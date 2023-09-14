皮尤研究中心調查報告：新加坡宗教多元及包容性領先東南亞

綜合《亞洲新聞台》、《海峽時報》報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）在週二（12）發布的一份針對地區性宗教的研究報告中發現，有高比例的新加坡人曾改變過宗教信仰；此外，多數新加坡人認為不同的信仰皆與新加坡的文化及價值觀兼容，並認為宗教與政治應該要分開。

這項調查於2022年6月至9月進行，並涉及新加坡、柬埔寨、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞和印尼的1萬3千多人，其中超過2千名新加坡人參與調查。

宗教信仰與轉變

近30%的新加坡人認為自己是佛教徒，是該國信仰比例最高的宗教，而新加坡也是6個國家中，唯一沒有單一宗教占多數的國家，其他國家大多家都具有超過半數的佛教徒及穆斯林。

此外，將近90%的新加坡人表示，伊斯蘭教、基督教、印度教、中國傳統宗教以及當地信仰或本土宗教都與新加坡的文化和價值觀兼容。

研究還發現新加坡人改變宗教的趨勢。在其他國家，幾乎所有成年人依舊認同他們從小出生就信仰的宗教，但在新加坡，有35%人表示曾經改變過他們的信仰。

32%的新加坡受訪者表示，他們是在佛教徒的環境中長大的，但目前只有26%的人認為自己是佛教徒；15%的受訪者表示他們是在中國傳統宗教的熏陶下長大的，但只有6%的人認為自己仍信奉中國傳統宗教。

相較之下，雖然僅有11%的人在基督教背景下成長，但信奉基督教的人卻有17%；而在無宗教信仰背景下成長的人比例有13%，但22%的受訪者表示目前沒有信仰。

上述數據顯示，隨著「宗教轉變」，信奉佛教及中國傳統宗教的新加坡人越來越少，基督徒或無宗教信仰的比例則上升。然而， 有宗教信仰的人並沒有完全否認宗教或精神信仰和習俗， 相反地，在沒有信仰的新加坡受訪者中，65%的人認為業力存在；62%的人相信上帝或「看不見的存在」； 43%的人認為自己可以感覺到已故親人的存在。

研究還指出，受過更多教育的人比其他成年人更有可能認為世界上存在看不見的生物，比如神靈或靈魂。 在新加坡，76%受過大學教育的成年人相信存在「看不見的存在」，而其他國家受訪者的此比例為65%。

影響國家及民族認同的因素

皮尤研究中心還調查了影響各國民眾對於自身國家認同的影響因素，其中只有40%的新加坡受訪者認為出身在新加坡本地對於國家認同來說十分重要，其他國家的此項比例皆超過70%。

此外，在馬來西亞與印尼，分別有67%及81%的受訪者認為，穆斯林身分是成為真正的馬來西亞／印尼人的關鍵；而在泰國受訪者中，73％的人認為成為佛教徒是成為真正的泰國人的重要因素。

但在沒有多數宗教信仰的新加坡，只有13%的人表示成為佛教徒是成為真正新加坡人的關鍵。

在種族和民族歸屬感方面也有類似的趨勢，80%的泰國受訪者表示，是否為國內的主要民族對於成為真正的泰國人非常重要；馬來西亞的比例為69%，在印尼則為75%，但只有19%的新加坡人有這種感覺。

根據2020年的人口普查，華裔人口將近佔新加坡居民的75%，是該國的主要民族。

此外，新加坡不同意自己民族文化優於其他國家的比例也最高，只有61%的人認為新加坡的民族文化更優越。相比之下，泰國76%、印尼89%、馬來西亞91% 和柬埔寨93%的人認為自己的民族文化優於其他國家。

宗教與政治

在新加坡，政治和宗教混合的想法普遍遭到拒絕。只有26%的佛教徒、41%的穆斯林、26%的基督徒和37%的印度教徒支持他們的宗教領袖談論他們支持的政黨或政客。

此外，研究顯示穆斯林比起佛教徒更支持宗教領袖參與政治。例如，58％的印尼穆斯林和69％的馬來西亞穆斯林認為宗教領袖應該公開談論他們支持的政治家和政黨；但在泰國、柬埔寨和斯里蘭卡，只有不到一半的佛教徒認為這種宗教參與政治是可以接受的。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒