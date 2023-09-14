蘋果高階iPhone 15 Pro亮相，台積電、大立光、鴻海成贏家；微博降熱搜，中國經濟寒風難掀換機潮

高階iPhone 15 Pro亮相，台積電、大立光、鴻海成贏家

（中央社）蘋果13日推iPhone 15系列新機，法人指出，高階版Pro系列A17 Pro晶片採用台積電3奈米製程，大立光是高階版鏡頭鏡片主要供應商，鴻海工業富聯是鈦金屬中框主供商，鴻海仍是高階版組裝代工主要受惠者。

蘋果（Apple）iPhone 15系列4款新機13日凌晨亮相，規格升級大部分符合市場預期，其中iPhone 15系列全面導入支援互動顯示的動態島（Dynamic Island）功能以及USB-C連接埠，此外高階版iPhone 15 Pro和Pro Max採用蘋果設計、台積電3奈米先進製程代工的A17 Pro晶片，並採用航太等級鈦金屬中框設計，取代以往不鏽鋼材質。

至於頂級版iPhone 15 Pro Max是否具備更高倍數光學變焦的潛望鏡頭設計，外媒看法不一，有外媒提到iPhone 15 Pro Max具備獨家配備支持高達6倍光學變焦的潛望鏡頭，但也有媒體指出，儘管iPhone 15 Pro Max具備120公釐5倍光學變焦、望遠相機擁有4連反射稜鏡設計，但應該不是外傳的潛望鏡頭設計。

觀察規格升級及相關供應鏈，美系外資法人13日報告分析，台灣大立光是高階版iPhone 15 Pro系列鏡頭鏡片主要供應商，中國舜宇光學也切入相關供應鏈。韓國媒體先前預期，日本索尼（Sony）主供影像感測元件，韓國LG Innotek主供鏡頭模組。

在鈦金屬中框，美系法人評估，鴻海旗下工業富聯是主要供應商，在USB-C連接埠和傳輸線，中國立訊精密及鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技是主要供應者。

在新機組裝代工供應鏈，包括韓媒和歐系外資法人評估，iPhone 15主要代工廠為鴻海和立訊精密，iPhone 15 Plus組裝廠為立訊精密與和碩，高階iPhone 15 Pro代工廠為鴻海與和碩，頂級版iPhone 15 Pro Max主要組裝廠為鴻海及立訊精密。

在比例分配上，韓媒與歐系外資法人評估，鴻海在iPhone 15整體組裝代工比重約58％至60％，立訊精密占比約28％至30％，和碩占比約13％。

觀察高階機種比重，韓媒與歐系外資評估，包括iPhone 15 Pro和Pro Max系列比重約63％至65％，其中頂級版iPhone 15 Pro Max比重可升至35％，iPhone 15和15 Plus合計占比約35％。

AI默默發功，蘋果新品基本功能提升幕後功臣

（中央社）其他企業試圖透過人工智慧（AI）進行重大變革，蘋果（Apple）則是利用這個新興技術來改善最新配件的基本功能。

《路透社》報導，在沒有使用「人工智慧」這幾個字來形容這項新興技術下，蘋果剛曝光的iPhone產品線和一款智慧型手錶有著經過改良的半導體設計來驅動全新AI功能，而這些功能大多是用來改善基本功能，諸如接聽電話和拍出更好的影像等。

6月的開發者大會同樣沒提到AI，但數月來這項技術已悄悄在幕後重塑蘋果幾項核心軟體商品。

相較之下，微軟（Microsoft）和Alphabet的谷歌（Google）各自在AI方面設下目標規模則較遠大。業界領袖已出面警告，若毫無管束地開發諸如生成式AI等新工具，恐會帶來潛在危害。

蘋果全新Series 9 Apple Watch配備的晶片，數據處理能力更上一層樓，特別是添加了4核心「神經網路引擎」，讓處理機器學習任務的速度提升，最高可達兩倍。蘋果將晶片內加速AI功能的積木式設計稱之為神經網路引擎。

這款Apple Watch的AI組件讓語音助理Siri準確度提升25％。

納入機器學習晶片零件，同時讓蘋果得以推出一個全新的人機互動方式：戴上智慧錶那隻手的雙指互點兩下，就有「連按兩下」效果，可以用來接聽或掛斷電話、暫停播放音樂，或接收天氣等資訊等。

這個構想是讓民眾一隻手拿著咖啡杯或牽狗繩時，戴錶的那一隻手仍能透過「手指互點兩下」的手勢控制Apple Watch。這項功能之所以行得通，是因為新的晶片和機器學習有辦法偵測到細微動作，以及使用者兩指互碰時血流產生的變化。

蘋果同時大秀iPhone產品線升級的影像捕捉功能。這家企業長久以來提供的「人像」模式，都是透過運算來模擬大型相機鏡頭的「景深」背景模糊效果。然而，使用者必須自己記得開啟這項功能。如今，手機相機將自動辨識出畫面是否有人物，並收集之後模糊背景時所需的資料。

蘋果絕對不是唯一將AI加入硬體的智慧型手機製造商。例如，Google的Pixel手機即已允許使用者移除照片中的「路人甲」或雜物。

圖為iPhone 15 Pro Max。（圖取自蘋果網頁apple.com）

iPhone 15預約增逾7成，電信高層：Pro Max供不應求

（中央社）蘋果13日發表iPhone 15系列，遠傳表示，預約量已較去年同期成長逾7成；台灣大商務長林東閔預估，第一波到貨量可能無法滿足首批果粉需求，且升級相當有感的15 Pro max尤其會供不應求。

蘋果（Apple）推出iPhone 15 系列4款新機，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，另外，相機鏡頭有感升級，高階機種iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max更搭載3奈米製程A17晶片，大幅提升效能。