2023金鐘獎完整入圍名單：《模仿犯》入圍17大獎破紀錄，吳宗憲三大節目搶綜藝主持人

2023年第58屆金鐘獎今（14）日公布入圍名單，本屆共計有149家業者、戲劇類1155件、節目類927件報名參賽。戲劇類評審團主任委員為唐美雲、節目類評審團主任委員為李景白、特別獎項評審團主任委員則是王誌成。

評審團歷時2個多月評審及討論，於參賽作品評選出戲劇類129件、節目類103件入圍作品，分別角逐戲劇類27個獎項、節目類21個獎項。

而各界矚目的戲劇類節目，如《模仿犯》、《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》皆有多項入圍；綜藝類節目，吳宗憲領銜的《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》以及話題音樂節目《大嘻哈時代2》都順利出現在入圍名單之中。

Photo Credit: 三立提供 第58屆金鐘獎入圍記者會現場

本屆金鐘獎以「碰撞」、「希望」為主題，象徵台灣影視能量經過劇烈碰撞，產生新的火花，帶來新的希望。而金鐘獎也正式更名，往年稱為「電視金鐘獎」，今年則將「電視」拿掉，改名為「金鐘獎」，此更名緣由為順應時代潮流，強化以影視內容為競賽的頒獎典禮，消弭電視、網路串流平台的分野，將金鐘獎回歸戲劇以及節目的本質。

而眾所矚目的戲劇類入圍名單，Netflix《模仿犯》入圍17項大獎，打破去（2022）年《茶金》16項的入圍紀錄，成為金鐘獎入圍最多的戲劇節目。

除了《模仿犯》之外，本屆的《人選之人－造浪者》、《台灣犯罪故事》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《我願意》，分別入圍14項、12項、11項、10項大獎，成為本次金鐘獎戲劇類別的入圍領跑者。

再來是綜藝節目類別的話題，圍繞在黃子佼、炎亞綸等陷入MeToo性醜聞的當事人有無報名以及入圍，此外，老牌主持人吳宗憲也憑藉《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》角逐綜藝節目主持人獎以及益智及實境節目主持人獎，是綜藝類別最搶眼的入圍主持人。

新創節目《大嘻哈時代2》成為綜藝類別入圍最多的節目，而《大嘻哈時代2》除了金鐘獎，也入圍了走鐘獎、決賽歌曲也入圍了金音獎，成為跨領域入圍的節目。

對於本次的節目類別的概況，節目類評審團主任委員為李景白表示：「這次的節目報名件數比過往還要多，而且節目內容更多元化、更豐富，這是對業界非常好的現象。」

最後是特別貢獻獎，頒給已故資深藝人丁強。

對於資深藝人丁強獲得特別貢獻獎，王誌成則表示「幾乎是毫無懸念的全票通過」，王誌成解釋：「這次5位的入圍者，其實都有支持者，但開始討論之後，8名委員的共識度很高，丁強先生實至名歸，是一個很好的榜樣。」

王誌成進一步說：「評審們認為丁強前輩有非常多的表演資歷，尤其在人生晚年時，非常提攜後輩，這是立竿見影的好模範，尤其是學生的、實驗的作品，都能看見丁強老師不計酬勞的支持，這是非常好的表演環境跟示範，討論到這時，大家的目標就非常一致」

Photo Credit: 三立提供 左至右：節目類評審團主任委員李景白、戲劇類評審團主任委員唐美雲、文化部常務次長徐宜君、特別獎項評審團主任委員王誌成

再來，今年金鐘獎仍延續去年的創新作法，設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動。初選自即日起至10月4日可於LINE TODAY進行投票，初選票數最高五部作品將進入決選；決選自10月5日至10月18日首度運用手機簡訊投票，初選及決選總票數最高者，即為今年人氣獎得主。

今年同樣將頒獎典禮確立分為「節目類」及「戲劇類」二場次頒獎，將各自頒發相關技術類獎項，除了讓獎項更趨完整細緻之外，也讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製空間，以及得獎者致詞時間，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。

此改革參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等獎項。

今年金鐘獎節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮，分別訂於10月20日（五）、10月21日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行。

第58屆金鐘獎完整入圍名單

戲劇類

戲劇節目獎

牛車來去

台灣犯罪故事

我願意

村裡來了個暴走女外科

模仿犯

戲劇節目導演獎

李岳峰、張志鴻／牛車來去

洪子烜／台灣犯罪故事-生死困局

徐瑞良／台灣犯罪故事-黑潮之下

張榮吉、張亨如／模仿犯

賴孟傑／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目編劇獎

李岳峰、徐慧琴、李怡慶／牛車來去

馬克明、王加安、何昕明、尤以青、周克威、吳俊佑、楊宛儒／模仿犯

梁舒婷／台灣犯罪故事-黑潮之下

陳美珊、溫慧明／客家尋味劇場-暗夜微光

賴孟傑、張世嫺、王宥蓁、王卉竺／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男主角獎

吳慷仁／模仿犯

李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局

姚淳耀／模仿犯

蔡昌憲／牛車來去

薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌

戲劇節目女主角獎

安心亞【廖婧伶】／牛車來去

林予晞／台灣犯罪故事-出軌

桂綸鎂／台北女子圖鑑

高慧君Tanivu Yatauyungana／我願意

蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男配角獎

庹宗華／模仿犯

陳博正／模仿犯

游安順／牛車來去

楊大正／我願意

鄒承恩／我願意

戲劇節目女配角獎

王渝屏／第9節課

米可白【趙亦瑄】／牛車來去

吳奕蓉／我願意

邱偲琹／模仿犯

楊富江／客家尋味劇場-暗夜微光

戲劇節目最具潛力新人獎

王敏淳／機智校園生活青春向前衝

楊誠／第9節課

戴雅芝／親愛的亞當

蘇瀅【李夢純】／村裡來了個暴走女外科

迷你劇集獎

人選之人-造浪者

她和她的她

和平歸來

茁劇場-滴水的推理書屋

電視電影獎

幻日手記

你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

姊姊

客家電影院-綠金龜的模仿犯

龔囝

迷你劇集（電視電影）導演獎

卓立／她和她的她

林君陽／人選之人-造浪者

徐漢強／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

張誌騰／詠晴

鍾侑霖／客家電影院-綠金龜的模仿犯

迷你劇集（電視電影）編劇獎

夏康真／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

陳虹任／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

溫郁芳／她和她的她

潘客印／姊姊

簡莉穎、厭世姬／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）男主角獎

勾峰／茁劇場-誰說媽媽像月亮

李程彬／她和她的她

莊凱勛／額外旅程

劉冠廷／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

藍葦華／你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314

迷你劇集（電視電影）女主角獎

王淨／人選之人-造浪者

夏于喬 【夏緁喬】／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

孫可芳／你的婚姻不是你的婚姻-聖筊

許瑋甯／她和她的她

陸弈靜／看海

迷你劇集（電視電影）男配角獎

卜學亮／人選之人-造浪者

胡智強／龔囝

黃河／茁劇場-滴水的推理書屋

黃迪揚／看海

戴立忍／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）女配角獎

丁寧／她和她的她

范瑞君／額外旅程

陳妤／台語有影--《阿波羅男孩》

蔡亘晏／人選之人-造浪者

賴佩霞／人選之人-造浪者

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

林怡婷／公視學生劇展-回收場的夏天

林奕嵐／她和她的她

紀曉君／茁劇場-誰說媽媽像月亮

黃珮琪／姊姊

劉晏汝／那天，我媽偷了老師的車

戲劇類節目攝影獎

陳克勤、李鳴、白杰立、詹晨智／模仿犯

葉紹麒、高子皓／台灣犯罪故事

趙冠衡／姊姊

劉至桓／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

簡佑陶、王亮鈞／人選之人-造浪者

戲劇類節目燈光獎

許鈞筌／台北女子圖鑑

陳冠廷／茁劇場-滴水的推理書屋

謝松銘、陳晉緯／台灣犯罪故事

魏琥弦、陳柏佑、鄭兆珊／模仿犯

關本良／須菩提的眼淚

戲劇類節目剪輯獎

施博瀚／人選之人-造浪者

陳小菁／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

解孟儒、陳禹學／模仿犯

雷震卿／台北女子圖鑑

劉新銳、蕭力修 ／台灣犯罪故事-出軌

戲劇類節目視覺特效獎

徐國洲／台灣犯罪故事

郭憲聰／村裡來了個暴走女外科

陳奕仁、王重治、張朝銘／我願意

涂維廷、洪昰顥、朱科豐／模仿犯

涂維廷、袁長壽、江瑋竑、范婕妤、葉羿伶／人選之人-造浪者

戲劇類節目造型設計獎

王佳惠／我願意

林育妘、蘇庭卉、陳虹汝、林俞霈／模仿犯

游采昕、李佳娟、蔡佳璇、黃家信／村裡來了個暴走女外科

樊仕清、蘇怡如、張嘉復、林素幸、郭俊岳、許振峯、張銘科、顧雅菁、周素月、翁靖宜、陳雪燕／霹靂兵烽決之碧血玄黃

賴琬婷、葉思辰／媽，別鬧了！

戲劇類節目美術設計獎

方序中、羅文璟／人選之人-造浪者

王重治、吳承羲、施筱柔、舒國豪、廖晏舟／你的婚姻不是你的婚姻：梅莉

陳炫劭／我在隔離中

鄭予舜／我願意

蕭仁傑／模仿犯

戲劇類節目聲音設計獎

江吟楓、牛奶白【王姵樺】、Krist【林允中】、黃在恩／《公視學生劇展-道安講習》

杜篤之、杜亦晴／詠晴

高偉晏、江宜真、鄭元凱、陳家俐、李育智、陳亦偉、羅頌策／模仿犯

張易婷、歐千綺、陳晏如、陳昶豪／公視學生劇展-回收場的夏天

陳維良、蔡篤易、葉之聖、傅國賓／客家電影院-綠金龜的模仿犯

戲劇原創歌曲獎

My Blue Angel／李英宏、王明台／茁劇場-走過愛的蠻荒

比莉卡厲害／比莉、周湯豪／媽，別鬧了！

牛車來去／荒山亮【簡世亮】、劉浩旭、張馥桂【張坤福】／牛車來去

得意的一天 A no is a no／Leo王、陳嫺靜、李權哲、湯捷／人選之人-造浪者

縮影／劉若英、葛大為、張簡君偉／台北女子圖鑑

戲劇配樂獎

侯志堅、Sophie Lu、高敏倫、黃偉哲／台灣犯罪故事

侯志堅／人選之人-造浪者

陳珊妮、Dizparity【葉柏成】／我願意

溫子捷／模仿犯

戲劇類節目創新獎

南方電影有限公司、瀚草文創事業股份有限公司／模仿犯

絡思本娛樂製作有限公司／我願意

節目類

綜藝節目獎

《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉

大嘻哈時代2

原子少年 ATOM BOYZ

最強綜藝秀

綜藝大熱門

綜藝節目主持人獎

吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班

吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門

沈玉琳、Melody／11點熱吵店

胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀

曾寶儀、LuLu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲

益智及實境節目獎

一字千金 筆武大匯

老少女奇遇記

來吧！營業中

綜藝玩很大

歡迎光臨等你來家1

益智及實境節目主持人獎

王仁甫、峮峮【吳函峮】、孫協志、許孟哲、蔡黃汝／飢餓遊戲

吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達／綜藝玩很大

陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧／哈囉！毛小孩

曾國城／一字千金 筆武大匯

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記

生活風格節目獎

ila 跟土地學做飯

回到小學那1天

我在工場拍拍手

阿聰現煮時 島的行動客廳

浩克慢遊

生活風格節目主持人獎

王浩一、劉克襄／浩克慢遊

朱頭皮【朱約信】／唱頌台灣

李四端／大雲時堂

高志【松野高志】／台灣好吃驚

陳信聰／阿聰現煮時 島的行動客廳

自然科學紀實節目獎

天選之島

看不見的Ｖ世界

消失的王者：最後方舟

藝起看海

人文紀實節目獎

南國啟示錄

活力新故鄉

師徒誌

尋miing紀遺

藝術很有事

自然科學及人文紀實節目主持人獎

林庭玗／無事 坐巴士

張耀仁／大港ê台灣

陳明珠／客家采風-山上優雅

陳明章、蕭詩偉／聽!台灣在唱歌

舒夢蘭／消失的王者：最後方舟

兒童節目獎

WAWA 哇!

叫我野孩子

悄悄話

超級總動員

節氣x六感實驗室

少年節目獎

kakudan時光機

小O事件簿

青春發言人4

換個爸媽過幾天

兒童少年節目主持人獎

Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機

大霈【李霈瑜】、馬大元／換個爸媽過幾天

王伯源／一樣不一樣

向日葵【向盛言】／小O事件簿

鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

動畫節目獎

妖果小學

阿甯咕又闖禍了YA~

樹人大冒險

節目類導演獎

Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山

張皓然／公視紀實-獨弦之歌

齊怡、劉佩怡／公視紀實 勳章

劉嵩／南國啟示錄

鐘適芳／客家紀錄片-藝術與人生系列-我們在此相遇

節目類導播獎

丁光慈／上奅台灣歌2.0 經典傳奇

可樂【吳佩諭】／原子少年 ATOM BOYZ

宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲

梁遠毅／公視表演廳-阿婆蘭

鍾宜瑩／綜藝大熱門

節目類攝影獎

何明瑞、吳政儒／南國啟示錄

林郁盛、林佑學、凌柏瑋／師徒誌：歌仔戲

張皓然／公視紀實-獨弦之歌

陳一松、陳昱翔、林清華／消失的王者：最後方舟

陳玉壽、鄭明和／公視紀實 勳章

體育老師、林悅恩／大嘻哈時代2

節目類燈光獎

王河文、張逢文／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋

吳玉麟、羅林軒、吳承翰／大嘻哈時代2

李元嶽、陳佳宏、石國輝、毛卜祺、李冠男／藝術很有事

李元嶽、鐘煜翔、陳伯彥／姐妹們的音樂萬萬歲

林世浩／36題愛上你

節目類剪輯獎

Tommaso Muzzi多木子／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山

李立劭／公視紀實－當飛機飛過

林郁盛／師徒誌：歌仔戲

廖鏡文／另一種注目-我討厭我的名字

鄧慶煜／Hakka Night我的觀點-天生考古家

謝欣志／叫我野孩子

節目類美術設計獎

王喬逸、郭嘉霖、2DOGG【蔡祥煌】／大嘻哈時代2

吳明昇／巷弄裡的吉光片羽

李盈萱、曾豪銘、劉淑婷、賴篁霖／霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂下闋

郭又慈、鄭文傑、盧朝勇／基因啟示 - 解碼與編輯

黃有傑／妖果小學

節目類聲音設計獎

DJ Point【許志遠】、胡序嵩／公視紀實Maro'ay to ko kerah 何處是我家？

王逸勳、江寶德、何湘鈴、陳渥鈞／節氣x六感實驗室

李東熙／我，存在原住民影像紀錄-Ndaan Mpmaduk入山

阿達【江育達】、俐君【陳俐君】、丹耐夫正若、楊庭禎、周震／我們的島 對海告白 : 海之岸

謝欣志／叫我野孩子

節目類節目創新獎

《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉

《沒事別聽古典樂》

回到小學那1天

為你唱情歌 A Song For You

換個爸媽過幾天

特別獎項

特別貢獻獎（得主）丁強先生

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核稿編輯：楊士範