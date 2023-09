環保組織投訴世銀支持印尼燃煤廠，違反停止投資煤電企業承諾

《路透社》報導,環保組織已正式向世界銀行提出投訴,稱世界銀行為印尼2座燃煤發電廠提供財政支持,打破其先前宣稱將停止支持化石燃料的承諾。

由草根NGO集結而成的綠色團體聯盟於今日(14)表示,世界銀行的私營部門、子公司國際金融公司(International Financial Corporation,下簡稱IFC)通過對項目融資方之一印尼哈納銀行(Hana Bank Indonesia)的股權投資,間接成為蘇拉亞發電廠(Suralaya Power Station)的支持者。

環保組織聯盟在致世銀合規監察員的一封信中提到,蘇拉亞是已是東南亞地區最大的燃煤發電廠,目前共有8台機組正在運行,而預計額外建造2台機組的計畫,將會排放2.5億噸導致全球暖化的二氧化碳至大氣層中。

「這個計畫對當地社區的傷害已經造成,包括強制驅逐居住在附近的人。」信中表示。

IFC曾在2020年誓言將停止對燃煤的投資,但只要像是哈納銀行的機構提出減少使用燃煤的計畫,IFC就會繼續持有這些從事燃煤投資的金融機構的股份。此外,IFC也在今年更新的規則中表示,其金融客戶必須承諾「只要IFC成為股東,便不得發起和資助任何新的燃煤項目」。

總部位於赫爾辛基的能源和清潔空氣研究中心(The Centre for Research on Energy and Clean,CREA)於週二(12日)表示,蘇拉亞發電廠對印尼的空氣品質產生了嚴重影響,並造成每年超過10億美元(約新台幣319億元)的醫療費用。此外,蘇拉亞也加劇了首都雅加達的霧霾。2023年8月,雅加達在全球污染最嚴重的城市名單中名列前茅。

蘇拉亞的開發商PT Indo Raya Tenaga則表示,發電廠計劃用氨作為部分新產能提供動力,以減少排放。

環保媒體《Mongabay》報導,燃煤發電佔印尼電網電力的43%左右,使印尼成為世界上最大的化石二氧化碳排放國之一。而全球能源監測組織(GEM)的一份報告中顯示,印尼在2022年燃煤裝機總量達到40.6吉瓦(功率單位),自2015年以來增長了60%。

印尼也是去年投產新燃煤電廠的11個國家之一,同時計畫建設18.8吉瓦的煤電,此數字位居世界第三,僅次於中國及印度,也將進佔印尼目前燃煤裝機容量(40.6 吉瓦)的一半。

然而,這些新燃煤電廠中的大多數會成為「自備電廠」,意味著它們不會併入電網,而是專門為工業或企業消費者供電,其中包括印尼政府正在推動的鋁冶煉廠,以及鎳和鈷加工廠,這些金屬加工廠旨在將印尼打造成電動汽車和電池供應鏈的全球中心。

除了煤電,號稱「綠色城市」的新首都努山塔拉的建設也衝擊著當地環境。

Photo Credit:GettyImages 位於婆羅洲島上的努山塔拉雨林。

《美聯社》報導,預計在婆羅洲上建設的大型工業園區「加里曼丹」是一個「國家戰略項目」,旨在使印尼成為戰略資源生產大國。加里曼丹工業園區預估占地達3萬公頃,若建成將會是世界上最大的工業園區之一。

「這是世界上最大的綠色工業園區,也是印尼的未來。」總統佐科威在今年2月參觀加里曼丹時表示,並強調:「如果順利建成,大家都會湧向這裡,任何與綠色產品相關的行業都一定會向這裡看齊。」

加里曼丹工業園區內預計包括一家生產電動汽車用鋁的冶煉廠,以及其他生產石化產品、電動汽車電池和太陽能電池板所用多晶材料的工廠。該業園區是印尼發展綠色能源的野心計畫,印尼是世界上最大的鎳金屬生產國,同時也擁有大量鋁、錫和銅儲量,這些金屬都是用於綠色能源轉型至關重要的資源。

然而,根據環境評估的報告顯示,加里曼丹工業園佔地內因大量砍伐樹木並夷平稻田,使得該區域的沙塵暴日益嚴重;且加里曼丹的海岸線則是綠海龜、玳瑁海龜和虎鯨的保護區和遷徙區,玳瑁海龜及綠海龜分別被國際自然保護聯盟列為極度瀕危物種及瀕危物種。

當地漁民也表示,工業區的建設工程使捕魚日益困難,若工業區順利建成,漁民的生活肯定會有所影響,當中包含收入減少。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:歐穎慈

核稿編輯:杜晉軒