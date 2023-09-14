皮尤研究中心調查報告：新加坡宗教多元及包容性領先東南亞
我們想讓你知道的是
皮尤研究中心調查新加坡、柬埔寨、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞和印尼各國發現，35%的新加坡人曾在一生中改變宗教信仰，是調查中的國家的最高比例；此外，多數新加坡人認為不同的信仰皆與新加坡的文化及價值觀兼容，並認為宗教與政治應該要分開，皆與其他國家呈現不同的樣貌。
綜合《亞洲新聞台》、《海峽時報》報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）在週二（12）發布的一份針對地區性宗教的研究報告中發現，有高比例的新加坡人曾改變過宗教信仰；此外，多數新加坡人認為不同的信仰皆與新加坡的文化及價值觀兼容，並認為宗教與政治應該要分開。
這項調查於2022年6月至9月進行，並涉及新加坡、柬埔寨、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞和印尼的1萬3千多人，其中超過2千名新加坡人參與調查。
宗教信仰與轉變
近30%的新加坡人認為自己是佛教徒，是該國信仰比例最高的宗教，而新加坡也是6個國家中，唯一沒有單一宗教占多數的國家，其他國家大多家都具有超過半數的佛教徒及穆斯林。
此外，將近90%的新加坡人表示，伊斯蘭教、基督教、印度教、中國傳統宗教以及當地信仰或本土宗教都與新加坡的文化和價值觀兼容。
研究還發現新加坡人改變宗教的趨勢。在其他國家，幾乎所有成年人依舊認同他們從小出生就信仰的宗教，但在新加坡，有35%人表示曾經改變過他們的信仰。
32%的新加坡受訪者表示，他們是在佛教徒的環境中長大的，但目前只有26%的人認為自己是佛教徒；15%的受訪者表示他們是在中國傳統宗教的熏陶下長大的，但只有6%的人認為自己仍信奉中國傳統宗教。
相較之下，雖然僅有11%的人在基督教背景下成長，但信奉基督教的人卻有17%；而在無宗教信仰背景下成長的人比例有13%，但22%的受訪者表示目前沒有信仰。
上述數據顯示，隨著「宗教轉變」，信奉佛教及中國傳統宗教的新加坡人越來越少，基督徒或無宗教信仰的比例則上升。然而，有宗教信仰的人並沒有完全否認宗教或精神信仰和習俗，相反地，在沒有信仰的新加坡受訪者中，65%的人認為業力存在；62%的人相信上帝或「看不見的存在」；43%的人認為自己可以感覺到已故親人的存在。
研究還指出，受過更多教育的人比其他成年人更有可能認為世界上存在看不見的生物，比如神靈或靈魂。在新加坡，76%受過大學教育的成年人相信存在「看不見的存在」，而其他國家受訪者的此比例為65%。
影響國家及民族認同的因素
皮尤研究中心還調查了影響各國民眾對於自身國家認同的影響因素，其中只有40%的新加坡受訪者認為出身在新加坡本地對於國家認同來說十分重要，其他國家的此項比例皆超過70%。
此外，在馬來西亞與印尼，分別有67%及81%的受訪者認為，穆斯林身分是成為真正的馬來西亞／印尼人的關鍵；而在泰國受訪者中，73％的人認為成為佛教徒是成為真正的泰國人的重要因素。
但在沒有多數宗教信仰的新加坡，只有13%的人表示成為佛教徒是成為真正新加坡人的關鍵。
在種族和民族歸屬感方面也有類似的趨勢，80%的泰國受訪者表示，是否為國內的主要民族對於成為真正的泰國人非常重要；馬來西亞的比例為69%，在印尼則為75%，但只有19%的新加坡人有這種感覺。
根據2020年的人口普查，華裔人口將近佔新加坡居民的75%，是該國的主要民族。
此外，新加坡不同意自己民族文化優於其他國家的比例也最高，只有61%的人認為新加坡的民族文化更優越。相比之下，泰國76%、印尼89%、馬來西亞91% 和柬埔寨93%的人認為自己的民族文化優於其他國家。
宗教與政治
在新加坡，政治和宗教混合的想法普遍遭到拒絕。只有26%的佛教徒、41%的穆斯林、26%的基督徒和37%的印度教徒支持他們的宗教領袖談論他們支持的政黨或政客。
此外，研究顯示穆斯林比起佛教徒更支持宗教領袖參與政治。例如，58％的印尼穆斯林和69％的馬來西亞穆斯林認為宗教領袖應該公開談論他們支持的政治家和政黨；但在泰國、柬埔寨和斯里蘭卡，只有不到一半的佛教徒認為這種宗教參與政治是可以接受的。
新聞來源
- Buddhism, Islam and Religious Pluralism in South and Southeast Asia（皮尤研究中心）
- Singapore tops Southeast Asia in seeing different religions as compatible with society: Survey（亞洲新聞台）
- Singapore stands out in survey linking national identity to ethnicity and religion（海峽時報）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html