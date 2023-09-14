2023金鐘獎完整入圍名單：《模仿犯》入圍17大獎破紀錄，吳宗憲三大節目搶綜藝主持人
我們想讓你知道的是
今年金鐘獎公布入圍名單，各界矚目的戲劇類節目，如《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》皆有多項入圍；綜藝類節目，吳宗憲領銜的《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》以及話題音樂節目《大嘻哈時代2》都順利出現在入圍名單之中。
2023年第58屆金鐘獎今（14）日公布入圍名單，本屆共計有149家業者、戲劇類1155件、節目類927件報名參賽。戲劇類評審團主任委員為唐美雲、節目類評審團主任委員為李景白、特別獎項評審團主任委員則是王誌成。
評審團歷時2個多月評審及討論，於參賽作品評選出戲劇類129件、節目類103件入圍作品，分別角逐戲劇類27個獎項、節目類21個獎項。
而各界矚目的戲劇類節目，如《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》皆有多項入圍；綜藝類節目，吳宗憲領銜的《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》以及話題音樂節目《大嘻哈時代2》都順利出現在入圍名單之中。
本屆金鐘獎以「碰撞」、「希望」為主題，象徵台灣影視能量經過劇烈碰撞，產生新的火花，帶來新的希望。而金鐘獎也正式更名，往年稱為「電視金鐘獎」，今年則將「電視」拿掉，改名為「金鐘獎」，此更名緣由為順應時代潮流，強化以影視內容為競賽的頒獎典禮，消弭電視、網路串流平台的分野，將金鐘獎回歸戲劇以及節目的本質。
而眾所矚目的戲劇類入圍名單，Netflix《模仿犯》入圍17項大獎，打破去（2022）年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目。
除了《模仿犯》之外，本屆的《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》，分別入圍14項、12項、11項、10項大獎，成為本次金鐘獎戲劇類別的入圍領跑者。
再來是綜藝節目類別的話題，圍繞在黃子佼、炎亞綸等陷入MeToo性醜聞的當事人有無報名以及入圍，此外，老牌主持人吳宗憲也憑藉《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》角逐綜藝節目主持人獎以及益智及實境節目主持人獎，是綜藝類別最搶眼的入圍主持人。
新創節目《大嘻哈時代2》成為綜藝類別入圍最多的節目，而《大嘻哈時代2》除了金鐘獎，也入圍了走鐘獎、決賽歌曲也入圍了金音獎，成為跨領域入圍的節目。
對於本次的節目類別的概況，節目類評審團主任委員為李景白表示：「這次的節目報名件數比過往還要多，而且節目內容更多元化、更豐富，這是對業界非常好的現象。」
最後是特別貢獻獎，頒給已故資深藝人丁強。
對於資深藝人丁強獲得特別貢獻獎，王誌成則表示「幾乎是毫無懸念的全票通過」，王誌成解釋：「這次5位的入圍者，其實都有支持者，但開始討論之後，8名委員的共識度很高，丁強先生實至名歸，是一個很好的榜樣。」
王誌成進一步說：「評審們認為丁強前輩有非常多的表演資歷，尤其在人生晚年時，非常提攜後輩，這是立竿見影的好模範，尤其是學生的、實驗的作品，都能看見丁強老師不計酬勞的支持，這是非常好的表演環境跟示範，討論到這時，大家的目標就非常一致」
再來，今年金鐘獎仍延續去年的創新作法，設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動。初選自即日起至10月4日可於LINE TODAY進行投票，初選票數最高五部作品將進入決選；決選自10月5日至10月18日首度運用手機簡訊投票，初選及決選總票數最高者，即為今年人氣獎得主。
今年同樣將頒獎典禮確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，將各自頒發相關技術類獎項，除了讓獎項更趨完整細緻之外，也讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製空間，以及得獎者致詞時間，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。
此改革參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等獎項。
今年金鐘獎節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮，分別訂於10月20日（五）、10月21日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行。
第58屆金鐘獎完整入圍名單
戲劇類
戲劇節目獎
- 牛車來去
- 台灣犯罪故事
- 我願意
- 村裡來了個暴走女外科
- 模仿犯
戲劇節目導演獎
- 李岳峰、張志鴻／牛車來去
- 洪子烜／台灣犯罪故事-生死困局
- 徐瑞良／台灣犯罪故事-黑潮之下
- 張榮吉、張亨如／模仿犯
- 賴孟傑／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目編劇獎
- 李岳峰、徐慧琴、李怡慶／牛車來去
- 馬克明、王加安、何昕明、尤以青、周克威、吳俊佑、楊宛儒／模仿犯
- 梁舒婷／台灣犯罪故事-黑潮之下
- 陳美珊、溫慧明／客家尋味劇場-暗夜微光
- 賴孟傑、張世嫺、王宥蓁、王卉竺／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目男主角獎
- 吳慷仁／模仿犯
- 李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局
- 姚淳耀／模仿犯
- 蔡昌憲／牛車來去
- 薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌
戲劇節目女主角獎
- 安心亞【廖婧伶】／牛車來去
- 林予晞／台灣犯罪故事-出軌
- 桂綸鎂／台北女子圖鑑
- 高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意
- 蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科
戲劇節目男配角獎
- 庹宗華／模仿犯
- 陳博正／模仿犯
- 游安順／牛車來去
- 楊大正／我願意
- 鄒承恩／我願意
戲劇節目女配角獎
- 王渝屏／第9節課
- 米可白【趙亦瑄】／牛車來去
- 吳奕蓉／我願意
- 邱偲琹／模仿犯
- 楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光
戲劇節目最具潛力新人獎
- 王敏淳／機智校園生活青春向前衝
- 楊誠／第9節課
- 戴雅芝／親愛的亞當
- 蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科
迷你劇集獎
- 人選之人-造浪者
- 她和她的她
- 和平歸來
- 茁劇場-滴水的推理書屋
電視電影獎
- 幻日手記
- 你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 姊姊
- 客家電影院-綠金龜的模仿犯
- 龔囝
迷你劇集（電視電影）導演獎
- 卓立／她和她的她
- 林君陽／人選之人-造浪者
- 徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 張誌騰／詠晴
- 鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯
迷你劇集（電視電影）編劇獎
- 夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 溫郁芳／她和她的她
- 潘客印／姊姊
- 簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）男主角獎
- 勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮
- 李程彬／她和她的她
- 莊凱勛／額外旅程
- 劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314
迷你劇集（電視電影）女主角獎
- 王淨／人選之人-造浪者
- 夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊
- 許瑋甯／她和她的她
- 陸弈靜／看海
迷你劇集（電視電影）男配角獎
- 卜學亮／人選之人-造浪者
- 胡智強／龔囝
- 黃河／茁劇場-滴水的推理書屋
- 黃迪揚／看海
- 戴立忍／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）女配角獎
- 丁寧／她和她的她
- 范瑞君／額外旅程
- 陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》
- 蔡亘晏／人選之人-造浪者
- 賴佩霞／人選之人-造浪者
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
- 林怡婷／公視學生劇展-回收場的夏天
- 林奕嵐／她和她的她
- 紀曉君／茁劇場-誰說媽媽像月亮
- 黃珮琪／姊姊
- 劉晏汝／那天，我媽偷了老師的車
戲劇類節目攝影獎
- 陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智／模仿犯
- 葉紹麒、高子皓／台灣犯罪故事
- 趙冠衡／姊姊
- 劉至桓／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 簡佑陶、王亮鈞／人選之人-造浪者
戲劇類節目燈光獎
- 許鈞筌／台北女子圖鑑
- 陳冠廷／茁劇場-滴水的推理書屋
- 謝松銘、陳晉緯／台灣犯罪故事
- 魏琥弦、陳柏佑、鄭兆珊／模仿犯
- 關本良／須菩提的眼淚
戲劇類節目剪輯獎
- 施博瀚／人選之人-造浪者
- 陳小菁／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 解孟儒、陳禹學／模仿犯
- 雷震卿／台北女子圖鑑
- 劉新銳、蕭力修 ／台灣犯罪故事-出軌
戲劇類節目視覺特效獎
- 徐國洲／台灣犯罪故事
- 郭憲聰／村裡來了個暴走女外科
- 陳奕仁、王重治、張朝銘／我願意
- 涂維廷、洪昰顥、朱科豐／模仿犯
- 涂維廷、袁長壽、江瑋竑、范婕妤、葉羿伶／人選之人-造浪者
戲劇類節目造型設計獎
- 王佳惠／我願意
- 林育妘、蘇庭卉、陳虹汝、林俞霈／模仿犯
- 游采昕、李佳娟、蔡佳璇、黃家信／村裡來了個暴走女外科
- 樊仕清、蘇怡如、張嘉復、林素幸、郭俊岳、許振峯、張銘科、顧雅菁、周素月、翁靖宜、陳雪燕／霹靂兵烽決之碧血玄黃
- 賴琬婷、葉思辰／媽，別鬧了！
戲劇類節目美術設計獎
- 方序中、羅文璟／人選之人-造浪者
- 王重治、吳承羲、施筱柔、舒國豪、廖晏舟／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉
- 陳炫劭／我在隔離中
- 鄭予舜／我願意
- 蕭仁傑／模仿犯
戲劇類節目聲音設計獎
- 江吟楓、牛奶白【王姵樺】、Krist【林允中】、黃在恩／《公視學生劇展-道安講習》
- 杜篤之、杜亦晴／詠晴
- 高偉晏、江宜真、鄭元凱、陳家俐、李育智、陳亦偉、羅頌策／模仿犯
- 張易婷、歐千綺、陳晏如、陳昶豪／公視學生劇展-回收場的夏天
- 陳維良、蔡篤易、葉之聖、傅國賓／客家電影院-綠金龜的模仿犯
戲劇原創歌曲獎
- My Blue Angel／李英宏、王明台／茁劇場-走過愛的蠻荒
- 比莉卡厲害／比莉、周湯豪／媽，別鬧了！
- 牛車來去／荒山亮【簡世亮】、劉浩旭、張馥桂【張坤福】／牛車來去
- 得意的一天 A no is a no／Leo王、陳嫺靜、李權哲、湯捷／人選之人-造浪者
- 縮影／劉若英、葛大為、張簡君偉／台北女子圖鑑
戲劇配樂獎
- 侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／台灣犯罪故事
- 侯志堅／人選之人-造浪者
- 陳珊妮、Dizparity【葉柏成】／我願意
- 溫子捷／模仿犯
戲劇類節目創新獎
- 南方電影有限公司、瀚草文創事業股份有限公司／模仿犯
- 絡思本娛樂製作有限公司／我願意
節目類
綜藝節目獎
- 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
- 大嘻哈時代2
- 原子少年 ATOM BOYZ
- 最強綜藝秀
- 綜藝大熱門
綜藝節目主持人獎
- 吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班
- 吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
- 沈玉琳、Melody／11點熱吵店
- 胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀
- 曾寶儀、LuLu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲
益智及實境節目獎
- 一字千金 筆武大匯
- 老少女奇遇記
- 來吧！營業中
- 綜藝玩很大
- 歡迎光臨等你來家1
益智及實境節目主持人獎
- 王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲
- 吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達／綜藝玩很大
- 陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／哈囉！毛小孩
- 曾國城／一字千金 筆武大匯
- 楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記
生活風格節目獎
- ila 跟土地學做飯
- 回到小學那1天
- 我在工場拍拍手
- 阿聰現煮時 島的行動客廳
- 浩克慢遊
生活風格節目主持人獎
- 王浩一、劉克襄／浩克慢遊
- 朱頭皮【朱約信】／唱頌台灣
- 李四端／大雲時堂
- 高志【松野高志】／台灣好吃驚
- 陳信聰／阿聰現煮時 島的行動客廳
自然科學紀實節目獎
- 天選之島
- 看不見的Ｖ世界
- 消失的王者：最後方舟
- 藝起看海
人文紀實節目獎
- 南國啟示錄
- 活力新故鄉
- 師徒誌
- 尋miing紀遺
- 藝術很有事
自然科學及人文紀實節目主持人獎
- 林庭玗／無事 坐巴士
- 張耀仁／大港ê台灣
- 陳明珠／客家采風-山上優雅
- 陳明章、蕭詩偉／聽!台灣在唱歌
- 舒夢蘭／消失的王者：最後方舟
兒童節目獎
- WAWA 哇!
- 叫我野孩子
- 悄悄話
- 超級總動員
- 節氣x六感實驗室
少年節目獎
- kakudan時光機
- 小O事件簿
- 青春發言人4
- 換個爸媽過幾天
兒童少年節目主持人獎
- Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機
- 大霈【李霈瑜】、馬大元／換個爸媽過幾天
- 王伯源／一樣不一樣
- 向日葵【向盛言】／小O事件簿
- 鍾欣凌、郭彥均／超級總動員
動畫節目獎
- 妖果小學
- 阿甯咕又闖禍了YA~
- 樹人大冒險
節目類導演獎
- Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
- 張皓然／公視紀實-獨弦之歌
- 齊怡、劉佩怡／公視紀實 勳章
- 劉嵩／南國啟示錄
- 鐘適芳／客家紀錄片-藝術與人生系列-我們在此相遇
節目類導播獎
- 丁光慈／上奅台灣歌2.0 經典傳奇
- 可樂【吳佩諭】／原子少年 ATOM BOYZ
- 宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲
- 梁遠毅／公視表演廳-阿婆蘭
- 鍾宜瑩／綜藝大熱門
節目類攝影獎
- 何明瑞、吳政儒／南國啟示錄
- 林郁盛、林佑學、凌柏瑋／師徒誌：歌仔戲
- 張皓然／公視紀實-獨弦之歌
- 陳一松、陳昱翔、林清華／消失的王者：最後方舟
- 陳玉壽、鄭明和／公視紀實 勳章
- 體育老師、林悅恩／大嘻哈時代2
節目類燈光獎
- 王河文、張逢文／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋
- 吳玉麟、羅林軒、吳承翰／大嘻哈時代2
- 李元嶽、陳佳宏、石國輝、毛卜祺、李冠男／藝術很有事
- 李元嶽、鐘煜翔、陳伯彥／姐妹們的音樂萬萬歲
- 林世浩／36題愛上你
節目類剪輯獎
- Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
- 李立劭／公視紀實－當飛機飛過
- 林郁盛／師徒誌：歌仔戲
- 廖鏡文／另一種注目-我討厭我的名字
- 鄧慶煜／Hakka Night我的觀點-天生考古家
- 謝欣志／叫我野孩子
節目類美術設計獎
- 王喬逸、郭嘉霖、2DOGG【蔡祥煌】／大嘻哈時代2
- 吳明昇／巷弄裡的吉光片羽
- 李盈萱、曾豪銘、劉淑婷、賴篁霖／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋
- 郭又慈、鄭文傑、盧朝勇／基因啟示 - 解碼與編輯
- 黃有傑／妖果小學
節目類聲音設計獎
- DJ Point【許志遠】、胡序嵩／公視紀實Maro'ay to ko kerah 何處是我家？
- 王逸勳、江寶德、何湘鈴、陳渥鈞／節氣x六感實驗室
- 李東熙／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山
- 阿達【江育達】、俐君【陳俐君】、丹耐夫正若、楊庭禎、周震／我們的島 對海告白 : 海之岸
- 謝欣志／叫我野孩子
節目類節目創新獎
- 《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉
- 《沒事別聽古典樂》
- 回到小學那1天
- 為你唱情歌 A Song For You
- 換個爸媽過幾天
特別獎項
-
特別貢獻獎（得主）丁強先生
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核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html