郭台銘宣布副手賴佩霞：首重與全民溝通、盼凝聚共識團結台灣
我們想讓你知道的是
賴佩霞表示，自己專長是溝通、協調，除了偶爾演戲，過去30多年都在唸書、研究心理學，接下來首先要做的是與內部人員溝通、與媒體溝通、與在野黨溝通，而最重要的是與全國民眾溝通。賴佩霞指出，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願，希望除了霸氣總裁，大家還能認識郭台銘有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面，在不久的將來，會更清楚地說明政見。
郭台銘與賴佩霞搭檔競選總統副總統，盼凝聚共識團結台灣
（中央社）鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布，與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選。郭台銘說，他將借重賴佩霞的女性視角、專業能力及溝通技巧，凝聚台灣社會集體共識，帶領台灣走向團結與茁壯。
郭台銘今天上午在張榮發基金會宣布副手人選，現場約有百餘名支持者相挺，郭台銘妻子曾馨瑩、台灣大學財務金融學系兼任教授級專業技術人員陳嫦芬等人出席。
郭台銘致詞說，大家對賴佩霞的印象可能各有不同，年紀稍長者記得的是歌聲動聽、與已故綜藝天王豬哥亮同台演出的賴佩霞；年紀稍小者想到的是推廣身心靈運動、宣揚非暴力溝通的精神導師；年紀更輕者則認識影集《人選之人—造浪者》中飾演總統候選人並當選的林月真。
郭台銘說，賴佩霞有許多面貌，但在他眼中，賴佩霞是女性運動提倡者與推動者，也是追求和平的工作者，且不只是國與國或人與人之間的和平，更注重每個人內在的身心和平。
他指出，賴佩霞曾運用溝通技巧協助許多家庭、企業團隊消弭彼此的衝突，也是暨南大學法學博士，過去幾年在美國哈佛大學甘迺迪學院研究，對政治領域毫不陌生，同學都是世界各國的重要幕僚。
郭台銘指出，他曾說過，他的搭檔一定「能力比我強、愛心比我強、對全民共識的凝聚力比我強」，賴佩霞便是這位萬中選一的最佳人選，也是他選擇副手的唯一人選。
郭台銘表示，他將倚重賴佩霞的女性視角，為台灣打造更公平、更對等的兩性文化；借重賴佩霞對身心靈研究的專業能力，將台灣打造成充滿愛與慈悲的和平社會；藉由賴佩霞的溝通技巧，凝聚台灣社會集體共識，讓台灣不再充滿內耗與衝突，而是走向團結，更加茁壯。
郭台銘認為，這次總統大選是台灣的關鍵轉折點，對台灣的未來至關重要，他與賴佩霞沒有任何政治包袱，更深知民間需求，2人渴望為民服務，將成為「最強組合」，為台灣打造成出耳目一新的氣象，「台灣加油！中華民國萬歲！」
賴佩霞當郭台銘副手，投入大選首重與全民溝通
鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，今天公布副手為藝人賴佩霞。賴佩霞表示，自己專長是溝通、協調，接下來首先要與內部人員溝通、與媒體溝通、與在野黨溝通，而最重要的是與全國民眾溝通。
郭台銘在張榮發基金會召開記者會，公布副手為藝人賴佩霞；賴佩霞曾在政治幕僚職人劇《人選之人—造浪者》飾演總統候選人。今天約有百餘名支持者來到記者會現場相挺，郭台銘妻子曾馨瑩，以及先前傳出可能搭檔的台大財金系兼任教授陳嫦芬也出席。
郭台銘說，將倚重賴佩霞女性視角，為台灣打造更公平、更對等的兩性文化，這次總統大選是台灣的關鍵轉折點，對台灣未來至關重要，他與賴佩霞沒有任何政治包袱，更深知民間需求。
賴佩霞致詞時，對著郭台銘說，「您已經不是鴻海董事長，請您先跟以前的競爭對手喝咖啡吧」，並笑稱，很難想像怎麼會有人這麼不討喜，明明有實力、又有錢，「怎麼會把自己弄成民調這麼低」。
賴佩霞表示，自己專長是溝通、協調，除了偶爾演戲，過去30多年都在唸書、研究心理學，接下來首先要做的是與內部人員溝通、與媒體溝通、與在野黨溝通，而最重要的是與全國民眾溝通。
賴佩霞指出，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願，希望除了霸氣總裁，大家還能認識郭台銘有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面，在不久的將來，會更清楚地說明政見。
她表示，數十年投入大量心血研究心理學，深知為了身心健康，必須關心經濟，經濟一旦下滑，人的精神會受影響，接著可能是家庭破碎，甚至一蹶不振，在網路上看到國外那些滿街遊民的場景，「是我們的借鏡，絕對不能讓它發生在台灣。」
賴佩霞並哽咽提到，她不會忘記2016年一例一休政策實施以來，讓原本生意興隆的老店，鐵門一家一家拉下，原本熱鬧街道轉眼變成無人打理的空巷。她強調，沒有跟老百姓討論的政策所引發骨牌效應，不是一般人所能想像，需要有專業素養、有實務經驗的人來制訂對的政策。
根據中選會公告連署參選正副總統的相關時程，9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。
郭台銘副手賴佩霞，柯文哲：不錯人選
鴻海集團創辦人郭台銘宣布將與藝人賴佩霞搭檔競逐總統選舉，台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，賴佩霞是資深演員，這幾年也做了一些公益事業，是不錯人選。
柯文哲上午出席民眾黨台中市立法委員參選人蔡壁如大甲服務處座談前，接受媒體聯訪被問及找女性副手規劃及進度時說，正在進行中。
郭台銘稍早說，將借重賴佩霞女性視角、專業能力及溝通技巧，凝聚台灣社會集體共識，帶領台灣走向團結與茁壯。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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