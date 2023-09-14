2023/09/14,
歐洲

烏克蘭彈襲克里米亞港口塞凡堡，俄烏戰爭以來對黑海艦隊最大規模攻擊

烏克蘭彈襲克里米亞港口塞凡堡，俄烏戰爭以來對黑海艦隊最大規模攻擊
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俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，持續以長程飛彈和攻擊型無人機從遠距襲烏；而基輔當局13日這場襲擊行動，凸顯出烏方飛彈打擊能力與日俱增。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov） 表示，「我們確認一艘大型登陸艦和潛艦被擊中。我們不對襲擊手段發表評論。」烏克蘭方面並未透露更多的損失規模細節。

（中央社）烏克蘭國防部表示，13日稍早襲擊了克里米亞城市塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯海軍目標和港口設施。這似是俄烏戰爭迄今，烏軍對俄國黑海艦隊所在地所發動的最大規模攻擊。

《路透社》報導，烏克蘭情報官員表示，俄羅斯一艘大型船隻和一艘潛艦受損嚴重，很可能無法修復。

莫斯科方面證實克里米亞遭受襲擊。克里米亞半島原屬於烏克蘭，2014年被俄羅斯占領接著併吞。

俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，持續以長程飛彈和攻擊型無人機從遠距襲烏；而基輔當局13日這場襲擊行動，凸顯出烏方飛彈打擊能力與日俱增。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov） 表示，「我們確認一艘大型登陸艦和潛艦被擊中。我們不對襲擊手段發表評論。」烏克蘭方面並未透露更多的損失規模細節。

尤索夫後來告訴國家電視台，「這些都是嚴重的損害。我們現在可以說，它們很可能無法修復。」

俄羅斯國防部在聲明中表示，烏克蘭凌晨以10枚巡弋飛彈和3艘無人艇襲擊了黑海一間造船廠，造成2艘正在維修的軍艦受損。

網上流傳並經《路透社》核實的一張照片顯示，一艘停靠在碼頭的船隻受損嚴重。

烏克蘭退役海軍上校雷仁科（Andriy Ryzhenko）接受《路透社》電訪時表示，「這確實是自戰爭開始以來對塞凡堡最大規模的攻擊。」

塞凡堡是克里米亞最大城市，也是黑海主要港口以及俄羅斯黑海艦隊所在地。俄羅斯利用黑海艦隊向中東和地中海展示實力，並在烏克蘭戰爭期間利用它來對烏國經土耳其海峽的海運糧食出口進行實質性封鎖。

目前尚不清楚烏克蘭使用何種飛彈襲擊塞凡堡。塞凡堡距烏克蘭黑海港口奧德薩（Odesa）約300公里。

雷仁科表示，烏克蘭使用的有可能是國產的海王星（Neptune）反艦飛彈，這些飛彈改裝後可以攻擊地面目標。他說，英國提供的暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈是另一種可能。

英國《天空新聞》（Sky News）引用未透露姓名的消息人士指出，烏克蘭在攻擊行動中使用的是暴風之影巡弋飛彈。

烏克蘭軍方罕見公開聲稱這次襲擊事件是他們所為。儘管烏軍早在6月即展開大反攻，但通常不會出面承認針對俄羅斯或克島的攻擊行動。

烏克蘭軍方在社群媒體平台Telegram表示，「9月13日上午，烏克蘭部隊在暫遭占領的塞凡堡碼頭，對占領者的海軍資產和港口基礎設施成功執行襲擊行動」。

由俄國扶植的塞凡堡行政首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）表示，至少有24人受傷。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範


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