為什麼當別人說你八卦時，不需要感到難過？
我們想讓你知道的是
我希望大家知道一件事情：只要活著，就是會被講八卦。在這樣的前提下，我們只能盡量降低八卦對我們人生的影響，因為就是會有人想要藉著講八卦提升自信心。有問題的是他們，不是你。
文：可口的麵包
在這篇文章，你將會學到：
- 什麼樣類型的人偏好說八卦
- 當你被講八卦時，你不該難過的三個理由
- 要如何參與八卦的局又不會被欺負
以下內容出自：【快樂工作人Ep.97】茶水間生存術：「講八卦」其實也是管理手段之一？ ft. 郭建志
話說高中時，班上有一個男生（反正都畢業了應該可以說了），他會故意跟女生接觸、建立親密關係，交換彼此的八卦或是對別人的抱怨。阿偏偏這些內容都是那種最難聽的，所以那時候班上有點被他搞得烏煙瘴氣。
他的交友策略就是如此，藉由獲取情報，再跟其他人變熟。而他在畢業紀念冊上有一個稱號「情報商」，就是在講這件事。話說我上大學時同樣的人又出現了，我都叫他「廣播電台」，偏偏他就是我認識的人。
這也導致我對八卦這件事非常反感。然而，講八卦這件事情真的不好嗎，其背後又有什麼原因呢？這次會以心理學專業角度嘗試解釋。
八卦是什麼？
八卦的定義是「談論不在場的人的價值觀、行為、理念」，簡單來說：
老闆穿的衣服好醜。
他買了一個很貴的CHANEL包包，超漂亮的。
所以其實你談論你家發生的趣聞，或是跟別人抱怨老師有多麼討厭，都是八卦的範疇可見，八卦有正向跟負向的訊息，而且依照講的人的標準而定。
什麼樣的人喜愛講八卦？
在Podcast中，講者有提到喜愛講八卦的人的特徵：
- 有權力需求：想在這個圈子或是場域藉由收集資訊，獲得話語權。
- 有控制慾：因為覺得大家都要聽他的，所以會在八卦中參雜自己的價值判斷，建立自己的道德體系。
- 充滿焦慮感：因為感到焦慮，怕自己在圈子裡面待不住，想要藉由評判他人提高自我價值感。
話說我大學時，剛好遇到兩個人：一個是「有需求」；另外一個是「有控制慾、充滿焦慮感」，這樣的背景之下，他們就成為了「供需的共生關係」，他們一個講八卦，一個聽八卦，阿有時候還會互相交換八卦，所以我常常跟我同學開玩笑：
在我們系，在宿舍跌一跤，隔天全系都會知道了。
我相信，也是這種人，讓大家對於八卦反感。然而，八卦卻有演化學上的重要依據。人們會藉由講八卦拉近距離，並且排除對他們生活會產生負面影響的人。
心理學家研究發現，比起分享積極的訊息，一起憎恨某人能夠更親近（比如你跟你同學嘲笑某明星之類的）。
綜上所述，人類愛八卦是一種自遠古流傳下來的社會習性。
那麼，自己為何會變成八卦主角呢？
為何自己會被講八卦？
1. 人怕出名豬怕肥、樹大招風
儒家社會中，常常尋求中庸之道，確實能夠讓自己躲避流言蜚語。不過被講八卦真的不好嗎？
Podcast中提到，被講八卦的人有分兩種：
- 富有極端表現的人：例如工作表現特別出色、成績很好，或是做人很差等等。
- 在場域當中位階高的人：例如教授、主管。
在這樣的前提下，其實可以放寬心，理由在於：
2. 只要你變優秀了，就一定會被傳八卦
話說我以前高中考完學測因為考得不錯，自己的人生故事也被放上新聞，給高中用來做宣傳的作用。在那段時間，我隱隱約約覺得老師們、同學們對我的家境是否真實一直傳來傳去，甚至有人問我：新聞寫的是真的嗎？
當時的我覺得非常不舒服。因為我不太喜歡在一個地方冒出頭。不過我現在倒是可以比較理性的評價八卦對我的好壞：因為這樣，也讓我同學更加尊敬我，好像沒有什麼不好的。
很多人很怕寫部落格會被批評，然而我覺得不用這樣想。因為當你不紅時，沒有人會想要黑你。當你被黑時，也就代表你紅了。
Joeman曾經說過一句話：只要當到百萬YouTuber，一定會被炎上。
有時候不是你做錯事，而是當你成名了，一定會有人忌妒，想要貶低你。不過大可放寬心，因為這也代表你已經變優秀了。
一定要講八卦嗎？
要，不然你會沒朋友。
Podcast中提到，八卦是天性，不用這麼的反抗。八卦具有許多好處的。
依照研究指出：
- 感覺愉悅：聊別人八卦卻會分泌大量的腦內啡，讓人產生跟吃巧克力一樣的愉悅體驗。
- 促進人際關係：讓彼此認為「你跟我是站在同一線」。
- 助於身心舒暢：其效果就跟做一個SPA差不多的體驗。
不過，八卦本身有很多種類，其中有一個種類請一定要避免：惡意性八卦。
這種八卦是針對個人的價值評斷，不過往往沒有事實根據：
他每天都加班，是不是剩女啊？
而當你聽到這種話時，請跟講的人保持一定的距離。因為當你跟他變熟時，你也可能變成他的目標，這種朋友還是不要交了吧。
不過，不講八卦時可能你就會變成大家的共同攻擊目標，所以在講八卦時，務必要記住：根據事實，不帶評價。
比方，你可以說某人常常講你壞話，再將他講的內容都說出來。過程中務必情緒穩定理性，這樣也不會讓人家覺得你很容易被煽動，久而久之就不會有人想要抹黑你了。
總結
我希望大家知道一件事情：只要活著，就是會被講八卦。
在這樣的前提下，我們只能盡量降低八卦對我們人生的影響，因為就是會有人想要藉著講八卦提升自信心。有問題的是他們，不是你。
牛津大學的鄧巴教授說：
人是社會的人，不應該對八卦有太多負罪感和反感，應該「將其作為人類生活的重要部分，並且去接受它。」
八卦是人的天性，而好或壞完全是觀點的差別。重點是那個程度的拿捏——「不管如何，都不應該把別人的傷痛當作玩笑話來嘲笑，突現自己的優越感」。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：為什麼當別人說你八卦時，不一定要難過
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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