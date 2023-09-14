日相岸田內閣改組：強調大膽拚經濟，「台灣老朋友」武見敬三首入閣、上川陽子任外相引猜想
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日本首相岸田文雄13日完成內閣改組，其中令日本政壇頗感意外的人事安排，就是由前法務大臣上川陽子接任外務大臣，這是日本時隔約20年再度出現女性外務大臣。因為外界普遍認為前外務大臣林芳正可能續任，所以上川的人事令日本政壇頗感意外。
岸田內閣改組強調大膽拚經濟，持續要求中國立即撤銷水產禁運
（中央社）日本首相岸田文雄13日改組內閣，19名閣員中有13人異動、6人續任，改組後的岸田內閣傍晚正式上路。岸田晚間在記者會上強調，這是「將變化化為力量的內閣」，將實施大膽的經濟對策。
日本首相岸田文雄13日改組內閣，平均年齡較改組前年輕1歲多；13人中有11人首次入閣，女閣員從2人增至5人，追平2001年及2014年最多紀錄。新閣僚於傍晚在皇宮出席認證儀式後，下午6時（台灣時間5時）左右改組後的內閣正式上路。
岸田13日晚間7時左右在首相官邸（行政中心）召開記者會表示，岸田政府上台將近2年，在經濟、外交方面做出成果，但面對經濟、社會、國際局勢急遽變化，有些施政還在半路上。
岸田強調，這個內閣是「將變化化為力量的內閣」，希望能打破封閉感，與大家一同打造每個人都能覺得所得、福利、外交關係等「明天會更好」的國家。
他強調，內閣政策第一支柱就是經濟，要擺脫長年以來的「刪減成本的經濟」，開始轉換為提高薪資、促進對人的投資等。為了落實政策，首先就是要先做好因應物價上漲的對策。新體制將擬定足夠預算做為支持經濟的對策，並儘速實施。
有關因應物價上漲的問題，岸田說，已指示相關閣僚在9月之內研擬經濟對策，10月彙整出經濟對策。而因應物價上漲等的經濟對策將於10月彙整，並編列追加預算案。此外，希望藉由官民合作，落實與「物價上漲比率」相等幅度的加薪，以擺脫通貨緊縮。
為了採行「異次元」的少子化對策，明年將向國會提出必要的制度改革法案。另外，也將致力於處理失智症、花粉症的對策。
有關社會數位化，岸田表示，不希望重現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間「數位化失敗」的情況，要落實數位化，促進地方的經濟成長。
岸田考慮新設以數位大臣河野太郎為首的「數位財政改革會議」。
有關外交與安全保障，岸田表示，將善用七大工業國集團（G7）、日美印澳所組成的「四方安全對話」（Quad），以及日美韓3國的平台，持續致力於基於法治的自由開放的國際秩序的強化。
為籌湊國防經費的財源需列出加稅的時程，岸田指出，政府有必要先觀察包含行財政改革在內的財源調度、景氣與調薪的動向，才能做應對。政府與執政黨將進行討論，透過討論、合作做出判斷。
有關國防裝備出口規定的調整，岸田說，國防裝備移轉至海外有助於日本安全保障環境的創造、也是支援受到違反國際法侵略的國家的重要政策手段。在國際局勢變化之際，日本一定要做出適當的判斷才行。政府將與執政黨合作、討論，作出貢獻。
針對修憲問題，岸田表示，期盼實現修憲的想法絲毫未變。首先是期待國會的憲法審查會的討論等能活化，希望能加強布局以推動修憲的討論。
另外，日本將福島第一核電廠核處理水排海，中國全面禁止進口日本產水產品。對此，岸田表示，將善加利用雙邊或多邊（國家間）的機會、世界貿易組織（WTO）、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等經貿架構的場合，持續要求中國立即撤銷禁運措施。
岸田還說：「一定要徹底守護日本的水產業才行。將採取對策，讓人民、水產業相關人士感到安心。」
日本新厚勞大臣武見敬三首入閣，台灣老朋友曾在師大學中文
日本首相岸田文雄13日改組內閣，19名閣員中有6人續任、13人異動，其中11人首度入閣，女閣員從2人增至5人，追平2001、2014年最多紀錄。厚生勞動大臣武見敬三是首度入閣，曾在台灣師範大學研究所學習中文。
岸田13日改組內閣，現年71歲的參議員武見敬三被任用為厚生勞動大臣（相當於衛生福利部長）。他在執政黨自民黨內部隸屬於「麻生派」。
武見是世界醫師會、日本醫師會前會長武見太郎的三男，1976年曾在台灣師範大學國語中心學習中文，算是台灣老朋友，多次訪台進行交流，並在台灣的國際參與上，提供了許多支持與協助。
武見曾擔任厚生勞動副大臣，以及在對台灣友好的日本跨黨派國會議員所組成的「日華議員懇談會」中擔任副幹事長。
台灣醫界聯盟基金會表示，該基金會2003年拜會時任參議員的武見遊說日本支持台灣加入世界衛生組織（WHO）；2006年再度拜會時任厚生勞動副大臣的武見，武見皆給予大力支持。
2011年日本311大地震時，台灣醫界聯盟基金會透過武見的牽線，捐善款給「日本國際交流中心」（JCIE）進行災後重建的工作。武見於2013年接受台灣醫界聯盟基金會之邀訪台，以「衛生體系因應區域貿易協定的策略」為題進行演講。
他於2016年再度接受該基金會之邀訪台，於同年11月9日晉見當時的副總統陳建仁，就長期照護等相關議題進行意見交換。
武見2019年就任為世衛組織親善大使。國際知名醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）曾推出特集稱讚武見是具有影響、有魅力的人士，在國際間從事衛生政策活動，提升了日本的外交力。
日本新外相上川陽子曾3度任法務大臣，任內執行奧姆真理教13人死刑
日本首相岸田文雄13日完成內閣改組，其中令日本政壇頗感意外的人事安排，就是由前法務大臣上川陽子接任外務大臣，引發日媒對岸田布局的猜想。
岸田13日晚間在記者會上談到拔擢上川接任外務大臣時說，「我拜託擁有豐沛國際人脈且閣員經驗豐富的上川陽子擔任外務大臣。」
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html