回顧三十五年前的《女子監獄》

最近上畫、由鍾欣潼和周秀娜主演的《女子監獄》，有說是1988年同名電影的重拍版本，但劇情細節和角色名稱顯然不同。論到兩齣《女子監獄》的類同之處，主要在於人設和故事結構，但這些設定其實也常見於以監獄為主要場景的港產片，可說是類型特色。

1988年的《女子監獄》，由鄭裕玲、夏文汐和魯芬主演，由《應召女郎1988》的導演林德祿執導。出品方「好朋友影業有限公司」由譚詠麟、曾志偉和泰迪羅賓創辦，編劇南燕則是《監獄風雲》的編劇（該片導演林嶺東的兄長）。《女子監獄》在《監獄風雲》上映不足一年後推出，在競爭激烈的暑期檔上映約兩周，也有過千萬票房。

《女子監獄》差不多是《監獄風雲》的女子版，首先是戲劇結構的類同：主角本是教育程度不錯的普通人，因「失誤」而落入龍蛇混雜之監牢。獄中有講義氣的「老油條」（另一主角）教授獄中生存之道，同時抗衡著橫行無忌的獄霸和與之勾結的懲教人員。

圖片來源：電影《女子監獄》海報

兩個主角在戲中備受欺壓，最後來一場大混戰，發洩積壓多時的憤怒。飾演「斯文人」主角的，男子版由梁家輝飾演，女子版就是夏文汐。豪情俠義兼有點幽默感的另一主角，男版既然由周潤發擔任，女版選上鄭裕玲，在當時可說是不二之選。互相勾結的獄霸和懲教主任在《監》中分別由何家駒和張耀揚飾演，在《女》中則是魯芬和夏志珍。魯芬本來是在亞洲電視演綜藝的，首次演電影便奠定了女惡霸的形象，多年後才在網民的支持下成為「魯芬BB」，帶來更多喜劇演出。

類似的結構和人設，在《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》、《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》和《逃獄兄弟》等監獄電影都可見到，都是有一個「本不屬這地方」的主角過了一段暫時的牢獄歲月，其中官與賊、黑與白、龍與蛇一片混雜，最後帶著一段難忘的人生經歷重過新生活。

論到差異之處，《女子監獄》添進了有關母性的描寫。雖然其他男子監獄電影都不乏父親角色，既使囚犯角色更加立體，亦在戲劇上帶來衝突情節，但他們的子女都是監獄之外，其情感上的張力來自親子之間被逼隔離。《女》則強調囚犯作為母親之切身體驗。馮寶寶飾演的阿琴在獄中照顧兒子，為其一直忍辱負重；而夏文汐飾演的何家慧亦在獄中發現早有身孕。

在結尾大混戰一場戲，阿琴的兒子受傷而忍無可忍，家慧又臨場產子，同時鄭裕玲跟兩個反派搏鬥，把劇情和情緒推上高潮。這場戲拍得有點混亂，母性關懷的情感與忍無可忍的憤怒情緒未能調和，不若《監獄風雲》那種壓迫到盡頭而歇斯底理的瘋狂宣洩。鄭裕玲的演出算是稱職，但難以跟周潤發的傾情演出比較。