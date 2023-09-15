TNL+ 2023/09/15,
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談「65歲以上免健保費」政見：長者「無工作所得」就是經濟弱勢嗎？小心產生誤判

談「65歲以上免健保費」政見：長者「無工作所得」就是經濟弱勢嗎？小心產生誤判
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

撇開補助65歲以上長者健保費能否提高醫療保健支出占GDP百分比不論，侯友宜參選人提出老人健保費補助政策的第二個理由是，目前只有部分地方政府有提供這類的補助，希望可以全國老人也享有相同的補助。若是從這個角度出發，應先討論過去地方政府實施這樣的補助政策有無問題。

文：韓幸紋（淡江大學會計系教授）

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連主張65歲以上長者健保費應由政府補助，衛福部也決定部分跟進。侯友宜提出綜合所得稅稅率在20%以下之長者進行補助，衛福部長薛瑞元則是針對65歲以上無工作、低所得且無享有其他補助之經濟弱勢者補助其健保費，預計後（2025）年上路，各大報皆以頭版新聞加以報導。

雖然喜見各黨總統參選人對於健保財務政策及社會福利政策提出相關政見，但是對於在短短幾天內在未有充分討論下所形成的政策品質，仍不免有所疑慮。

「長者免保費」政見能否提高醫療保健支出占GDP百分比？

首先，目前台灣經常性醫療保健支出占GDP百分比約6.6%左右，遠低於OECD國家平均值（約9.5%），也較鄰近的韓國8%低。基於此背景，侯友宜提出針對高齡者補助其健保費的其中一個理由是，以醫療保健支出須達GDP8%為目標，增加160億預算支應補助高齡者健保費。但是在現行健保財務制度之下，此新增的160億預算只是將民眾須自己負擔的保費，改為政府補助，並未真正提高健保的醫療支出或收入金額。

我國全民健保財務基於獨立自主精神，且財務處理方式是量出為入原則，每年預先決定次年醫療支出總金額，在基於財務平衡的基礎上決定次年費率。欲將健保醫療支出金額增加，後續會引發健保費率提升的效果，若侯友宜的提案原意是希望可以增加醫療支出，但不調升費率加重民眾財務負擔，應該是將新增醫療支出的部分，直接由政府編列預算挹注健保，而不是將民眾原先負擔的保費移轉為政府負擔。

其次，撇開補助65歲以上長者健保費能否提高醫療保健支出占GDP百分比不論，侯友宜提出老人健保費補助政策的第二個理由是，目前只有部分地方政府有提供這類的補助，希望可以全國老人也享有相同的補助。若是從這個角度出發，應先討論過去地方政府實施這樣的補助政策有無問題。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

地方政府過往推行「長者保費補助」有何問題？

根據過去經驗，地方政府提供像是敬老津貼、老人補助健保費等社會福利措施，往往在選舉期間不斷會有大開福利支票的情況。但是之後可能因政權更替、財政負擔或與其他施政項目產生排擠效果等因素，而可能停止發放或降低額度。如此一來可能導致民眾產生福利依賴問題。

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