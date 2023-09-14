媒體分析：丁薛祥變角色重要，主管香港、澳門事務並任中央新機構主管

（中央社）港媒分析指出，中共政治局常委丁薛祥在香港問題以及中央事務上的角色吃重，除了明確主管香港和澳門事務，也擔任中央一些新機構的主管。

香港當局昨天舉辦「一帶一路」論壇，身兼中國國務院副總理的丁薛祥在論壇上透過網路發表講話，強調香港在共建「一帶一路」中可以發揮更重要功能等。

對於丁薛祥在論壇上發言，《星島日報》今天撰文指出，丁薛祥今年3月確定掌管香港和澳門工作後，一直沒有就涉港事務公開發言，因此，他昨天發表的講話，是首次在港「亮相」。

文章認為，丁薛祥昨天的講話內容與北京中央對港政策的表述大同小異，但由於這是丁薛祥首度談及香港，具有象徵意義；北京中央3月公布黨和國家機構改革方案，在國務院港澳事務辦公室的基礎上組建中共中央港澳工作辦公室。

同時，丁薛祥接替了韓正，擔任中共中央港澳工作領導小組組長。

文章引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，「一帶一路」是中國國家主席習近平親自提出的重要理念，但近年美西方有意貶低其價值，北京方面需要適時強調對「一帶一路」的重視，加上香港在其中有難以取代的地位，因此由丁薛祥在論壇上發言，有助強化香港的角色定位。

《明報》也撰文指出，丁薛祥昨天在論壇上發言，這是他首度公開談論涉港問題，等同明確了他主管港澳事務的分工，主管港澳事務應已無疑。

文章並表示，北京方面近期新成立了多個機構，除設在國家發展和改革委員會的民營經濟發展局外，還有中央區域協調發展領導小組及中央科技委員會，這些機構的負責人名單並未披露，但跡象顯示，後兩個機構的主要負責人都是丁薛祥。

文章又指出，中國國務院常務副總理也是「一帶一路」建設領導小組的組長，所以丁薛祥昨天在香港「一帶一路」論壇上致辭的身分，既可是港澳領導小組組長，也可以是「一帶一路」小組組長。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin