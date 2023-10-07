《3分鐘身心靈最高休息法》：明明睡飽了卻仍覺得疲憊？用對方法，才能改善不同類型的疲勞
我們想讓你知道的是
人很容易無意間就讓大腦疲勞，而這樣的疲勞類型，其實有一個我們時常忽略，但至關重要且簡單的解決方法：以正面積極的心態執行「正念」，就能減少大腦疲勞。
文：邊境牧羊犬
你也有過這樣的情況嗎？明明每天睡滿8小時，上班的時候卻還是覺得有點疲倦，整天思索著工作、生活的所有雜事，一刻也無法靜下來？身為一位辦公室久坐的上班族，明明整天都坐在椅子上，哪兒也沒去，卻每天都覺得好累。
在工作繁忙的那段日子，我曾經就連睡覺的時候，腦子都無法停下來，不斷在腦中湧現有關工作的細節，無法克制自己，也因此睡得很差。如果你也有相同或類似的感受，也許你很適合嘗試看看這本書教給我的方法！
在《3分鐘身心靈最高休息法》一書裡，談到有關疲勞的種類，我們首先要了解自身的疲勞屬於哪一種類，才有辦法對症下藥去改善。作者川野泰周表示，疲勞可以分成「身體疲勞」與「大腦疲勞」，而大腦疲勞又能細分為「由負面情緒造成的心理疲勞（以下稱為心理疲勞）」以及「由多重作業造成的大腦疲勞（以下稱為大腦疲勞）」。
如何針對不同的疲勞種類進行「休息」？
一、身體疲勞
身體疲勞是最容易察覺、並且也最容易達成休息效果的一項疲勞種類，如果是勞力工作、剛進行完運動，這類型都屬於身體疲勞。
改善身體疲勞，只要好好休息睡一覺，就能補充體力恢復能量。
二、由負面情緒造成的心理疲勞
這一類的心理疲勞，造成的原因有可能是為家庭因素、職場關係等狀況在煩惱，而導致焦慮、提不起勁、注意力不集中、睡眠很淺等等症狀，甚至有些人無法察覺自己的心理疲勞，只覺得「很累」。
作者川野泰周表示，人的身體帶有「促進疲勞因子」與「防禦疲勞因子」，當難過、悲傷的情緒過多時，「促進疲勞因子」就會運作，讓大腦感到疲勞；然而反之，只要從事快樂、有興趣的事情，「防禦疲勞因子」就會活躍，因而防止大腦疲勞。
改善心理疲勞，只要進行正面積極的事情，就能防止大腦疲勞。
三、由多重作業造成的大腦疲勞
最常見也最讓人難以發現的，就是屬於多重作業造成的大腦疲勞！因為這樣的大腦疲勞超級容易產生的啊！促成這類型疲勞的原因，是大腦同時處理複數事務而導致的疲勞，比方說，「一邊說話、一邊打字」、「一邊工作，一邊想著工作的期限快到了」這類型事件，就會造成大腦疲勞。
是不是超級容易無意間就讓大腦疲勞呢？然而這樣的疲勞類型，其實有一個至關重要且簡單的解決方法，只是我們時常忽略這個方式。
改善大腦疲勞，只要以正面積極的心態執行「正念」，就能減少大腦疲勞。
也許你會好奇，什麼是正念？又該如何做到？我原本以為正念是要保持正面思考，殊不知在《3分鐘身心靈最高休息法》書中，正念的作法極為簡單，每天的生活中都能輕鬆做到！以下簡單列舉我認為最容易執行的做法，提供給需要讓大腦休息的你來參考哦！
正念的實踐方式
一、專注呼吸
沒錯，就是呼吸！一般來說應該不太會有人注意自己的呼吸吧，然而實施正念的其中一種方式，就是要你專注呼吸。
作法很簡單，不管是站著、坐著都行，想像頭頂有一條繩子拉著你，讓背部肌肉延伸，此時慢慢的呼吸，注意每一次空氣由鼻子進出、感受腹部因呼吸而起伏，只要專注每一次呼吸，這樣的「呼吸冥想」就能達到放鬆的效果。
嚇到了吧，是不是超簡單！
此外，書中也提到一種容易入睡的「身體掃描冥想」，首先仰躺進行30秒的呼吸冥想，接著慢慢將意識放在腳尖，感受一下腳尖的感覺，然後再將意識轉到腰上，感受一下腰的感覺，以此類推慢慢掃描整個身體。這個「身體掃描冥想」能讓意識從外部轉移回到自身，也就能讓大腦好好休息。
二、專注飲食
這個做法也超級簡單的，然而大部分忙碌的上班族可能很容易忽略，簡單來說就是好好吃飯啦。只要「慢慢的」、「去感受變化」，就能達到專注飲食的正念。比方說，在開始吃飯之前，首先要先觀察它，觀察它的顏色、狀態，看起來好像很好吃等等。第二步則是先聞一聞味道，在正式開動以前，先別急著加入調味料，品嘗一下食物的原味，也許是還沒沾上醬料的麵條，仔細感受一下麵條的口感與味道，再逐一加入其他配料或配菜。
要記得，每一個步驟都要「慢慢的」、「去感受變化」。專心的吃飯，能夠有效切換工作與休息模式，不管是吃正餐、吃點心、喝飲料，都適用此作法，都屬於「飲食冥想」，能夠減輕大腦疲勞。
三、專注感受大自然
看了書才知道，難怪我那麼喜歡親近大自然，原來是因為感受大自然的變化，可以帶給人療癒的效果。實際的作法也很簡單哦，只要去感受大自然帶來的搖晃，如聽聽海浪拍打沙灘的聲音、聽聽下雨天雨滴嘩啦啦的聲音，或者感受微風徐徐吹在臉上的感覺，一邊感受，一邊在心中留下對於這些感受的想法。
盯著火苗看，也有相同的療癒效果哦！（難怪我每次燒金紙都會被火焰給吸住目光哈哈）
四、發現微小的變化
採取與平常不同的行為，也能讓大腦有切換模式的效果，比方說，走一條沒有走過的路、聽一些平常不會聽的音樂，或者是去到一家沒去過的餐廳，做出一些與平常不同的事，然後去享受小小變化的自己。
以上就是改善大腦疲勞的方法啦，在《3分鐘身心靈最高休息法》一書裡，還有更多更多相當實用的方法可以嘗試，有興趣的話也能找書來讀看看！然而更重要的是，自己試著開始做出改變，有意識的減輕自己的大腦疲勞，成為更好的自己吧！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：明明睡飽了，卻仍覺得疲憊？用對方法改善「大腦疲勞」！
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。