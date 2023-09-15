iPhone 15 Pro Max「望遠鏡頭」全圖解：所謂的「四次反射」到底是怎麼個反射法？

文：FurchLab 攝影實驗室

蘋果新發表的iPhone 15 Pro Max所搭載的望遠鏡頭讓我們非常好奇，究竟所謂「四次反射」到底是怎麼個反射法？這顆鏡頭算是「潛望式鏡頭」嗎？它與目前Android陣營主流的潛望式望遠鏡頭比起來，蘋果的設計有比較強嗎？透過這篇圖解，我們會完整解釋清楚。

蘋果iPhone 15 Pro Max搭載等效120mm f/2.8、5倍變焦的望遠鏡頭，蘋果官方宣稱這顆鏡頭採用了「四重反射稜鏡」，這就引起了我們的疑問，因為一般潛望式鏡頭都只有二次反射，iPhone的四重反射究竟從何而來？

iPhone 15 Pro Max的潛望式，跟你想得很不一樣

原因在於蘋果設計了一顆平行四邊形的光學稜鏡，光線在經過望遠鏡組之後，可以在稜鏡內部反射四次，再到達感光元件。值得注意的是，稜鏡中間並沒有其他光學元件（如鏡片組），這樣的設計直接把望遠鏡組歸納在一群鏡組內，而稜鏡僅僅是為了用來延長光路，如果沒有這顆四次反射稜鏡的話，望遠鏡頭將會變得非常長。

Photo Credit: Furch Lab 攝影實驗室

我們再來看看目前Android手機的潛望式長焦鏡頭是怎麼做的，目前主流的望遠變焦鏡頭大多是在前後兩端各配備一枚45˚反射鏡，讓光線呈90˚-90˚反射，再入射到感光元件上，這樣的設計能夠在反射鏡中間容納變焦與對焦鏡組，同時也允許望遠鏡頭擁有更多功能，例如能夠將光學防震元件設計在鏡組當中。

Photo Credit: Furch Lab 攝影實驗室

蘋果跟Android旗艦的望遠鏡頭誰強？

那麼，蘋果的設計跟目前Android主流的設計有什麼差異呢？兩者的優缺點分別是什麼？從結構上來說，iPhone 15 Pro Max的四次反射望遠鏡頭屬於定焦鏡的設計，優勢在於光學元件簡單，不需要複雜的望遠鏡組設計，理論上應該會有比較好的光學表現（因為沒有變焦元件），在降低成本的同時，光圈也容易設計得較大。

蘋果的缺點同時也是Android的優點，目前Android旗艦手機的望遠鏡頭很多都做到變焦功能，這裡指的變焦是真正的光學變焦，不是用裁切跟演算算出來的變焦，也就是說它必須要有真實的光學元件移動來達到變焦效果。這樣做的優勢是鏡頭的功能性較強，允許鏡頭具備變焦的功能，同時因為鏡組空間更大了，不需顧慮鏡組突出的程度，因此也能做到更複雜的設計。

缺點當然也是光圈通常較小，且光學素質通常會有所取捨。

當然，誰強誰弱完全憑實測，這裏只是從理論上提出兩種光學設計常有的優缺點，這兩者之間孰執優劣，一部分也可以說是變焦鏡與定焦鏡的千古難題。

Photo Credit: Furch Lab 攝影實驗室

殊途同歸的潛望式設計

最後回到我們前面的問題，iPhone 15 Pro Max的望遠鏡頭能算是「潛望式鏡頭」嗎？我認為狹義上不是，但廣義上它是。

潛望式鏡頭的定義是光路必須經過90˚反射，一般是雙反射，其實即便是單反射，也可以算是潛望式，但iPhone 15 Pro Max並不是90˚反射（推測可能是60˚-120˚-120˚-60˚四次反射），並且，蘋果官方似乎也從未在官方文宣上表明他們的鏡頭是「潛望式鏡頭」。

但iPhone 15 Pro Max的望遠鏡頭同樣是用了不同的設計，來達到了同樣的功能，也就是過程不同，但結果相似、目的相同。雖然是四次反射，但這樣設計的目的與兩次反射是一樣的。至於為什麼用四次反射，而不是兩次90˚反射呢？原因也很簡單，因為四次反射體積更小，能夠更加精簡鏡頭模組的空間，如果設計為兩次90˚反射，那麼稜鏡的長度會比現在的還要稍長一些。

蘋果重新定義了潛望式鏡頭？

其實，潛望式鏡頭是很古老的設計，56年前就已經有潛望式鏡頭的雛形出現，在照相手機上也有將近20年的歷史。我們把這顆鏡頭拆開來解析，可以發現Apple的iPhone 15 Pro Max當然沒有「重新定義」所謂的潛望式鏡頭，它其實是以很蘋果的方式，由簡化的設計、更少的元件，來達成看起來好像很複雜的鏡頭功能，同時畫質上有可能會更好。

這種解決方式，相當符合蘋果的平衡精神，它可能沒有要做到行業內的第一，但它很顯然更適合iPhone，同時也會是目前iPhone最強的望遠鏡頭。

本文經FurchLab攝影實驗室授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航