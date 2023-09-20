為什麼當別人說你八卦時，不需要感到難過？

文：可口的麵包

在這篇文章，你將會學到：

什麼樣類型的人偏好說八卦

當你被講八卦時，你不該難過的三個理由

要如何參與八卦的局又不會被欺負

以下內容出自：【快樂工作人Ep.97】茶水間生存術：「講八卦」其實也是管理手段之一？ ft. 郭建志

話說高中時，班上有一個男生（反正都畢業了應該可以說了），他會故意跟女生接觸、建立親密關係，交換彼此的八卦或是對別人的抱怨。阿偏偏這些內容都是那種最難聽的，所以那時候班上有點被他搞得烏煙瘴氣。

他的交友策略就是如此，藉由獲取情報，再跟其他人變熟。而他在畢業紀念冊上有一個稱號「情報商」，就是在講這件事。話說我上大學時同樣的人又出現了，我都叫他「廣播電台」，偏偏他就是我認識的人。

這也導致我對八卦這件事非常反感。然而，講八卦這件事情真的不好嗎，其背後又有什麼原因呢？這次會以心理學專業角度嘗試解釋。

八卦是什麼？

八卦的定義是「談論不在場的人的價值觀、行為、理念」，簡單來說：

老闆穿的衣服好醜。

他買了一個很貴的CHANEL包包，超漂亮的。

所以其實你談論你家發生的趣聞，或是跟別人抱怨老師有多麼討厭，都是八卦的範疇可見，八卦有正向跟負向的訊息，而且依照講的人的標準而定。

什麼樣的人喜愛講八卦？

在Podcast中，講者有提到喜愛講八卦的人的特徵：

有權力需求：想在這個圈子或是場域藉由收集資訊，獲得話語權。

有控制慾：因為覺得大家都要聽他的，所以會在八卦中參雜自己的價值判斷，建立自己的道德體系。

充滿焦慮感：因為感到焦慮，怕自己在圈子裡面待不住，想要藉由評判他人提高自我價值感。

話說我大學時，剛好遇到兩個人：一個是「有需求」；另外一個是「有控制慾、充滿焦慮感」，這樣的背景之下，他們就成為了「供需的共生關係」，他們一個講八卦，一個聽八卦，阿有時候還會互相交換八卦，所以我常常跟我同學開玩笑：

在我們系，在宿舍跌一跤，隔天全系都會知道了。

我相信，也是這種人，讓大家對於八卦反感。然而，八卦卻有演化學上的重要依據。人們會藉由講八卦拉近距離，並且排除對他們生活會產生負面影響的人。

心理學家研究發現，比起分享積極的訊息，一起憎恨某人能夠更親近（比如你跟你同學嘲笑某明星之類的）。

綜上所述，人類愛八卦是一種自遠古流傳下來的社會習性。

那麼，自己為何會變成八卦主角呢？

為何自己會被講八卦？

1. 人怕出名豬怕肥、樹大招風

儒家社會中，常常尋求中庸之道，確實能夠讓自己躲避流言蜚語。不過被講八卦真的不好嗎？

Podcast中提到，被講八卦的人有分兩種：

富有極端表現的人：例如工作表現特別出色、成績很好，或是做人很差等等。

在場域當中位階高的人：例如教授、主管。

在這樣的前提下，其實可以放寬心，理由在於：

2. 只要你變優秀了，就一定會被傳八卦

話說我以前高中考完學測因為考得不錯，自己的人生故事也被放上新聞，給高中用來做宣傳的作用。在那段時間，我隱隱約約覺得老師們、同學們對我的家境是否真實一直傳來傳去，甚至有人問我：新聞寫的是真的嗎？

當時的我覺得非常不舒服。因為我不太喜歡在一個地方冒出頭。不過我現在倒是可以比較理性的評價八卦對我的好壞：因為這樣，也讓我同學更加尊敬我，好像沒有什麼不好的。

很多人很怕寫部落格會被批評，然而我覺得不用這樣想。因為當你不紅時，沒有人會想要黑你。當你被黑時，也就代表你紅了。

Joeman曾經說過一句話：只要當到百萬YouTuber，一定會被炎上。

有時候不是你做錯事，而是當你成名了，一定會有人忌妒，想要貶低你。不過大可放寬心，因為這也代表你已經變優秀了。

一定要講八卦嗎？

要，不然你會沒朋友。

Podcast中提到，八卦是天性，不用這麼的反抗。八卦具有許多好處的。

依照研究指出：

感覺愉悅：聊別人八卦卻會分泌大量的腦內啡，讓人產生跟吃巧克力一樣的愉悅體驗。

促進人際關係：讓彼此認為「你跟我是站在同一線」。

助於身心舒暢：其效果就跟做一個SPA差不多的體驗。

不過，八卦本身有很多種類，其中有一個種類請一定要避免：惡意性八卦。

這種八卦是針對個人的價值評斷，不過往往沒有事實根據：

他每天都加班，是不是剩女啊？

而當你聽到這種話時，請跟講的人保持一定的距離。因為當你跟他變熟時，你也可能變成他的目標，這種朋友還是不要交了吧。

不過，不講八卦時可能你就會變成大家的共同攻擊目標，所以在講八卦時，務必要記住：根據事實，不帶評價。

比方，你可以說某人常常講你壞話，再將他講的內容都說出來。過程中務必情緒穩定理性，這樣也不會讓人家覺得你很容易被煽動，久而久之就不會有人想要抹黑你了。

總結

我希望大家知道一件事情：只要活著，就是會被講八卦。

在這樣的前提下，我們只能盡量降低八卦對我們人生的影響，因為就是會有人想要藉著講八卦提升自信心。有問題的是他們，不是你。

牛津大學的鄧巴教授說：

人是社會的人，不應該對八卦有太多負罪感和反感，應該「將其作為人類生活的重要部分，並且去接受它。」

八卦是人的天性，而好或壞完全是觀點的差別。重點是那個程度的拿捏——「不管如何，都不應該把別人的傷痛當作玩笑話來嘲笑，突現自己的優越感」。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：為什麼當別人說你八卦時，不一定要難過

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航