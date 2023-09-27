《民主的擂台》：為什麼現代民主無法走入中國與俄羅斯？印度為何能成為全球最大民主國家？
我們想讓你知道的是
民主從何而來？如何維持？未來又會走向何方？這些都是當今「民主焦慮」時代，人們最關心的問題。不同於坊間常見的民主理論著作強調近兩三百年的發展，本書作者史塔薩瓦吉會將時間拉深、地域拉廣，跨越歐洲、亞洲、中東、非洲及美洲地區，追索比較四千年來不同政治統治體制的歷史變化，來回應我們所遇到的民主問題。
文：大衛．史塔薩瓦吉（David Stasavage）
中國為什麼沒有民主化？
不過如果我們把注意力轉向其他地區，就勢必會看到一個問題：為什麼現代民主沒有走入中國。中國一再辜負民主論者的樂觀期待。清朝的末代皇帝明明在一九一二年退位，中國卻無法建立共和政權，甚至還在一九四九年後淪為毛澤東的獨裁統治。近年來它再次讓人失望，經濟明明快速發展，卻未能帶來政治自由。更妙的是，自毛澤東時期以來，中國明明沒有採取現代民主制度，國家領導人卻開口閉口都是中國的「民主」。照此看來，中國的「民主化」主要似乎不是靠多黨競爭，而是靠人民對執政黨感恩戴德。
一個沒有集會傳統的國家
一九一一年末，中國最後一個王朝大清帝國，在多年的衰落之後急病猝逝。一系列的接連起義，終使幼帝溥儀於一九一二年被迫退位，政權移交到立憲組閣的北洋政府。可惜北洋政府雖然到了一九二八年才終於滅亡，其實剛成立不久便已喪失實權。實際上控制領土的能力，很快地落入各省的軍閥手中。而且就連北洋政府自己的官員，往往也只是將軍的橡皮圖章。
一九一二年通過的《中華民國臨時約法》，雖然沒有給予全民選舉權，依然算是現代民主的典範。北洋政府的敗因，很難歸結為系統設計不良。它的憲法直接仿製歐美，由大總統、議會、內閣、法院構成權力分立，各省根據自己的方法選出議員，然後由議員選出正副總統，最後由大總統任命各部部長。這套制度在其他國家已經證明歷久不衰，中國只是直接引進，照理來說應該不會出問題。
但北洋政府有個大麻煩，那就是中國沒有議會傳統，很難直接進入代議政治。清朝末年，中國有許多地方都認為制度需要改革，例如必須向西方取經。而日本的明治維新，使這種聲音更是強健。於是，朝廷發起了一系列革新，例如廢除科舉，官員也在過程之中建議設立民意機關。一九○九年，清政府在倒台兩年之前建立了諮議局，由各省仕紳投票選出議員參與政事，並於中央設資政院，類似於國民大會。但諮議局與資政院都沒有實權，不但不能控制官府，也無法指揮軍隊。更糟糕的是，中國根本沒有議會傳統，並不知道這類機構該怎麼使用。即便爬梳歷史，也得回到二千多年前的東周，才能在「國人」這種城邦菁英會議制度中，找到類似的治理模式。
歷史學家鄭小威認為，中國的代議改革之所以失敗，就是因為無論一九一一年前後，議會代表都只是想把皇上的絕對君權，割一塊放進自己的口袋。其他國家在漫長的歷史中，已經習慣用議會限制君權，中國卻完全沒做過這種分權與分立的事情。
帝制遺緒的影響
在那之後，中國又歷經了日本侵華和漫長的國共內戰，到了一九四九年秋天終於進入人民共和國。在人民解放軍一九四○年代末統一全國的過程中，中共領導人發誓要推翻帝國時代的「封建」秩序。在許多方面，他們做得相當成功，而其中最成功的便是土地改革。一九一一年的國民政府繼續讓地主和菁英階級保有大權，共產黨掌權之後則將這些人的財產收歸國有。而且這段過程出乎意料地符合政治學家麥克．奧伯特斯（Michael Albertus）的看法：一般來說，專制政府反而比民主政府更可能實施土地改革。事實上，毛澤東的「民主」重分配，至少在這方面也真的比很多民選政府更成功，只是過程中不斷暴取豪奪，搞得屍橫遍野。
可惜的是，中華人民共和國雖然推翻了舊秩序，卻依然在很多重要事情上，繼續仰賴帝國建立的控制體系。人口登記就是一個例子。我們在第六章提過，中國的帝王從很早就注意到管控人民的重要性。所以他們在戰國時期就建立了戶政制度，一方面用來徵糧，一方面用來徵兵。同時也會用這類系統，鼓勵人民彼此監視。中國共產黨在一九四九年統一全國時，毛澤東發表了下面的聲明，他認為雖然共產主義的最終目標是廢除國家力量，但要達成這項願景，就必須暫時強化這種力量：
「你們不是要消滅國家權力嗎？」我們要，但是我們現在還不要，我們現在還不能要。為什麼？帝國主義還存在，國內反動派還存在，國內階級還存在。我們現在的任務是要強化人民的國家機器，這主要地是指人民的軍隊、人民的員警和人民的法庭，藉以鞏固國防和保護人民利益。
中共在一九四九年之後鞏固政權的方式之一，就是建立「戶口」制度。這套制度可說是以過去王朝的戶政體制為基礎，再揉合國民政府在一九二七至一九四九年統治中國部分領土時的某些方案。不過這套戶口制度，並不像之前那樣是徵稅的基礎，而是政府限制人民行動自由，藉此維持秩序的工具。在這套制度下，你一旦離開登記地區，就享受不到社會福利。
中國在一九四九年後的戶口制度，再次證明了過去的強大國家權力，對之後的專制統治多麼有利。國民黨在一九二七至一九四九年統治的時候，就利用過去帝國時期的戶政制度來登記人口。 一九四九年後肯定也是這樣。
商業改革沒有帶來民主開放
中國近年來經歷了一場巨大的商業革命。而且商業革命與科技革命，之前在中國都發生過好幾次，我們可以從這些革命的共通之處，了解近年的改革開放為何沒有帶來民主。中國在宋朝時期快速都市化，發明新的通訊技術，並且以快速發展的雕版印刷，促進了知識的傳播交流。但歐洲在印刷術出現之後，政治局勢天翻地覆；中國朝廷卻是主動推廣印刷術，藉此傳播最新科技，同時監控所有出版品，使亂臣賊子的政治思想難以蔓延。這種現象最近再次出現。中國人在網路和社群媒體上的討論，的確加速知識傳播，有利國家發展；但在加速創新發展的同時，中國的政治思想卻沒有像許多西方人士幾十年前想的那樣，變得更加開放多元。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。