TNL+ 2023/09/15,
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教宗派特使訪中「搭橋」，我們該如何看待教廷與中華民國81年的外交關係？

教宗派特使訪中「搭橋」，我們該如何看待教廷與中華民國81年的外交關係？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

從國際關係現實主義者的角度來看教宗方濟各對世界和平的觀點，可以說教宗方濟各過於天真。然而，從極力保住中華民國唯一歐洲邦交國的角度，台灣確實需要好好認識這位教宗他心目中的和平，以及我們該如何可能去正確理解我們與教廷的外交關係。

文：凃京威（博士生，教宗方濟各發起之The Economy of Francesco參與者，著有《教廷外交：如何面對分裂與主權爭議國家》）

台灣文化部蒙藏文化中心舉辦的「世界民族電影節」，因為疫情睽違三年，終於在9月12日重新舉辦。預計9月15日開始為期一週的世界民族電影節，特別選在電影節開始前放映閉幕式特映片《在旅途中—方濟各的朝聖之旅》（In Viaggio: the travels of Pope Francis）。

電影講述教宗方濟各擔任教宗10年以來，37次出訪53個國家的紀錄，並透過電影中講述教宗方濟各關切的全球議題，包含戰爭與和平、難民與人權、貧窮與尊嚴等。

同一天，恰巧教廷透過義大利媒體宣布，教廷受中國國務院總理李強邀請，教宗方濟各特使祖皮樞機主教自義大利出發前往中國，預計將與中國國家領導人見面，並可望與李強總理會談。

這將是中共於1952年驅逐在中國的天主教廷官員後，首次有教宗代表（特使）與中共國家級官員在中國會面。教廷一直希望透過中國的力量，改變世界的不完善、妥適改變世界的人道危機，包含促成烏克蘭、俄羅斯戰爭的和平終止。

此前，受教宗方濟各邀請，烏克蘭總統澤倫斯基才訪問教廷，然而就在那場會面後不久，烏克蘭明確表達不接受教廷提出的和平方案，並表示烏克蘭需要「公正的和平」。

或許，從國際關係現實主義者的角度來看教宗方濟各對世界和平的觀點，可以說教宗方濟各過於天真（too simple, sometimes naive）。然而，從極力保住中華民國唯一歐洲邦交國的角度，台灣確實需要好好認識這位教宗他心目中的和平，以及我們該如何可能去正確理解我們與教廷的外交關係，並尋求更新及亙古永久的國際支持。

從宗教的超性看區域衝突

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