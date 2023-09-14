周杰倫上海演唱會購票實名制，黃牛代搶抬價猖獗，中國加強監管大型演出活動
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《第一財經》報導，演唱會要求購票實名制，黃牛卻仍有生存空間，過去做的生意是囤票、哄抬價錢，現則轉為代消費者搶票。在購票實名制要求下，先由委託人提供黃牛身分資料，由黃牛在門票開賣時代為搶購；如果沒有搶到門票，費用將會100%退還給委託人。
周杰倫上海演唱會購票實名制 黃牛代搶抬價猖獗
（中央社）周杰倫2023嘉年華世界巡迴演唱會上海站門票開賣後秒殺。在採取「實名制」購票規則下，黃牛仍有生存空間，從囤票轉為代消費者搶票，加收代搶費用；官方打擊黃牛力道受挫。
周杰倫2023嘉年華世界巡迴演唱會上海站將於10月12至15日舉行，門票12日6時開賣，11萬張門票秒殺。這場演唱會購票採用實名制，也就是購買人必須在買票時提供身分資料，購買人就是入場者，門票可退，不能轉贈、轉售；演出開始前48小時停止退票。
《第一財經》報導，演唱會要求購票實名制，黃牛卻仍有生存空間，過去做的生意是囤票、哄抬價錢，現則轉為代消費者搶票。在購票實名制要求下，先由委託人提供黃牛身分資料，由黃牛在門票開賣時代為搶購；如果沒有搶到門票，費用將會100%退還給委託人。
周杰倫演唱會天津站在上週舉行，這場演唱會沒有執行購票實名制，黃牛在二手平台將人民幣2000元（約新台幣8800元）門票炒作達數萬元。上海站執行購票實名制，消費者必須在票務平台登記身分資料才能購買，入場時進行身分辨識，購買人與入場者必須是同一人。
報導指出，根據實測，周杰倫演唱會上海站看台門票價格580元至1280元不等，黃牛代搶價格為一張門票1500元；內場門票價格2080元，黃牛代搶價格為一張2500元，黃牛有些是人工代搶，也有黃牛會透過特殊軟體搶票。
報導引述清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭的分析表示，在大多情況下，演唱會購票實名制，有助於遏制黃牛作為，前提是主辦單位必須做好消費者個人資料保護和簡化退票手續。
為了遏止黃牛、第三方平台囤票、拉抬價格歪風，中國官方推出系列措施，要求抵制黃牛作為。文化和旅遊部市場管理司在6月14日表示，演唱會門票實名制是主辦單位抵制黃牛的一種措施，對於打擊囤票、炒作票價等違法違規行為可起作用，有利於維護演出票務市場秩序；在相關措施下，黃牛沒有消失。
中國加強監管大型演出活動 首度祭出實名購票入場防黃牛
（中央社）中國官方13日發布通知，加強對演唱會、音樂節等5000人以上大型營業性演出活動的規範管理，除了從嚴審批與風險評估，嚴防活動脫序，針對民眾詬病的黃牛搶票，首度祭出實名購票、實名入場制。
中國疫情後出現演唱會熱潮，但民眾抱怨黃牛搶票哄抬天價；8月6日在陝西西安市舉行的TFBOYS十週年演唱會，因為出現大批粉絲舉旗占路遊行等脫序行為，引發中共當局震怒，一度下令西安取消接續的大型演出活動。
中國文化和旅遊部、公安部13日發布「關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康有序發展的通知」。
「通知」稱，當前，演出市場快速恢復發展，演唱會、音樂節等大型營業性演出活動大量增加，在滿足人民群眾精神文化需求的同時，個別演出活動中「炒票倒票、非理性追星、不文明觀演」等問題也較為突出。
「通知」要求各地有關部門嚴格審批管理，展開風險評估，還要求演出舉辦單位風險自評，將「網上熱度、輿情反應、線民評價」等網路特徵納入評估範疇，建立網上網下風險綜合評估體系。
「通知」並要求加強票務管理，明定大型演出活動實行「實名購票和實名入場制度」，每場演出每個身分證件只能購買一張門票，購票人與入場人身分訊息保持一致。
「通知」還要求進一步提高大型演出活動門票銷售比例，演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%。對其餘15%的門票，應當在演出前24小時進行個人訊息綁定，做到「實名綁定、實名入場」。
中國兩部門還要求有關部門加強對大型演出活動的實地檢查，現場核驗演員訊息及演出節目內容，「嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為」。
「通知」還要求要加強對演出票務銷售平台的管理，加大對倒賣演出票證的打擊整治力度；公安機關要打擊「流量造假、造謠傳謠、侵犯隱私，以及聚眾鬧事、滋事鬥毆」等網上網下各類違法犯罪活動。適時公布典型案例，及時警示震懾，以正視聽。
根據「通知」，大型演出活動禁止觀眾攜帶影響正常觀演的物品入場，演出舉辦單位要加強現場巡查，及時制止不文明觀演行為，維護觀演秩序。
中國近期演唱會安檢越來越嚴，除了一般的危險刀具、用品、攝影器材，還禁止攜帶螢光棒、雷射筆、燈牌、橫幅、鑼鼓、標語、揚聲器及一切發光飾品；部分演唱會甚至禁止攜帶A4白紙進入，嚴防出現「白紙運動2.0」的畫面。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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