郭台銘宣布副手賴佩霞：首重與全民溝通、盼凝聚共識團結台灣

郭台銘與賴佩霞搭檔競選總統副總統，盼凝聚共識團結台灣

（中央社）鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布，與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選。郭台銘說，他將借重賴佩霞的女性視角、專業能力及溝通技巧，凝聚台灣社會集體共識，帶領台灣走向團結與茁壯。

郭台銘今天上午在張榮發基金會宣布副手人選，現場約有百餘名支持者相挺，郭台銘妻子曾馨瑩、台灣大學財務金融學系兼任教授級專業技術人員陳嫦芬等人出席。

郭台銘致詞說，大家對賴佩霞的印象可能各有不同，年紀稍長者記得的是歌聲動聽、與已故綜藝天王豬哥亮同台演出的賴佩霞；年紀稍小者想到的是推廣身心靈運動、宣揚非暴力溝通的精神導師；年紀更輕者則認識影集《人選之人—造浪者》中飾演總統候選人並當選的林月真。

郭台銘說，賴佩霞有許多面貌，但在他眼中，賴佩霞是女性運動提倡者與推動者，也是追求和平的工作者，且不只是國與國或人與人之間的和平，更注重每個人內在的身心和平。

他指出，賴佩霞曾運用溝通技巧協助許多家庭、企業團隊消弭彼此的衝突，也是暨南大學法學博士，過去幾年在美國哈佛大學甘迺迪學院研究，對政治領域毫不陌生，同學都是世界各國的重要幕僚。

郭台銘指出，他曾說過，他的搭檔一定「能力比我強、愛心比我強、對全民共識的凝聚力比我強」，賴佩霞便是這位萬中選一的最佳人選，也是他選擇副手的唯一人選。

郭台銘表示，他將倚重賴佩霞的女性視角，為台灣打造更公平、更對等的兩性文化；借重賴佩霞對身心靈研究的專業能力，將台灣打造成充滿愛與慈悲的和平社會；藉由賴佩霞的溝通技巧，凝聚台灣社會集體共識，讓台灣不再充滿內耗與衝突，而是走向團結，更加茁壯。

郭台銘認為，這次總統大選是台灣的關鍵轉折點，對台灣的未來至關重要，他與賴佩霞沒有任何政治包袱，更深知民間需求，2人渴望為民服務，將成為「最強組合」，為台灣打造成出耳目一新的氣象，「台灣加油！中華民國萬歲！」

賴佩霞當郭台銘副手，投入大選首重與全民溝通

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，今天公布副手為藝人賴佩霞。賴佩霞表示，自己專長是溝通、協調，接下來首先要與內部人員溝通、與媒體溝通、與在野黨溝通，而最重要的是與全國民眾溝通。

郭台銘在張榮發基金會召開記者會，公布副手為藝人賴佩霞；賴佩霞曾在政治幕僚職人劇《人選之人—造浪者》飾演總統候選人。今天約有百餘名支持者來到記者會現場相挺，郭台銘妻子曾馨瑩，以及先前傳出可能搭檔的台大財金系兼任教授陳嫦芬也出席。

郭台銘說，將倚重賴佩霞女性視角，為台灣打造更公平、更對等的兩性文化，這次總統大選是台灣的關鍵轉折點，對台灣未來至關重要，他與賴佩霞沒有任何政治包袱，更深知民間需求。

賴佩霞致詞時，對著郭台銘說，「您已經不是鴻海董事長，請您先跟以前的競爭對手喝咖啡吧」，並笑稱，很難想像怎麼會有人這麼不討喜，明明有實力、又有錢，「怎麼會把自己弄成民調這麼低」。

賴佩霞表示，自己專長是溝通、協調，除了偶爾演戲，過去30多年都在唸書、研究心理學，接下來首先要做的是與內部人員溝通、與媒體溝通、與在野黨溝通，而最重要的是與全國民眾溝通。

賴佩霞指出，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願，希望除了霸氣總裁，大家還能認識郭台銘有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面，在不久的將來，會更清楚地說明政見。

她表示，數十年投入大量心血研究心理學，深知為了身心健康，必須關心經濟，經濟一旦下滑，人的精神會受影響，接著可能是家庭破碎，甚至一蹶不振，在網路上看到國外那些滿街遊民的場景，「是我們的借鏡，絕對不能讓它發生在台灣。」

賴佩霞並哽咽提到，她不會忘記2016年一例一休政策實施以來，讓原本生意興隆的老店，鐵門一家一家拉下，原本熱鬧街道轉眼變成無人打理的空巷。她強調，沒有跟老百姓討論的政策所引發骨牌效應，不是一般人所能想像，需要有專業素養、有實務經驗的人來制訂對的政策。

根據中選會公告連署參選正副總統的相關時程，9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。

郭台銘副手賴佩霞，柯文哲：不錯人選

鴻海集團創辦人郭台銘宣布將與藝人賴佩霞搭檔競逐總統選舉，台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，賴佩霞是資深演員，這幾年也做了一些公益事業，是不錯人選。

柯文哲上午出席民眾黨台中市立法委員參選人蔡壁如大甲服務處座談前，接受媒體聯訪被問及找女性副手規劃及進度時說，正在進行中。

郭台銘稍早說，將借重賴佩霞女性視角、專業能力及溝通技巧，凝聚台灣社會集體共識，帶領台灣走向團結與茁壯。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範