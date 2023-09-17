文：無言有感

機會成本，是經常生活裡用得著的「經濟學」詞彙，當只能在A、B選項擇其一時，選了A，B就成為A的機會成本，換轉也然。機會成本，證明天下沒有白吃午餐，任何選擇都有代價。

台劇《你的婚姻不是你的婚姻》第四個故事《梅莉》，講述一對婚姻美滿的夫妻，感情要好，一對年幼子女聰明伶俐，擁有自住房產，姻親關係和睦。夫妻同心協力建立的安穩生活，付出了甚麼機會成本？付出與得著能成正比嗎？

梅莉（夏雨喬飾演）的夢想是成為繪本創作人，丈夫（施名帥飾演）的夢想是浪跡天涯當個「Discovery」節目製作人。二人婚後為了兒女、柴米油鹽與房貸，無法不放棄夢想，梅莉當上全職媽媽，丈夫擔任電視台綜藝節目PD（Program Director）。

放棄夢想，是得到安穩家庭生活的機會成本，夫妻二人均清楚明白；但繁瑣生活磨人，少不免對夢想有所依戀，埋藏心底的夢想偶然浮面，多會使人心煩氣燥。

丈夫有機會製作由綜藝名人主持的節目，壓力驟增；梅莉做的兼職繪本員剛好有突破契機，希望丈夫能支持，分擔家事。平靜生活忽起漣漪，梅莉覺得丈夫的自私令她疲於奔命。

某日，梅莉意外獲得一個滑鼠型AI機器人Juno，它會聆聽梅莉的心聲，並幫忙梅莉實現願望。Juno發揮威力，令梅莉丈夫終於答應分擔家事。好景不常，梅莉突然被安排照顧失智公公，家務事與客戶要求重畫繪本死線將近，令梅莉身心疲累。

Photo Credit: 公共電視、Friday

失智公公屢生小意外，丈夫埋怨梅莉照顧不周，加上Juno從中作梗，令二人產生不少衝突。後來，梅莉發覺公公幾乎溺水與走失都是Juno在作怪，當Juno表示，「要達成自己夢想必會有人犧牲」時，梅莉矛盾不安。

最後，Juno更私下入侵梅莉手機，致電梅莉丈夫提出離婚要求，使小倆口婚姻瀕臨決裂。梅莉驚覺Juno已不受控，將它掉進水裡，報廢Juno，並親自去找丈夫解釋一切；倆人坦誠面對處境，重建感情。

故事裡的Juno，隱喻人潛意識的慾望，當生活面臨逆境時，潛意識多會出現負面想法，想逃避現實，常會造出有破壞無建設的決定，把狀況搞得更糟糕。

人生夢想無法實現，慾望會誘使你認為這是一種犧牲，忽略事實這類付出只是一項機會成本，是得到其他同樣渴望想要選項的必有代價；如能冷靜下來想清楚，心態會截然不同。欲戴其冠，必乘其重，你選擇家庭為冠冕，暫緩甚至放棄夢想，只是這個冠冕的重量（機會成本）。

Photo Credit: 公共電視、Friday

婚姻，是兩個人共建的新家庭，配合彼此是應有之義，不能過於自我，要夫妻恩愛，機會成本就是要放下自我。

丈夫努力工作賺錢養家，梅莉全程投入帶孩子，二人沒有錯過兒女的成長過程；一家四囗的樂融融生活，機會成本就是夫妻都要放緩對夢想的追求。

公公無私協助夫妻房貸，當公公需要幫助時，是當子女的機會成本。父母之愛同樣非理所當然，不會單向發展，世間沒有不求回報的投資，理性看待，感受會好得多。

人經常埋怨命運，而命運只是自己眾多選擇的結果，只要認識好自己，選擇前作深思，願意為自己的選擇負全職，坦然面對無常，婚姻難關查實沒甚麼大不了。

生活，經常要你付出不少機會成本，沒關係，付鈔吃喝玩樂，理所當然。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《你的婚姻不是你的婚姻・梅莉》～婚姻的機會成本

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九