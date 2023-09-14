周杰倫上海演唱會購票實名制，黃牛代搶抬價猖獗，中國加強監管大型演出活動

周杰倫上海演唱會購票實名制 黃牛代搶抬價猖獗

（中央社）周杰倫2023嘉年華世界巡迴演唱會上海站門票開賣後秒殺。在採取「實名制」購票規則下，黃牛仍有生存空間，從囤票轉為代消費者搶票，加收代搶費用；官方打擊黃牛力道受挫。

周杰倫2023嘉年華世界巡迴演唱會上海站將於10月12至15日舉行，門票12日6時開賣，11萬張門票秒殺。這場演唱會購票採用實名制，也就是購買人必須在買票時提供身分資料，購買人就是入場者，門票可退，不能轉贈、轉售；演出開始前48小時停止退票。

《第一財經》報導，演唱會要求購票實名制，黃牛卻仍有生存空間，過去做的生意是囤票、哄抬價錢，現則轉為代消費者搶票。在購票實名制要求下，先由委託人提供黃牛身分資料，由黃牛在門票開賣時代為搶購；如果沒有搶到門票，費用將會100%退還給委託人。

周杰倫演唱會天津站在上週舉行，這場演唱會沒有執行購票實名制，黃牛在二手平台將人民幣2000元（約新台幣8800元）門票炒作達數萬元。上海站執行購票實名制，消費者必須在票務平台登記身分資料才能購買，入場時進行身分辨識，購買人與入場者必須是同一人。

報導指出，根據實測，周杰倫演唱會上海站看台門票價格580元至1280元不等，黃牛代搶價格為一張門票1500元；內場門票價格2080元，黃牛代搶價格為一張2500元，黃牛有些是人工代搶，也有黃牛會透過特殊軟體搶票。

報導引述清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭的分析表示，在大多情況下，演唱會購票實名制，有助於遏制黃牛作為，前提是主辦單位必須做好消費者個人資料保護和簡化退票手續。

為了遏止黃牛、第三方平台囤票、拉抬價格歪風，中國官方推出系列措施，要求抵制黃牛作為。文化和旅遊部市場管理司在6月14日表示，演唱會門票實名制是主辦單位抵制黃牛的一種措施，對於打擊囤票、炒作票價等違法違規行為可起作用，有利於維護演出票務市場秩序；在相關措施下，黃牛沒有消失。

中國加強監管大型演出活動 首度祭出實名購票入場防黃牛

（中央社）中國官方13日發布通知，加強對演唱會、音樂節等5000人以上大型營業性演出活動的規範管理，除了從嚴審批與風險評估，嚴防活動脫序，針對民眾詬病的黃牛搶票，首度祭出實名購票、實名入場制。

中國疫情後出現演唱會熱潮，但民眾抱怨黃牛搶票哄抬天價；8月6日在陝西西安市舉行的TFBOYS十週年演唱會，因為出現大批粉絲舉旗占路遊行等脫序行為，引發中共當局震怒，一度下令西安取消接續的大型演出活動。

中國文化和旅遊部、公安部13日發布「關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康有序發展的通知」。

「通知」稱，當前，演出市場快速恢復發展，演唱會、音樂節等大型營業性演出活動大量增加，在滿足人民群眾精神文化需求的同時，個別演出活動中「炒票倒票、非理性追星、不文明觀演」等問題也較為突出。

「通知」要求各地有關部門嚴格審批管理，展開風險評估，還要求演出舉辦單位風險自評，將「網上熱度、輿情反應、線民評價」等網路特徵納入評估範疇，建立網上網下風險綜合評估體系。

「通知」並要求加強票務管理，明定大型演出活動實行「實名購票和實名入場制度」，每場演出每個身分證件只能購買一張門票，購票人與入場人身分訊息保持一致。

「通知」還要求進一步提高大型演出活動門票銷售比例，演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%。對其餘15%的門票，應當在演出前24小時進行個人訊息綁定，做到「實名綁定、實名入場」。

中國兩部門還要求有關部門加強對大型演出活動的實地檢查，現場核驗演員訊息及演出節目內容，「嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為」。

「通知」還要求要加強對演出票務銷售平台的管理，加大對倒賣演出票證的打擊整治力度；公安機關要打擊「流量造假、造謠傳謠、侵犯隱私，以及聚眾鬧事、滋事鬥毆」等網上網下各類違法犯罪活動。適時公布典型案例，及時警示震懾，以正視聽。

根據「通知」，大型演出活動禁止觀眾攜帶影響正常觀演的物品入場，演出舉辦單位要加強現場巡查，及時制止不文明觀演行為，維護觀演秩序。

中國近期演唱會安檢越來越嚴，除了一般的危險刀具、用品、攝影器材，還禁止攜帶螢光棒、雷射筆、燈牌、橫幅、鑼鼓、標語、揚聲器及一切發光飾品；部分演唱會甚至禁止攜帶A4白紙進入，嚴防出現「白紙運動2.0」的畫面。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺