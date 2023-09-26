《奴隸航道》：數百萬奴隸運過大西洋需要大量資金，歐洲人平衡帳目的答案就在咖啡杯底
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從歐美的經濟優勢、到工業革命的突破發展，甚至是茶、咖啡裡加的那幾湯匙糖，可說都建構在這一千多萬被販運到歐美的非洲被奴役者血、肉、與眼淚上。整整四百年，歐美各國之所以能夠取得經濟優勢、甚至在日後透過戰爭取得政治優勢，是因為有一批不用薪水、不用放假，甚至連人權都不需要的奴隸可以「使用」。
文：西恩．金斯利博士（Dr. Sean Kingsley）、辛卡．傑科波維奇（Simcha Jacobovici）、布蘭達．瓊斯（Brenda Jones，負責序言）
甜牙齒
將數百萬奴隸運過大西洋需要大量的資源和資金。這些龐大的運輸對歐洲人來說如何在財務上合理化，該如何平衡帳目？答案就在咖啡杯底。
在十七世紀上半葉，一股商業狂潮席捲文明世界。一位衣索比亞牧羊人的羊群在野外咀嚼豆子而變得活躍後，發現了這種不起眼的漿果，咖啡成為年產值千億美元的產業。咖啡起初是為了防止教堂裡的信徒打瞌睡而引入，隨後咖啡館遍布整個近東地區，從開羅到君士坦丁堡。
啜飲苦澀的黑水成為土耳其款待客人的慣例。到了一六三○年，咖啡館成為鄂圖曼帝國各行各業閒聊、談論新聞和進行商業交易的首選場所。
在議會允許土耳其人和猶太人在英國進行貿易後，「東方」的異國情調在英國迅速流行起來。倫敦的第一家咖啡館於一六五二年開業，是一位叫帕斯可．羅斯（Pasqua Rose）的基督教土耳其人的創意，他隨一名英國商人移民到倫敦。所有人都喜歡帕斯可的咖啡。於是他在康希爾的聖米迦勒教堂院子裡的一個棚子擺了一個攤位。生意做起來以後，棚子被首都的第一家咖啡館所取代，就在倫敦市商業中心聖米迦勒巷皇家交易所的拐角處。一夜之間，山寨店出現了。一六六三年時，倫敦有八十三家咖啡館任君挑選，一七四○年成長至五百五十家。飲用咖啡的野火式傳播得到了英國護國公奧立佛．克倫威爾（Oliver Cromwell）的幫助。他的清教徒黨對戲劇、啤酒和葡萄酒都不屑一顧，甚至不惜禁止聖誕節。但克倫威爾允許喝咖啡，作為對所有其他損失的一種補償。
在鄂圖曼帝國的東方，咖啡可能因類似毒品的麻醉作用而被禁止，英格蘭國王查理二世（King Charles II）在一六七五年也試圖禁止，但教皇克萊孟八世（Pope Clement VIII）卻反其道而行地給予神聖的祝福。一五八一年，當義大利商人獻上咖啡時，他就愛上了。儘管他的神職人員指出這是異教徒穆斯林的發明，但天主教會的領導人卻順勢回答：「這種撒旦的飲料如此美味，讓異教徒獨享實在太可惜了。我們將為它施洗來欺騙撒旦。」
英格蘭的東印度公司開始推廣茶葉而不是咖啡，因為公司能更輕易地控制茶葉，而不是讓收益流入薩拉森人的口袋。茶葉早在一六五○年代已經在倫敦被飲用，但主要是作為名流精英的藥品，如日記作家山繆．皮普斯（Samuel Pepys）。一七○四年後，隨著科學家、醫學專家和時尚人士大力宣揚喝茶休息的妙處，英國人的飲茶量呈爆炸性增長。到了一七六七年，英國的倉庫裡已經儲存七百萬磅的茶葉。
對茶葉的痴迷創造一個最不可思議的社會和文化革命之一。從一萬英里外運來的茶葉與從五千英里外出口的糖混合。甜美的白色晶體是由非洲人在跨越大西洋的三千七百九十英里的途中被非法販運而加工的。
在盛放咖啡、茶和可可的杯子裡，倒入堆積如山的糖。所有這四種令人上癮的必需品都是藉巴西和蘇利南汗流浹背非洲奴隸的手向西運去。糖的數量和利潤難以想像。對甜食的成癮始於達官貴人的餐桌旁。一位法國大使形容愛吃糖的伊麗莎白一世女王「牙齒非常黃而且不平整⋯⋯。其中許多牙齒都掉了，所以當她說話很快時，人們很難聽懂她講什麼。」
壞掉的牙和糖不僅是英國人的專利。法國的太陽王路易十四統治時期，他的嘴裡沒有半顆牙齒。四十歲時，所有的牙齒都掉光了。據說法國人在他們的咖啡杯中加的糖，多到可以讓湯匙立起來。到了一八○○年，糖是生活中令人愉快的必需品之一。
以在西非抓捕和販賣人口為起點的製造鏈是現代世界的重要組成部分，而咖啡館就在中心。保險業誕生於泰晤士河畔的勞埃德咖啡館（Lloyd's Coffee House）。咖啡館也兼作圖書館，成為閱讀新發明的報紙和討論時政的地方，當時清教徒的思想警察無處不在。
咖啡館不僅是喝咖啡的地方，還是社交、分享資訊、閱讀和交易的場所。糖和咖啡打破社會障礙並催生現代禮儀社會。富人和窮人並肩而立。只要花上一便士，任何人都可以進入並享受。因此，咖啡館被稱為「便士大學」（penny universities）。強納．森．史威夫特（Jonathan Swift）和山繆．皮普斯等劇作家和作家都喜歡某些咖啡館。時尚人士和年輕的冒險家也有他們的最愛。各個家庭都有自己的本地咖啡店。
然而咖啡並不適合每個人。一些女子討厭咖啡豆對她們男人的影響，抱怨說：「我們這些可憐的靈魂獨自坐在那裡，直到半夜十二點。當他們最終上床時，已經像威斯特法利亞豬頭（Westphalia Hogs-head）一樣被熏黑，我們對他們的安慰不比醃魚或乾草蓆更多；這迫使我們哀嘆。」說客們要求禁止咖啡，以確保「恢復祖先和好色的英雄們的老酒，提高婦女的興致和補充人口。」男人們比起繁衍後代，似乎更喜歡咖啡和男人間的友誼。其他女性則在咖啡和糖的背後勞作和工作。莫爾．金（Moll King）的咖啡館成為臭名昭著的賣淫場所。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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