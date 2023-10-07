《3分鐘身心靈最高休息法》：明明睡飽了卻仍覺得疲憊？用對方法，才能改善不同類型的疲勞

文：邊境牧羊犬

你也有過這樣的情況嗎？明明每天睡滿8小時，上班的時候卻還是覺得有點疲倦，整天思索著工作、生活的所有雜事，一刻也無法靜下來？身為一位辦公室久坐的上班族，明明整天都坐在椅子上，哪兒也沒去，卻每天都覺得好累。

在工作繁忙的那段日子，我曾經就連睡覺的時候，腦子都無法停下來，不斷在腦中湧現有關工作的細節，無法克制自己，也因此睡得很差。如果你也有相同或類似的感受，也許你很適合嘗試看看這本書教給我的方法！

在《3分鐘身心靈最高休息法》一書裡，談到有關疲勞的種類，我們首先要了解自身的疲勞屬於哪一種類，才有辦法對症下藥去改善。作者川野泰周表示，疲勞可以分成「身體疲勞」與「大腦疲勞」，而大腦疲勞又能細分為「由負面情緒造成的心理疲勞（以下稱為心理疲勞）」以及「由多重作業造成的大腦疲勞（以下稱為大腦疲勞）」。

如何針對不同的疲勞種類進行「休息」？

一、身體疲勞

身體疲勞是最容易察覺、並且也最容易達成休息效果的一項疲勞種類，如果是勞力工作、剛進行完運動，這類型都屬於身體疲勞。

改善身體疲勞，只要好好休息睡一覺，就能補充體力恢復能量。

二、由負面情緒造成的心理疲勞

這一類的心理疲勞，造成的原因有可能是為家庭因素、職場關係等狀況在煩惱，而導致焦慮、提不起勁、注意力不集中、睡眠很淺等等症狀，甚至有些人無法察覺自己的心理疲勞，只覺得「很累」。

作者川野泰周表示，人的身體帶有「促進疲勞因子」與「防禦疲勞因子」，當難過、悲傷的情緒過多時，「促進疲勞因子」就會運作，讓大腦感到疲勞；然而反之，只要從事快樂、有興趣的事情，「防禦疲勞因子」就會活躍，因而防止大腦疲勞。

改善心理疲勞，只要進行正面積極的事情，就能防止大腦疲勞。

三、由多重作業造成的大腦疲勞

最常見也最讓人難以發現的，就是屬於多重作業造成的大腦疲勞！因為這樣的大腦疲勞超級容易產生的啊！促成這類型疲勞的原因，是大腦同時處理複數事務而導致的疲勞，比方說，「一邊說話、一邊打字」、「一邊工作，一邊想著工作的期限快到了」這類型事件，就會造成大腦疲勞。

是不是超級容易無意間就讓大腦疲勞呢？然而這樣的疲勞類型，其實有一個至關重要且簡單的解決方法，只是我們時常忽略這個方式。

改善大腦疲勞，只要以正面積極的心態執行「正念」，就能減少大腦疲勞。

也許你會好奇，什麼是正念？又該如何做到？我原本以為正念是要保持正面思考，殊不知在《3分鐘身心靈最高休息法》書中，正念的作法極為簡單，每天的生活中都能輕鬆做到！以下簡單列舉我認為最容易執行的做法，提供給需要讓大腦休息的你來參考哦！

正念的實踐方式

一、專注呼吸

沒錯，就是呼吸！一般來說應該不太會有人注意自己的呼吸吧，然而實施正念的其中一種方式，就是要你專注呼吸。

作法很簡單，不管是站著、坐著都行，想像頭頂有一條繩子拉著你，讓背部肌肉延伸，此時慢慢的呼吸，注意每一次空氣由鼻子進出、感受腹部因呼吸而起伏，只要專注每一次呼吸，這樣的「呼吸冥想」就能達到放鬆的效果。

嚇到了吧，是不是超簡單！

此外，書中也提到一種容易入睡的「身體掃描冥想」，首先仰躺進行30秒的呼吸冥想，接著慢慢將意識放在腳尖，感受一下腳尖的感覺，然後再將意識轉到腰上，感受一下腰的感覺，以此類推慢慢掃描整個身體。這個「身體掃描冥想」能讓意識從外部轉移回到自身，也就能讓大腦好好休息。

二、專注飲食

這個做法也超級簡單的，然而大部分忙碌的上班族可能很容易忽略，簡單來說就是好好吃飯啦。只要「慢慢的」、「去感受變化」，就能達到專注飲食的正念。比方說，在開始吃飯之前，首先要先觀察它，觀察它的顏色、狀態，看起來好像很好吃等等。第二步則是先聞一聞味道，在正式開動以前，先別急著加入調味料，品嘗一下食物的原味，也許是還沒沾上醬料的麵條，仔細感受一下麵條的口感與味道，再逐一加入其他配料或配菜。

要記得，每一個步驟都要「慢慢的」、「去感受變化」。專心的吃飯，能夠有效切換工作與休息模式，不管是吃正餐、吃點心、喝飲料，都適用此作法，都屬於「飲食冥想」，能夠減輕大腦疲勞。

三、專注感受大自然

看了書才知道，難怪我那麼喜歡親近大自然，原來是因為感受大自然的變化，可以帶給人療癒的效果。實際的作法也很簡單哦，只要去感受大自然帶來的搖晃，如聽聽海浪拍打沙灘的聲音、聽聽下雨天雨滴嘩啦啦的聲音，或者感受微風徐徐吹在臉上的感覺，一邊感受，一邊在心中留下對於這些感受的想法。

盯著火苗看，也有相同的療癒效果哦！（難怪我每次燒金紙都會被火焰給吸住目光哈哈）

四、發現微小的變化

採取與平常不同的行為，也能讓大腦有切換模式的效果，比方說，走一條沒有走過的路、聽一些平常不會聽的音樂，或者是去到一家沒去過的餐廳，做出一些與平常不同的事，然後去享受小小變化的自己。

以上就是改善大腦疲勞的方法啦，在《3分鐘身心靈最高休息法》一書裡，還有更多更多相當實用的方法可以嘗試，有興趣的話也能找書來讀看看！然而更重要的是，自己試著開始做出改變，有意識的減輕自己的大腦疲勞，成為更好的自己吧！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：明明睡飽了，卻仍覺得疲憊？用對方法改善「大腦疲勞」！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九