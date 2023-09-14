【專訪】環境部長薛富盛：核廢料無法再利用，政策方向仍是非核家園；「資源循環促進法」明年初預告

環境部：資源循環促進法，擬113年初預告

（中央社）環境部長薛富盛表示，「資源循環促進法」下半年沒有送入立法院，預估明年初才會預告；目前技術面已具備，因此希望強化法規面，如何透過獎勵機制讓事業、產業願意配合政府。

行政院長陳建仁8月22日出席「環境部揭牌暨部長布達典禮」時表示，環境部未來將肩負加速推動碳定價、「資源循環促進法」修法及建立環境智庫等3大重點任務。

環境部長薛富盛接受《中央社》記者專訪時表示，「資源循環促進法」今年下半年沒有送入立法院，預估明年初才會預告。

薛富盛專長為材料工程學，以他的眼光來評點目前的資源循環促進法，認為在技術面已經具備，因此重要的是法規面，如何透過獎勵機制讓事業、產業，願意配合政府，將資源循環、更進一步牽涉到淨零排放。

然而，日前南投、新竹都傳出垃圾去化發生困難的消息。薛富盛重申，「現在許多廢棄物就是錯置的資源」，他指出，一般廢棄物的年產生量約1100多萬噸，但有近6成是可以回收的，真正需要處理的約490萬噸。

薛富盛說，現在全台有24個運作中的焚化爐，明年花蓮、桃園、新竹也有新的垃圾處理設施加入營運，預估到民國116年，可以處理的量約700萬噸，量能足以因應一般廢棄物。

薛富盛提到，中央每年幫忙縣市協調廢棄物去化，或結合地方稽查大隊進行查察；他身為部長，未來包括淨零排放、資源循環的議題，本來就應該與縣市首長交流，討論的面向是對於未來政策的推動，中央要怎麼協助地方環保局；確切拜訪的時間，目前仍在安排。

除了垃圾處理問題外，各界也關心環境部是否會與基隆市長謝國樑談論協和電廠更新改建案（四接）的議題。薛富盛表示，四接的問題終究要去面對，但時間到底會是什麼時候還未定案。

至於環境部轄下的智庫「國家環境研究院」，院長一職仍然懸缺，由現任副院長張順欽代理院長。薛富盛表示，副院長張順欽對既有的業務很熟悉，現在希望能跨出既有的範疇、向外擴展，院長的人選還在考量，需要再一點時間。

對於國環院的規畫，薛富盛提到，之前在環保署轄下是環檢、環訓所，偏向執行面，做人員培訓、空污或水質的監測；未來毫無疑問會與學術界合作，特別是在初期國環院自己人力也不夠，與頂尖研究的大學、法人互動，強化合作，就變得很重要。

Photo Credit: 中央社 國發會2022年公布淨零階段目標，2030年國家自定貢 獻（Nationally Determined Contributions, NDCs）減碳目標為24％加減1個百分點。環境部長薛富盛接受專訪時表示，儘管困難，但從科學角度來看也非不可能。中央社記者王騰毅攝 112年9月13日

環境部長薛富盛：核廢無法再利用，政策方向仍是非核家園

（中央社）環境部長薛富盛表示，2030年國家自定貢獻減碳目標為24％加減1個百分點，未來在科研發展基礎上不是不可能；也評點核廢在無法處理、不能再利用的前題下，仍應依非核家園為目標。

總統蔡英文2021年宣示台灣將在2050年達成淨零排放，國發會於去年公布淨零階段目標，2030年國家自定貢獻（Nationally Determined Contributions, NDCs）減碳目標為24％加減1個百分點。

薛富盛接受《中央社》記者專訪時表示，雖然很困難，但從科學的角度來看，也不是不可能。

薛富盛說，用現在的科技預測，5年、10年甚至30年後可能沒辦法；但他以電燈為例，小時候用的白熾燈、接著變成日光燈、現在已經是LED燈，同樣的亮度，節省的電卻多很多，代表在科技研究發展上是有機會的。

他提到，由於淨零路徑的主要考量是以能源為主，因此以碳為原料的產業，如鋼鐵業的衝擊很大。

薛富盛進一步說明，如鋼鐵冶煉，氧化鐵要還原成鐵，現在歐盟、瑞典，已有研究用氫氣將氧化鐵還原成鐵；而瑞典在2026年就有機會商業化，也就是未來在能源的使用效率上，可以改用氫能、不含碳的原料。

同樣也是能源議題，薛富盛在2013年時曾任經濟部核四安檢專家監督小組專家之一。時至今日因總統大選，核電議題又再浮上檯面。

對此，薛富盛提出2點，首先，國家政策就是非核家園，已經非常清楚；第二，就科學角度，現在要求的是「資源循環」，也就是製程產生的廢棄物有沒有辦法處理、再循環。

他強調要「以終為始」，事業單位在開發計畫中，就要規畫如何處理最終的廢棄物；從這個角度來評估台灣是否有辦法處理核廢料的問題，之前累積的是否有辦法解決等；「不能事業生產完後卻成為社會的問題」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺