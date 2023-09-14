環保組織投訴世銀支持印尼燃煤廠，違反停止投資煤電企業承諾
我們想讓你知道的是
環保組織聯盟稱世界銀行為印尼燃煤廠提供財政幫助，打破其先前宣稱將停止支持化石燃料的承諾，印尼則是世界上最大的化石二氧化碳排放國之一。此外，印尼新首都努山塔拉的「綠色工業園區」建設工程，經環評後發現已對當地生態造成傷害。
《路透社》報導，環保組織已正式向世界銀行提出投訴，稱世界銀行為印尼2座燃煤發電廠提供財政支持，打破其先前宣稱將停止支持化石燃料的承諾。
由草根NGO集結而成的綠色團體聯盟於今日（14）表示，世界銀行的私營部門、子公司國際金融公司（International Financial Corporation，下簡稱IFC）通過對項目融資方之一印尼哈納銀行（Hana Bank Indonesia）的股權投資，間接成為蘇拉亞發電廠（Suralaya Power Station）的支持者。
環保組織聯盟在致世銀合規監察員的一封信中提到，蘇拉亞是已是東南亞地區最大的燃煤發電廠，目前共有8台機組正在運行，而預計額外建造2台機組的計畫，將會排放2.5億噸導致全球暖化的二氧化碳至大氣層中。
「這個計畫對當地社區的傷害已經造成，包括強制驅逐居住在附近的人。」信中表示。
IFC曾在2020年誓言將停止對燃煤的投資，但只要像是哈納銀行的機構提出減少使用燃煤的計畫，IFC就會繼續持有這些從事燃煤投資的金融機構的股份。此外，IFC也在今年更新的規則中表示，其金融客戶必須承諾「只要IFC成為股東，便不得發起和資助任何新的燃煤項目」。
總部位於赫爾辛基的能源和清潔空氣研究中心（The Centre for Research on Energy and Clean，CREA）於週二（12日）表示，蘇拉亞發電廠對印尼的空氣品質產生了嚴重影響，並造成每年超過10億美元（約新台幣319億元）的醫療費用。此外，蘇拉亞也加劇了首都雅加達的霧霾。2023年8月，雅加達在全球污染最嚴重的城市名單中名列前茅。
蘇拉亞的開發商PT Indo Raya Tenaga則表示，發電廠計劃用氨作為部分新產能提供動力，以減少排放。
環保媒體《Mongabay》報導，燃煤發電佔印尼電網電力的43%左右，使印尼成為世界上最大的化石二氧化碳排放國之一。而全球能源監測組織（GEM）的一份報告中顯示，印尼在2022年燃煤裝機總量達到40.6吉瓦（功率單位），自2015年以來增長了60%。
印尼也是去年投產新燃煤電廠的11個國家之一，同時計畫建設18.8吉瓦的煤電，此數字位居世界第三，僅次於中國及印度，也將進佔印尼目前燃煤裝機容量（40.6 吉瓦）的一半。
然而，這些新燃煤電廠中的大多數會成為「自備電廠」，意味著它們不會併入電網，而是專門為工業或企業消費者供電，其中包括印尼政府正在推動的鋁冶煉廠，以及鎳和鈷加工廠，這些金屬加工廠旨在將印尼打造成電動汽車和電池供應鏈的全球中心。
除了煤電，號稱「綠色城市」的新首都努山塔拉的建設也衝擊著當地環境。
《美聯社》報導，預計在婆羅洲上建設的大型工業園區「加里曼丹」是一個「國家戰略項目」，旨在使印尼成為戰略資源生產大國。加里曼丹工業園區預估占地達3萬公頃，若建成將會是世界上最大的工業園區之一。
「這是世界上最大的綠色工業園區，也是印尼的未來。」總統佐科威在今年2月參觀加里曼丹時表示，並強調：「如果順利建成，大家都會湧向這裡，任何與綠色產品相關的行業都一定會向這裡看齊。」
加里曼丹工業園區內預計包括一家生產電動汽車用鋁的冶煉廠，以及其他生產石化產品、電動汽車電池和太陽能電池板所用多晶材料的工廠。該業園區是印尼發展綠色能源的野心計畫，印尼是世界上最大的鎳金屬生產國，同時也擁有大量鋁、錫和銅儲量，這些金屬都是用於綠色能源轉型至關重要的資源。
然而，根據環境評估的報告顯示，加里曼丹工業園佔地內因大量砍伐樹木並夷平稻田，使得該區域的沙塵暴日益嚴重；且加里曼丹的海岸線則是綠海龜、玳瑁海龜和虎鯨的保護區和遷徙區，玳瑁海龜及綠海龜分別被國際自然保護聯盟列為極度瀕危物種及瀕危物種。
當地漁民也表示，工業區的建設工程使捕魚日益困難，若工業區順利建成，漁民的生活肯定會有所影響，當中包含收入減少。
新聞來源
- Green groups slam World Bank for backing Indonesian coal plants（路透社）
- Captive to coal: Indonesia to burn even more fossil fuel for green tech（Mongabay）
- New Indonesian industrial park on Borneo, feted as ‘green,’ will be powered by coal, report says（美聯社）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約