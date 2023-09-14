回顧三十五年前的《女子監獄》
我們想讓你知道的是
《女子監獄》差不多是《監獄風雲》的女子版，首先是戲劇結構的類同：主角本是教育程度不錯的普通人，因「失誤」而落入龍蛇混雜之監牢。獄中有講義氣的「老油條」（另一主角）教授獄中生存之道，同時抗衡著橫行無忌的獄霸和與之勾結的懲教人員。
最近上畫、由鍾欣潼和周秀娜主演的《女子監獄》，有說是1988年同名電影的重拍版本，但劇情細節和角色名稱顯然不同。論到兩齣《女子監獄》的類同之處，主要在於人設和故事結構，但這些設定其實也常見於以監獄為主要場景的港產片，可說是類型特色。
1988年的《女子監獄》，由鄭裕玲、夏文汐和魯芬主演，由《應召女郎1988》的導演林德祿執導。出品方「好朋友影業有限公司」由譚詠麟、曾志偉和泰迪羅賓創辦，編劇南燕則是《監獄風雲》的編劇（該片導演林嶺東的兄長）。《女子監獄》在《監獄風雲》上映不足一年後推出，在競爭激烈的暑期檔上映約兩周，也有過千萬票房。
《女子監獄》差不多是《監獄風雲》的女子版，首先是戲劇結構的類同：主角本是教育程度不錯的普通人，因「失誤」而落入龍蛇混雜之監牢。獄中有講義氣的「老油條」（另一主角）教授獄中生存之道，同時抗衡著橫行無忌的獄霸和與之勾結的懲教人員。
兩個主角在戲中備受欺壓，最後來一場大混戰，發洩積壓多時的憤怒。飾演「斯文人」主角的，男子版由梁家輝飾演，女子版就是夏文汐。豪情俠義兼有點幽默感的另一主角，男版既然由周潤發擔任，女版選上鄭裕玲，在當時可說是不二之選。互相勾結的獄霸和懲教主任在《監》中分別由何家駒和張耀揚飾演，在《女》中則是魯芬和夏志珍。魯芬本來是在亞洲電視演綜藝的，首次演電影便奠定了女惡霸的形象，多年後才在網民的支持下成為「魯芬BB」，帶來更多喜劇演出。
類似的結構和人設，在《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》、《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》和《逃獄兄弟》等監獄電影都可見到，都是有一個「本不屬這地方」的主角過了一段暫時的牢獄歲月，其中官與賊、黑與白、龍與蛇一片混雜，最後帶著一段難忘的人生經歷重過新生活。
論到差異之處，《女子監獄》添進了有關母性的描寫。雖然其他男子監獄電影都不乏父親角色，既使囚犯角色更加立體，亦在戲劇上帶來衝突情節，但他們的子女都是監獄之外，其情感上的張力來自親子之間被逼隔離。《女》則強調囚犯作為母親之切身體驗。馮寶寶飾演的阿琴在獄中照顧兒子，為其一直忍辱負重；而夏文汐飾演的何家慧亦在獄中發現早有身孕。
在結尾大混戰一場戲，阿琴的兒子受傷而忍無可忍，家慧又臨場產子，同時鄭裕玲跟兩個反派搏鬥，把劇情和情緒推上高潮。這場戲拍得有點混亂，母性關懷的情感與忍無可忍的憤怒情緒未能調和，不若《監獄風雲》那種壓迫到盡頭而歇斯底理的瘋狂宣洩。鄭裕玲的演出算是稱職，但難以跟周潤發的傾情演出比較。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html