灣大商務長林東閔預估，第一波到貨量可能無法滿足首批果粉需求，且升級相當有感的15 Pro max尤其會供不應求。
蘋果（Apple）推出iPhone 15 系列4款新機，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，另外，相機鏡頭有感升級，高階機種iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max更搭載3奈米製程A17晶片，大幅提升效能。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約