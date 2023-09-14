2023/09/14,
音樂

「泰勒絲現象」火熱，美國報業集團開出記者專缺，唯一任務是報導流行樂天后一舉一動

「泰勒絲現象」火熱，美國報業集團開出記者專缺，唯一任務是報導流行樂天后一舉一動
Photo Credit: GettyImages

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甘尼特報團擁有全國性報紙《今日美國報》以及許多地方報紙，過去幾年它在地方市場多次裁員。去年12月，它裁撤了新聞部門6%的員工。現在，集團正尋找一位「經驗豐富」和「以影片為主」的記者，同時也是「充滿活力的寫作者、攝影師和社群媒體專家」來報導泰勒絲，而且只要報導她一人。

（中央社）許多娛樂記者每天都沉浸在泰勒絲（Taylor Swift）現象，畢竟這位流行樂天后的一舉一動無不令廣大樂迷關注。美國大型報業集團現在甚至開出記者專缺，任務只有一個：報導泰勒絲。

《法新社》報導，美國最大報紙發行商甘尼特報團（Gannett），旗下擁有包括《今日美國報》（USA Today）等200多家日報。它的人才招聘網站現在有了一個新的記者職缺，工作內容是替《田納西人報》（The Tennessean）和《今日美國報》專門報導泰勒絲。

這份求才啟事寫著：「理想人選需有幹勁、富創造力且精力充沛，能捕捉泰勒絲正進行的巡演和即將發行的專輯的吸睛之處，同時還要深度分析她的音樂和職業生涯。」

「我們正在尋找一位有思想卻不帶偏見的記者，能透過精心撰寫的內容迅速培養全國閱聽眾，迎合讀者需求。這位記者將記錄泰勒絲未來巡演的最重要時刻，為《田納西人報》和《今日美國報》及200多個地方媒體的讀者提供內部觀點。」

甘尼特報團擁有全國性報紙《今日美國報》以及許多地方報紙，過去幾年它在地方市場多次裁員。去年12月，它裁撤了新聞部門6%的員工。

現在，集團正尋找一位「經驗豐富」和「以影片為主」的記者，同時也是「充滿活力的寫作者、攝影師和社群媒體專家」來報導泰勒絲，而且只要報導她一人。

這份工作的薪資範圍很廣，從時薪21.63美元（約新台幣691元）到50.87美元（約新台幣1626元）都有可能，而且需要出國旅行。

泰勒絲近年來出了幾張新專輯，也重新錄製早期作品並獲得巨大成功。不過儘管如此，很少會有媒體專派記者報導某個特定人物，特別是此人並非國家元首或政府高階官員。

現年33歲的泰勒絲目前聲勢如日中天，演出內容橫跨多年歌唱生涯的Eras Tour巡迴演唱會，預計將創下第一個總收入達到10億美元的巡演紀錄。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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