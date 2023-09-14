10年前竄改教授招聘結果，前嘉義大學系主任今遭彈劾，還要負刑責並賠償受害教授56.2萬

監察院今（14日）彈劾嘉義大學機械與能源工程學系前系主任陳榮洪，他在2013年該系招聘教授時，請系上羅姓助理竄改系教評會決議，將自己的學生張姓學者改為正取，並銷毀教師評審委員會（教評會）第4次會議的原始選票。監察委員認為該行為違法亂紀，還有違公務員名譽和嘉義大學信譽，因此提案彈劾。因竄改而失去正取機會的朱姓學者也向陳榮洪索賠56.2萬退休金損失，法院判准。

監察委員浦忠成、賴鼎銘指出，陳榮洪和張姓學者均是國立成功大學機械工程研究所博士，兩人曾分別擔任南台科技大學機械工程系系主任及副主任，陳榮洪向監委坦承，他將原本正取的朱姓學者偽造為張姓學者。

監委認為陳榮洪的行為不僅觸犯《刑法》第216條及第213條行使登載不實公文書罪，還有違《公務員服務法》第6條及第8條有關公務員應公正無私、誠信謹慎、執行職務力求切實的規定，有損公務員名譽及嘉義大學信譽，也讓杏壇蒙塵。因此監委提案彈劾，移請懲戒法院審理並依法懲戒。

不僅刑事判決確定，陳榮洪還需賠償退休金

根據嘉義地方法院2020年的判決書，陳榮洪在2013年系上招聘時，於該學年度第4次系教評會後私下向幾名委員遊說，要求更換聘任案的正、備取人選，他也在系務會議與其他教員、羅姓助理討論此事，並擅自認定已與會人員達成「可變更人選」的共識。

在第5次教評會，陳榮洪甚至指示羅姓助理重新製作第4次會議的選票，遭與會人員拒絕投票。在陳榮洪的指示下，羅姓助理將第4次系教評會的內容刪除，不實登載聘任案的討論結果，並將不實會議紀錄送交院教評會及校教評會，最終完成張姓學者的聘任手續。

此事被嘉義地方檢察署檢察官提起公訴，經嘉義地方法院刑事簡易判決確定，處陳榮洪1年4個月有期徒刑、緩刑3年，還要在判決確定1年內向公庫支付新台幣20萬元。

原本應於10年前正取嘉義大學的朱姓學者，則向陳榮洪提起損害賠償，因此事導致他晚2年6個月才取得國立大學教授資格，影響未來的退休金。若他當時順利任職嘉大，於65歲時屆齡退休，以服務年資19年來計算，可領取每月退休金4萬4406元，晚2年取得教授資格，他每個月會減少4270元。

根據退休金的每月減損金額，並考量全國男性平均餘命80歲，朱姓學者向陳榮洪求償56萬2656元，法院也判准，陳榮洪必須在朱姓學者退休當天支付退休金這個差額。

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核稿編輯：邱宜君