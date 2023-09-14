2023/09/14,
影劇

2023金鐘獎完整入圍名單：《模仿犯》入圍17大獎破紀錄，吳宗憲三大節目搶綜藝主持人

2023金鐘獎完整入圍名單：《模仿犯》入圍17大獎破紀錄，吳宗憲三大節目搶綜藝主持人
Photo Credit: 三立提供

我們想讓你知道的是

今年金鐘獎公布入圍名單，各界矚目的戲劇類節目，如《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》皆有多項入圍；綜藝類節目，吳宗憲領銜的《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》以及話題音樂節目《大嘻哈時代2》都順利出現在入圍名單之中。

2023年第58屆金鐘獎今（14）日公布入圍名單，本屆共計有149家業者、戲劇類1155件、節目類927件報名參賽。戲劇類評審團主任委員為唐美雲、節目類評審團主任委員為李景白、特別獎項評審團主任委員則是王誌成。

評審團歷時2個多月評審及討論，於參賽作品評選出戲劇類129件、節目類103件入圍作品，分別角逐戲劇類27個獎項、節目類21個獎項。

而各界矚目的戲劇類節目，如《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》皆有多項入圍；綜藝類節目，吳宗憲領銜的《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》以及話題音樂節目《大嘻哈時代2》都順利出現在入圍名單之中。

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Photo Credit: 三立提供
第58屆金鐘獎入圍記者會現場

本屆金鐘獎以「碰撞」、「希望」為主題，象徵台灣影視能量經過劇烈碰撞，產生新的火花，帶來新的希望。而金鐘獎也正式更名，往年稱為「電視金鐘獎」，今年則將「電視」拿掉，改名為「金鐘獎」，此更名緣由為順應時代潮流，強化以影視內容為競賽的頒獎典禮，消弭電視、網路串流平台的分野，將金鐘獎回歸戲劇以及節目的本質。

而眾所矚目的戲劇類入圍名單，Netflix《模仿犯》入圍17項大獎，打破去（2022）年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目。

除了《模仿犯》之外，本屆的《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》，分別入圍14項、12項、11項、10項大獎，成為本次金鐘獎戲劇類別的入圍領跑者。

再來是綜藝節目類別的話題，圍繞在黃子佼、炎亞綸等陷入MeToo性醜聞的當事人有無報名以及入圍，此外，老牌主持人吳宗憲也憑藉《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》角逐綜藝節目主持人獎以及益智及實境節目主持人獎，是綜藝類別最搶眼的入圍主持人。

新創節目《大嘻哈時代2》成為綜藝類別入圍最多的節目，而《大嘻哈時代2》除了金鐘獎，也入圍了走鐘獎、決賽歌曲也入圍了金音獎，成為跨領域入圍的節目。

對於本次的節目類別的概況，節目類評審團主任委員為李景白表示：「這次的節目報名件數比過往還要多，而且節目內容更多元化、更豐富，這是對業界非常好的現象。」

最後是特別貢獻獎，頒給已故資深藝人丁強。

對於資深藝人丁強獲得特別貢獻獎，王誌成則表示「幾乎是毫無懸念的全票通過」，王誌成解釋：「這次5位的入圍者，其實都有支持者，但開始討論之後，8名委員的共識度很高，丁強先生實至名歸，是一個很好的榜樣。」

王誌成進一步說：「評審們認為丁強前輩有非常多的表演資歷，尤其在人生晚年時，非常提攜後輩，這是立竿見影的好模範，尤其是學生的、實驗的作品，都能看見丁強老師不計酬勞的支持，這是非常好的表演環境跟示範，討論到這時，大家的目標就非常一致」

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Photo Credit: 三立提供
左至右：節目類評審團主任委員李景白、戲劇類評審團主任委員唐美雲、文化部常務次長徐宜君、特別獎項評審團主任委員王誌成

再來，今年金鐘獎仍延續去年的創新作法，設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動。初選自即日起至10月4日可於LINE TODAY進行投票，初選票數最高五部作品將進入決選；決選自10月5日至10月18日首度運用手機簡訊投票，初選及決選總票數最高者，即為今年人氣獎得主。

今年同樣將頒獎典禮確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，將各自頒發相關技術類獎項，除了讓獎項更趨完整細緻之外，也讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製空間，以及得獎者致詞時間，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。

此改革參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等獎項。

今年金鐘獎節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮，分別訂於10月20日（五）、10月21日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行。

第58屆金鐘獎完整入圍名單

戲劇類

戲劇節目獎

  • 牛車來去
  • 台灣犯罪故事
  • 我願意
  • 村裡來了個暴走女外科
  • 模仿犯

戲劇節目導演獎

  • 李岳峰、張志鴻／牛車來去
  • 洪子烜／台灣犯罪故事-生死困局
  • 徐瑞良／台灣犯罪故事-黑潮之下
  • 張榮吉、張亨如／模仿犯
  • 賴孟傑／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目編劇獎

  • 李岳峰、徐慧琴、李怡慶／牛車來去
  • 馬克明、王加安、何昕明、尤以青、周克威、吳俊佑、楊宛儒／模仿犯
  • 梁舒婷／台灣犯罪故事-黑潮之下
  • 陳美珊、溫慧明／客家尋味劇場-暗夜微光
  • 賴孟傑、張世嫺、王宥蓁、王卉竺／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男主角獎

  • 吳慷仁／模仿犯
  • 李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局
  • 姚淳耀／模仿犯
  • 蔡昌憲／牛車來去
  • 薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌

戲劇節目女主角獎

  • 安心亞【廖婧伶】／牛車來去
  • 林予晞／台灣犯罪故事-出軌
  • 桂綸鎂／台北女子圖鑑
  • 高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意
  • 蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男配角獎

  • 庹宗華／模仿犯
  • 陳博正／模仿犯
  • 游安順／牛車來去
  • 楊大正／我願意
  • 鄒承恩／我願意

戲劇節目女配角獎

  • 王渝屏／第9節課
  • 米可白【趙亦瑄】／牛車來去
  • 吳奕蓉／我願意
  • 邱偲琹／模仿犯
  • 楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光

戲劇節目最具潛力新人獎

  • 王敏淳／機智校園生活青春向前衝
  • 楊誠／第9節課
  • 戴雅芝／親愛的亞當
  • 蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科

迷你劇集獎

  • 人選之人-造浪者
  • 她和她的她
  • 和平歸來
  • 茁劇場-滴水的推理書屋

電視電影獎

  • 幻日手記
  • 你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
  • 姊姊
  • 客家電影院-綠金龜的模仿犯
  • 龔囝

迷你劇集（電視電影）導演獎

  • 卓立／她和她的她
  • 林君陽／人選之人-造浪者
  • 徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
  • 張誌騰／詠晴
  • 鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯

迷你劇集（電視電影）編劇獎

  • 夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
  • 陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
  • 溫郁芳／她和她的她
  • 潘客印／姊姊
  • 簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）男主角獎

  • 勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮
  • 李程彬／她和她的她
  • 莊凱勛／額外旅程
  • 劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
  • 藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314

迷你劇集（電視電影）女主角獎

  • 王淨／人選之人-造浪者
  • 夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
  • 孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
  • 許瑋甯／她和她的她
  • 陸弈靜／看海

迷你劇集（電視電影）男配角獎

  • 卜學亮／人選之人-造浪者
  • 胡智強／龔囝
  • 黃河／茁劇場-滴水的推理書屋
  • 黃迪揚／看海
  • 戴立忍／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）女配角獎

  • 丁寧／她和她的她
  • 范瑞君／額外旅程
  • 陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》
  • 蔡亘晏／人選之人-造浪者
  • 賴佩霞／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

  • 林怡婷／公視學生劇展-回收場的夏天
  • 林奕嵐／她和她的她
  • 紀曉君／茁劇場-誰說媽媽像月亮
  • 黃珮琪／姊姊
  • 劉晏汝／那天，我媽偷了老師的車

戲劇類節目攝影獎

  • 陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智／模仿犯
  • 葉紹麒、高子皓／台灣犯罪故事
  • 趙冠衡／姊姊
  • 劉至桓／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
  • 簡佑陶、王亮鈞／人選之人-造浪者

戲劇類節目燈光獎

  • 許鈞筌／台北女子圖鑑
  • 陳冠廷／茁劇場-滴水的推理書屋
  • 謝松銘、陳晉緯／台灣犯罪故事
  • 魏琥弦、陳柏佑、鄭兆珊／模仿犯
  • 關本良／須菩提的眼淚

戲劇類節目剪輯獎

  • 施博瀚／人選之人-造浪者
  • 陳小菁／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
  • 解孟儒、陳禹學／模仿犯
  • 雷震卿／台北女子圖鑑
  • 劉新銳、蕭力修 ／台灣犯罪故事-出軌

戲劇類節目視覺特效獎

  • 徐國洲／台灣犯罪故事
  • 郭憲聰／村裡來了個暴走女外科
  • 陳奕仁、王重治、張朝銘／我願意
  • 涂維廷、洪昰顥、朱科豐／模仿犯
  • 涂維廷、袁長壽、江瑋竑、范婕妤、葉羿伶／人選之人-造浪者

戲劇類節目造型設計獎

  • 王佳惠／我願意
  • 林育妘、蘇庭卉、陳虹汝、林俞霈／模仿犯
  • 游采昕、李佳娟、蔡佳璇、黃家信／村裡來了個暴走女外科
  • 樊仕清、蘇怡如、張嘉復、林素幸、郭俊岳、許振峯、張銘科、顧雅菁、周素月、翁靖宜、陳雪燕／霹靂兵烽決之碧血玄黃
  • 賴琬婷、葉思辰／媽，別鬧了！

戲劇類節目美術設計獎

  • 方序中、羅文璟／人選之人-造浪者
  • 王重治、吳承羲、施筱柔、舒國豪、廖晏舟／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
  • 陳炫劭／我在隔離中
  • 鄭予舜／我願意
  • 蕭仁傑／模仿犯

戲劇類節目聲音設計獎

  • 江吟楓、牛奶白【王姵樺】、Krist【林允中】、黃在恩／《公視學生劇展-道安講習》
  • 杜篤之、杜亦晴／詠晴
  • 高偉晏、江宜真、鄭元凱、陳家俐、李育智、陳亦偉、羅頌策／模仿犯
  • 張易婷、歐千綺、陳晏如、陳昶豪／公視學生劇展-回收場的夏天
  • 陳維良、蔡篤易、葉之聖、傅國賓／客家電影院-綠金龜的模仿犯

戲劇原創歌曲獎

  • My Blue Angel／李英宏、王明台／茁劇場-走過愛的蠻荒
  • 比莉卡厲害／比莉、周湯豪／媽，別鬧了！
  • 牛車來去／荒山亮【簡世亮】、劉浩旭、張馥桂【張坤福】／牛車來去
  • 得意的一天 A no is a no／Leo王、陳嫺靜、李權哲、湯捷／人選之人-造浪者
  • 縮影／劉若英、葛大為、張簡君偉／台北女子圖鑑

戲劇配樂獎

  • 侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／台灣犯罪故事
  • 侯志堅／人選之人-造浪者
  • 陳珊妮、Dizparity【葉柏成】／我願意
  • 溫子捷／模仿犯

戲劇類節目創新獎

  • 南方電影有限公司、瀚草文創事業股份有限公司／模仿犯
  • 絡思本娛樂製作有限公司／我願意

節目類

綜藝節目獎

  • 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
  • 大嘻哈時代2
  • 原子少年 ATOM BOYZ
  • 最強綜藝秀
  • 綜藝大熱門

綜藝節目主持人獎

  • 吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班
  • 吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
  • 沈玉琳、Melody／11點熱吵店
  • 胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀
  • 曾寶儀、LuLu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲

益智及實境節目獎

  • 一字千金 筆武大匯
  • 老少女奇遇記
  • 來吧！營業中
  • 綜藝玩很大
  • 歡迎光臨等你來家1

益智及實境節目主持人獎

  • 王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲
  • 吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達／綜藝玩很大
  • 陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／哈囉！毛小孩
  • 曾國城／一字千金 筆武大匯
  • 楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記

生活風格節目獎

  • ila 跟土地學做飯
  • 回到小學那1天
  • 我在工場拍拍手
  • 阿聰現煮時 島的行動客廳
  • 浩克慢遊

生活風格節目主持人獎

  • 王浩一、劉克襄／浩克慢遊
  • 朱頭皮【朱約信】／唱頌台灣
  • 李四端／大雲時堂
  • 高志【松野高志】／台灣好吃驚
  • 陳信聰／阿聰現煮時 島的行動客廳

自然科學紀實節目獎

  • 天選之島
  • 看不見的Ｖ世界
  • 消失的王者：最後方舟
  • 藝起看海

人文紀實節目獎

  • 南國啟示錄
  • 活力新故鄉
  • 師徒誌
  • 尋miing紀遺
  • 藝術很有事

自然科學及人文紀實節目主持人獎

  • 林庭玗／無事 坐巴士
  • 張耀仁／大港ê台灣
  • 陳明珠／客家采風-山上優雅
  • 陳明章、蕭詩偉／聽!台灣在唱歌
  • 舒夢蘭／消失的王者：最後方舟

兒童節目獎

  • WAWA 哇!
  • 叫我野孩子
  • 悄悄話
  • 超級總動員
  • 節氣x六感實驗室

少年節目獎

  • kakudan時光機
  • 小O事件簿
  • 青春發言人4
  • 換個爸媽過幾天

兒童少年節目主持人獎

  • Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機
  • 大霈【李霈瑜】、馬大元／換個爸媽過幾天
  • 王伯源／一樣不一樣
  • 向日葵【向盛言】／小O事件簿
  • 鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

動畫節目獎

  • 妖果小學
  • 阿甯咕又闖禍了YA~
  • 樹人大冒險

節目類導演獎

  • Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
  • 張皓然／公視紀實-獨弦之歌
  • 齊怡、劉佩怡／公視紀實 勳章
  • 劉嵩／南國啟示錄
  • 鐘適芳／客家紀錄片-藝術與人生系列-我們在此相遇

節目類導播獎

  • 丁光慈／上奅台灣歌2.0 經典傳奇
  • 可樂【吳佩諭】／原子少年 ATOM BOYZ
  • 宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲
  • 梁遠毅／公視表演廳-阿婆蘭
  • 鍾宜瑩／綜藝大熱門

節目類攝影獎

  • 何明瑞、吳政儒／南國啟示錄
  • 林郁盛、林佑學、凌柏瑋／師徒誌：歌仔戲
  • 張皓然／公視紀實-獨弦之歌
  • 陳一松、陳昱翔、林清華／消失的王者：最後方舟
  • 陳玉壽、鄭明和／公視紀實 勳章
  • 體育老師、林悅恩／大嘻哈時代2

節目類燈光獎

  • 王河文、張逢文／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋
  • 吳玉麟、羅林軒、吳承翰／大嘻哈時代2
  • 李元嶽、陳佳宏、石國輝、毛卜祺、李冠男／藝術很有事
  • 李元嶽、鐘煜翔、陳伯彥／姐妹們的音樂萬萬歲
  • 林世浩／36題愛上你

節目類剪輯獎

  • Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
  • 李立劭／公視紀實－當飛機飛過
  • 林郁盛／師徒誌：歌仔戲
  • 廖鏡文／另一種注目-我討厭我的名字
  • 鄧慶煜／Hakka Night我的觀點-天生考古家
  • 謝欣志／叫我野孩子

節目類美術設計獎

  • 王喬逸、郭嘉霖、2DOGG【蔡祥煌】／大嘻哈時代2
  • 吳明昇／巷弄裡的吉光片羽
  • 李盈萱、曾豪銘、劉淑婷、賴篁霖／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋
  • 郭又慈、鄭文傑、盧朝勇／基因啟示 - 解碼與編輯
  • 黃有傑／妖果小學

節目類聲音設計獎

  • DJ Point【許志遠】、胡序嵩／公視紀實Maro'ay to ko kerah 何處是我家？
  • 王逸勳、江寶德、何湘鈴、陳渥鈞／節氣x六感實驗室
  • 李東熙／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
  • 阿達【江育達】、俐君【陳俐君】、丹耐夫正若、楊庭禎、周震／我們的島 對海告白 : 海之岸
  • 謝欣志／叫我野孩子

節目類節目創新獎

  • 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
  • 《沒事別聽古典樂》
  • 回到小學那1天
  • 為你唱情歌 A Song For You
  • 換個爸媽過幾天

特別獎項

  • 特別貢獻獎（得主）丁強先生

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核稿編輯：楊士範


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