2023/09/14,
醫療

食藥署通過莫德納最新版疫苗EUA：疫苗到貨後最快一週可完成檢驗封緘，9月底前有望開打

食藥署通過莫德納最新版疫苗EUA：疫苗到貨後最快一週可完成檢驗封緘，9月底前有望開打
圖為接種站醫護人員將疫苗從瓶中抽出準備施打之示意圖。Photo Credit: 中央社

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疾管署發言人曾淑慧昨（13）日晚間接受媒體聯訪說明，首批預估將有200萬劑；先前預估最快9月最後一週開打，不過疫苗進口後還需要檢驗封緘等流程，才能給醫療院所施打，下週二（9/19）會再進一步說明接種規劃。

（中央社）衛福部食藥署昨（13）日公布，通過莫德納XBB.1.5疫苗EUA（緊急使用授權），適用於6個月以上兒童、青少年及成人，因已收到測試標準品，疫苗到貨後最快7天可完成檢驗封緘，9月底前有望開打。

台灣在今年5月1日將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），由第5類法定傳染病改為第4類、指揮中心同步解編，但疫情仍持續。根據衛福部疾病管制署統計，近4週監測總計，本土檢出病毒株XBB為主流株、占99%。

衛福部食品藥物管理署昨日召開專家會議，審查莫德納公司COVID-19最新一代XBB.1.5疫苗緊急使用授權。食藥署副署長陳惠芳昨日傍晚接受媒體電訪表示，會中通過核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入，適用於6個月以上兒童、青少年及成人的主動免疫接種。

目前食藥署已收到檢測品，包括標準品跟疫苗樣品都有，根據過去經驗，疫苗到貨後最快7天可完成檢驗封緘作業，陳惠芳說，正預作相關事宜，一定會全力配合疾管署的疫苗接種政策規劃。

疾管署發言人曾淑慧昨日晚間接受媒體聯訪說明，首批預估將有200萬劑；先前預估最快9月最後一週開打，不過疫苗進口後還需要檢驗封緘等流程，才能給醫療院所施打，下週二（9/19）會再進一步說明接種規劃。

食藥署表示，經審查，XBB.1.5疫苗與先前已核准的莫德納疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性，可對目前流行的變異病毒株提供保護效益優勢；在安全性方面，不良反應與先前已核准的莫德納疫苗相似，以輕中度不良反應為主。

繼美國食品暨藥物管理局（FDA）於當地11日核准輝瑞BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗，作為加強針供入秋後全面施打。兩支新版回復為單價疫苗，能應對今年稍早Omicron的XBB.1.5變異株，台灣是第4個通過國家。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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