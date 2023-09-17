《你的婚姻不是你的婚姻・梅莉》：婚姻的機會成本
我們想讓你知道的是
人生夢想無法實現，慾望會誘使你認為這是一種犧牲，忽略事實這類付出只是一項機會成本，是得到其他同樣渴望想要選項的必有代價；如能冷靜下來想清楚，心態會截然不同。欲戴其冠，必乘其重，你選擇家庭為冠冕，暫緩甚至放棄夢想，只是這個冠冕的重量——也就是機會成本。
文：無言有感
機會成本，是經常生活裡用得著的「經濟學」詞彙，當只能在A、B選項擇其一時，選了A，B就成為A的機會成本，換轉也然。機會成本，證明天下沒有白吃午餐，任何選擇都有代價。
台劇《你的婚姻不是你的婚姻》第四個故事《梅莉》，講述一對婚姻美滿的夫妻，感情要好，一對年幼子女聰明伶俐，擁有自住房產，姻親關係和睦。夫妻同心協力建立的安穩生活，付出了甚麼機會成本？付出與得著能成正比嗎？
梅莉（夏雨喬飾演）的夢想是成為繪本創作人，丈夫（施名帥飾演）的夢想是浪跡天涯當個「Discovery」節目製作人。二人婚後為了兒女、柴米油鹽與房貸，無法不放棄夢想，梅莉當上全職媽媽，丈夫擔任電視台綜藝節目PD（Program Director）。
放棄夢想，是得到安穩家庭生活的機會成本，夫妻二人均清楚明白；但繁瑣生活磨人，少不免對夢想有所依戀，埋藏心底的夢想偶然浮面，多會使人心煩氣燥。
丈夫有機會製作由綜藝名人主持的節目，壓力驟增；梅莉做的兼職繪本員剛好有突破契機，希望丈夫能支持，分擔家事。平靜生活忽起漣漪，梅莉覺得丈夫的自私令她疲於奔命。
某日，梅莉意外獲得一個滑鼠型AI機器人Juno，它會聆聽梅莉的心聲，並幫忙梅莉實現願望。Juno發揮威力，令梅莉丈夫終於答應分擔家事。好景不常，梅莉突然被安排照顧失智公公，家務事與客戶要求重畫繪本死線將近，令梅莉身心疲累。
失智公公屢生小意外，丈夫埋怨梅莉照顧不周，加上Juno從中作梗，令二人產生不少衝突。後來，梅莉發覺公公幾乎溺水與走失都是Juno在作怪，當Juno表示，「要達成自己夢想必會有人犧牲」時，梅莉矛盾不安。
最後，Juno更私下入侵梅莉手機，致電梅莉丈夫提出離婚要求，使小倆口婚姻瀕臨決裂。梅莉驚覺Juno已不受控，將它掉進水裡，報廢Juno，並親自去找丈夫解釋一切；倆人坦誠面對處境，重建感情。
故事裡的Juno，隱喻人潛意識的慾望，當生活面臨逆境時，潛意識多會出現負面想法，想逃避現實，常會造出有破壞無建設的決定，把狀況搞得更糟糕。
人生夢想無法實現，慾望會誘使你認為這是一種犧牲，忽略事實這類付出只是一項機會成本，是得到其他同樣渴望想要選項的必有代價；如能冷靜下來想清楚，心態會截然不同。欲戴其冠，必乘其重，你選擇家庭為冠冕，暫緩甚至放棄夢想，只是這個冠冕的重量（機會成本）。
婚姻，是兩個人共建的新家庭，配合彼此是應有之義，不能過於自我，要夫妻恩愛，機會成本就是要放下自我。
丈夫努力工作賺錢養家，梅莉全程投入帶孩子，二人沒有錯過兒女的成長過程；一家四囗的樂融融生活，機會成本就是夫妻都要放緩對夢想的追求。
公公無私協助夫妻房貸，當公公需要幫助時，是當子女的機會成本。父母之愛同樣非理所當然，不會單向發展，世間沒有不求回報的投資，理性看待，感受會好得多。
人經常埋怨命運，而命運只是自己眾多選擇的結果，只要認識好自己，選擇前作深思，願意為自己的選擇負全職，坦然面對無常，婚姻難關查實沒甚麼大不了。
生活，經常要你付出不少機會成本，沒關係，付鈔吃喝玩樂，理所當然。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《你的婚姻不是你的婚姻・梅莉》～婚姻的機會成本
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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