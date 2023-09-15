碧桂園千億美元打造馬來西亞「森林城市」，變成租不了、賣不出、退不掉的「鬼城」
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深陷債務危機的碧桂園內外交困，中國國內爛尾樓業主停止供款之際，海外樓盤也出現相同情況——焦點落在集團的馬來西亞巨型開發計畫「森林城市」。這座「鬼城」為碧桂園帶來什麼潛在的危與機？我們從一位中國業主說起。
文：Phoebe Kong
座落在馬來西亞最南端，多棟豪華高樓大廈聳立於海邊，面向僅約2公里之遙的新加坡。這裡是「森林城市」——中國龍頭建商碧桂園耗資1000億美元打造的海外商住計畫，佔地30平方公里，工程始於2015年，被視為中國「一帶一路」戰略下的指標建案之一。如今，外界卻稱之為「鬼城」。
中國人藍小姐（化名）2017年在碧桂園的內地展銷中心，買下森林城市一個48平方公尺的單位，價值約100萬元人民幣。簽約時她繳了10萬元人民幣首付，餘下房貸分4年還款，但後來她決定停供。藍小姐接受DW訪問時說：「疫情爆發後，聽說房子出問題，很多配套都沒有兌現，房產證也辦不下來，我就不敢交（房貸）了，現在甚至沒有職員向我催款了。」
和藍小姐有類似遭遇的業主在中國內地維權不得要領，一個多月前他們遠赴香港，到馬來西亞駐港領事館和港交所請願。一行人甚至走到鬧市街頭拉橫幅，舉起紅字「碧桂園森林城市——新加坡旁五星級的坑。」
碧桂園債務危機嚴峻，這座「鬼城」再受到國際注目，中外記者到現場看到的不是萬家燈火，而是大量空置單位和荒涼社區。原定約20年的工期過去將近一半，工程進度僅達15％，原本計劃填海建造4個人工島，至今不足1個落成。據發展商所稱，目前蓋好2.8萬個住宅單位，有9000人住，遠低於容納70萬居民的目標。
租不了、賣不出、退不掉
藍小姐目前剩餘2成房貸未繳，雖然單位已經完工，但令她最不安的是碧桂園一直不交付房產證。「有的業主付清房款和交齊資料3年了，都還沒拿到房產證，碧桂園一直只是推塘疫情和馬來西亞政府效率低，我們都不知實情。」她向DW說：「沒有房產證就是爛尾樓，房就不是我的，錢就打水漂了。」
令藍小姐心動買下人生首個海外物業的原因，是碧桂園當年號稱森林城市已獲批為「獨立關稅區」，以及讓業主的子女以華僑生身份透過優待渠道考入中國名校。事隔多年，她稱這些承諾依舊只聞樓梯響，而且物業性質亦由純住宅變為商住共用，大失預算。藍小姐說森林城市許多業主都是中國人，實際搬進去住的少之又少，甚至她本人也未踏足過當地。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情加上內房危機爆發，手上那本已高於馬來西亞市價的物業面臨貶值，她形容一眾業主陷於兩難，「租不了、賣不出、也退不掉。」
居於浙江的她自從2年前停供房貸後四處奔走，去過碧桂園的廣東順德總部維權，並向法院遞交起訴書卻一直無法立案，也不予解釋。以她所知，身邊有過百人曾經嘗試在國內告狀但都失敗，部分人士向DW透露因議題敏感未能受訪。
要供養年幼孩子的藍小姐慨嘆，「疫情令收入銳減，上班都很難，房貸繳不下去，想賣樓也賣不掉」，對家庭經濟打擊甚大。「現在最希望能把房子退掉，但感覺沒什麼希望，太難了。它自己都沒錢了，怎麼可能給我們退錢呢？」
金融特區助鬼城翻身？
牛津經濟研究院中國經濟學家盧姿蕙（Louise Loo）接受DW訪問時指，海外計畫佔碧桂園總資本大約10％，當中森林城市是最大的一個。除此以外，碧桂園在馬來西亞南部柔佛州還有2個計畫，分別是耗費180億元和46億元人民幣的金海灣（Danga Bay）和中央公園（Central Park）；另有2個發展計畫位於其他省市。
當初碧桂園集團擴充版圖至馬來西亞，被視為進軍國際的重要一步。聲勢最大的森林城市以中國內地人為主要目標客群，馬來西亞前任政府曾一度表明反對，不滿它為外國投資者而建。
現任政府態度轉變，首相安華（Anwar Ibrahim）上月底宣佈把森林城市列為「金融特區」，建議給予區內僱員15％所得稅率優惠、向外籍員工提供出入境便捷通道等待遇，以吸引國際投資和人才。消息一出，市場期望此舉能成為「大白象」翻身的機會。
森林城市區域副總裁沙魯依佔（Syarul Izam Sarifudin）認為，安華的政策反映當局對森林城市深具信心。他向《聯合早報》表示：「這規劃將帶動柔佛和整個區域的經濟發展，我們期待並堅信這會是一次長期且成功的合作。」碧桂園早前指，森林城市的發展計劃將如期執行到至少2025年，公司可能重新檢視往後的規劃。
不過未必各個業主樂觀，藍小姐擔心：「馬來西亞政策變來變去很難說，即使給了政策，到底吸引到多少人、最終能否達成目標也是未知數。而且我沒有房產證，就算成為金融特區，（房子）也變不了現。」當地房產界人士向媒體表示，在細節公佈前預料不會刺激銷情。
暫避違約，復甦路仍崎嶇
飽受債務危機困擾之下，碧桂園再度避過違約。《路透社》週二（9月12日）引述消息指，債權人批准它把6只境內債券的償還期限延長3年。碧桂園上週在死線前最後一刻，於境外支付了美元債券利息；未來數週還須支付5只離岸債的票息。
紐約律師事務所Kobre & Kim合夥人韓星（John Han）向《華爾街日報》分析，由於中國法制令國際債權人難以取得內地註冊的資產和子公司，因此一旦出現債務違約，境外資產或許會成為目標。而森林城市是碧桂園在境外最有價值的資產，可助債權人收回最多15億美元。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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